創造力とストレージがひとつに：サンディスク、クレヨラとのコラボレーションによるカラフルなSANDISK(R) Crayola USB-C(R) フラッシュドライブのラインナップを発表

サンディスク

SANDISK(R)とCrayola(R)は本日、初のクレヨラ公認USBフラッシュドライブとなるSANDISK(R) Crayola(R) USB-C(R) フラッシュドライブを本日より販売開始したことを発表しました。先生や保護者、子どもたちの手元には、たくさんの宿題や大切な作品があふれています。新しいクレヨン形のかわいいフラッシュドライブは、このような創作物や宿題、お気に入りの写真、ゲームなどを保存できる十分な容量で、さらに創造力を刺激します。

このカラフルなUSB-Cフラッシュドライブは、120年以上にわたりアーティストやクリエイターを支え続けてきたクレヨラブランドならではの特徴的なデザインです。遊びゴコロ満載のクレヨン形のデザイン、クレヨラ定番のクレヨン箱を模したパッケージを採用したSANDISK(R) Crayola(R) USB-C(R) フラッシュドライブは、レトロで、クリエイティブで、実用的な製品です。マンゴータンゴ、セルリアンブルー、エレクトリックライムといった鮮やかなカラーを取り揃え、あらゆる年齢のクレヨラファンが集めたくなるような楽しいアクセサリーとなっています。

SANDISK(R) Crayola(R) USB-C(R) フラッシュドライブは見た目の楽しさに加え、使いやすいデザインとなっています。デスクトップに接続するとクレヨラの個性的なアイコンが「Files」アプリに表示され、すぐにドライブを認識することができます。SANDISK Memory Zone(TM)アプリ²を利用すれば、USB-C搭載タブレット、コンピューター、その他デバイス間でファイルをバックアップ、整理、転送することができます。これにより、創作物や学校の宿題、デジタル写真などを安全に保存、整理して共有できます。

サンディスクのビジネス開発部門戦略パートナーシップ＆ライセンス担当のPhilippe Willamsは次のように述べています。

「創造にはさまざまな形があり、当社の役割は、それを保護し、簡単に共有できるようにすることです。クレヨラと協力し、ストレージにおける当社の専門性と、何世代にもわたり人々にインスピレーションを提供してきたブランドをひとつにして、大切な創作物を保存、共有できる、楽しくどこか懐かしい製品を子どもたちや保護者、先生に提供します」

クレヨラのライセンス部門国際ディレクターのRob Spindley氏は次のように述べています。

「クレヨラは100年以上にわたり創造力の最前線で活動してきました。創造の世界がデジタル時代の中で進化する中、サンディスクとの連携は自然な流れです。紙の上に描いたひらめきをデジタルで保存したい若いアーティストから、周囲の美しい世界を写し撮るアマチュア写真家まで、今日の多様なクリエイターコミュニティーをサンディスクとともに支援できることを嬉しく思います」

主な特長：

・鮮やかな3色展開：SANDISK(R) Crayola(R) USB-C(R) フラッシュドライブは楽しく鮮やかな、マンゴータンゴ、セルリアンブルー、エレクトリックライムの3色を取り揃えています。

・想像のためのスペース：アート作品、家族写真、独創的な発明のスケッチなどを保存できる最大256GB¹の容量を備えています。

・デバイス間の共有機能：USB-C搭載のタブレット、コンピューター、その他デバイス間でファイルを移動し、お気に入りや自慢の作品を素早く簡単に共有することができます。

・バックアップ、転送の追加オプション：Windows、Mac、タブレットなどで利用できるSANDISK Memory Zone(TM)アプリ²を使えば、ファイルを簡単に転送、整理、バックアップすることができ、大切な作品をしっかり保管することができます。

・さまざまな創造の方法：創造力豊かなクレヨラファンに向け、本製品をご購入いただくと、創造力、自信、自己表現を刺激するインタラクティブなアクティビティーを提供するCrayola Create & Playアプリのサブスクリプション3か月分とThinking Sheetsが付属します³。

SANDISK(R) Crayola(R) USB-C(R) フラッシュドライブは、オープン価格でサンディスクオンラインストア(https://www.sandisk.com/ja-jp/products/usb-flash-drives/sandisk-usb-c-crayola)で限定販売となります。

※本メディアアラートは、2025年10月23日に米国で発表されたMedia Alertの抄訳版に変更を加えたものです。

■サンディスクについて

サンディスク(Nasdaq: SNDK)は、革新的なフラッシュソリューションと高度なメモリー技術を提供し、願望やシーンが交差する瞬間に立ち会い、人々やビジネスが前進し続け、可能性を押し広げる一翼を担います。Instagram(https://www.instagram.com/sandiskjp/)、Facebook(https://www.facebook.com/sandisk.japan)、X(https://x.com/SanDiskJP)、LinkedIn(http://linkedin.com/company/sandisk)、YouTube(http://youtube.com/sandiskcorp)でサンディスクをフォロー、およびInstagramでTeamSandisk(https://www.instagram.com/teamsandisk)に参加してください。

SANDISKおよびSANDISKのロゴは米国および／またはその他の国におけるSandisk Corporation、またはその関連会社の登録商標または商標です。CFexpressはCompactFlash Associationの商標です。USB-CはUSB Implementers Forumの登録商標です。他のすべての商標類は、各所有者の財産です。製品仕様は予告なく変更となる場合があります。

(C) 2026 Sandisk Corporation or its affiliates. All rights reserved.

■クレヨラについて

Crayola LLCは、Hallmark Cards, Incorporatedの子会社で、ペンシルベニア州イーストンを拠点とし、子どもの創造表現のための製品を提供する世界的な企業です。1903年に発売されたクレヨラの代表製品クレヨンで知られるクレヨラブランドは、革新的な画材、工作、創造玩具などに製品ラインナップを広げ、色を使って想像し得るあらゆるものを作り出す画期的な新しい方法を子どもたちに提供しています。クレヨラのさまざまな製品は、大手小売店の「クレヨラコーナー」で取り扱われています。詳しくは、当社ウェブサイト（www.crayola.com(https://www.crayola.com/)）およびFacebook（www.facebook.com/crayola(http://www.facebook.com/crayola)）をご覧ください。

開示情報・脚注

１．1GB＝10億バイト。実際のユーザー容量はこれより小さくなります。

２．ダウンロードおよびインストールが必要です。アプリの設定で自動バックアップを設定します。モバイルアプリの詳細については、サンディスク公式ウェブサイトをご覧ください。

３．インターネット接続とアカウント登録が必要です。2027年12月31日までに利用開始。数量限定。製品購入1回につき1回のみ。サブスクリプションの自動更新契約が必要です。料金はプラットフォームにより異なる場合があります。詳しくは、www.crayola.com/SANDISK(http://www.crayola.com/SANDISK)をご覧ください。