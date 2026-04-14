RightTouch、オフラインイベント「AICX Frontier 2026」に登壇

株式会社RightTouch

エンタープライズ向けにAIコンタクトセンター基盤を提供する株式会社RightTouch（本社：東京都品川区、代表取締役：野村 修平／長崎 大都、以下、RightTouch）は、2026年5月19日（火）14:00～に渋谷スクランブルスクエアで開催される「AICX Frontier 2026 ～AIエージェントの社会実装と、顧客接点の価値再定義～」にゲスト登壇します。

RightTouchは、「AIエージェント「社会実装」へのロードマップ ～信頼されるAIの構築と、運用を成功させるための最適解～」と「「価値創出拠点」への進化：VoCを経営の力に変える ～AIが解き放つ顧客データの可能性と、次世代の評価指標～」のテーマでパネルディスカッションを行います。

AICX Frontier 2026 in 渋谷スクランブルスクエアについて

AIエージェントは今、検証段階を超え「実装・市場拡大」のフェーズへ移行しています。特に顧客接点領域では、コンタクトセンターを顧客インサイトから売上やブランド価値を高める「価値創出型のプロフィットセンター」へと転換することが、企業の競争力を左右する重要なテーマとなっています。

こうした背景から、AI関連企業6社は2026年5月19日（火）、ビジネスカンファレンス「AICX Frontier 2026 ～AIエージェントの社会実装と、顧客接点の価値再定義～」を開催いたします。

本イベントでは、最前線でAI活用を実践する企業が一堂に会し、導入・運用の現場から生まれたリアルな知見や課題、事業インパクトを多角的に議論します。理論ではなく実践知を凝縮し、コールセンターが「価値を生み出す場所」へと変わる道筋を提示します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/98678/table/87_1_2da107ecec886e5103103e5a7ec8e423.jpg?v=202604141151 ]

https://peatix.com/event/4959660

※定員に達し次第、受付終了となる可能性があります。

本件に関する問い合わせ

AICX Frontier 2026 運営事務局

support@aicx.jp

■QANTの提供価値

https://qant.jp/

「QANT」は、カスタマーサポートの各業務・顧客接点でのAI実装を多面的に支援しつつ、業務全体をつなぎ、最適化することを可能にします。課題分析や企画案の作成、ナレッジ作成など、工数のかかる業務は「AI」で自動化し、内容の確認や意思決定、対人コミュニケーションなど「人」が必要となる領域に人が集中できるようにすることで、業務負荷を下げ、より良い顧客体験の創出に注力できるようになります。

また、この循環型のサイクルによる継続的なカスタマーサポートデータの蓄積をもとに、AIの精度を高める理想的なPDCAサイクルが生まれていきます。



■株式会社RightTouchについて

「あらゆる人を負の体験から解放し、可能性を引き出す」をミッションに掲げ、人とAIの協働でPDCAを持続的に回せる循環型モデル「カスタマーサポートオートメーション」を推進する基盤「QANT（クアント）」を開発・提供。

VoC分析やWebサポート、コンタクトセンターオペレーション向けなど複数のプロダクトを通じて、工数削減とともに、CX/EXの飛躍的な向上を実現し、金融・インフラ・小売などさまざまな業界のエンタープライズ企業のカスタマーサポート（CS）変革を支援しています。株式会社プレイド（東証グロース 4165）からカーブアウトしたスタートアップ。

名称 ：株式会社RightTouch

所在地 ：東京都品川区西五反田４丁目３１－１８ 目黒テクノビル2F

代表者 ：代表取締役 野村修平／長崎大都

設立日 ：2021年10月27日

事業内容：カスタマーサポートプラットフォーム「QANT」の開発、提供

企業URL：https://righttouch.co.jp/