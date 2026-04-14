クラウドPBX「MOT/TEL（モッテル）」フルクラウドでの利用可能な市外局番を大幅に増加

株式会社バルテック

株式会社バルテック（本社：東京都新宿区）の展開するクラウドPBX「MOT/TEL（モッテル）」(https://www.mot-net.com/mottel)は、新サービスのクラウド電話番号サービス「MOT/0ABJ」(https://www.mot-net.com/mottel/start-plan)と連動して、全国の固定電話番号のフルクラウド化を実現、取扱い可能な市外局番が大幅に拡張されました。この拡張により、企業の多様なニーズに応じた電話番号の取得・運用が可能となります。

■ 背景

近年、テレワークや多拠点展開の進展に伴い、企業の電話環境においても柔軟性と拡張性が求められています。一方で、東京03や大阪06などをはじめとする地域性を持つ固定電話番号（0ABJ番号）は通話相手のおおよその場所が把握できる安心感があり、コミュニケーションツールとして根強い人気があります。

バルテックでは、これまで事業所ごとに、それぞれの宅内に設置していた電話設備をクラウドへ集約、収納可能し、クラウドPBX×クラウド電話番号サービスで固定電話のフルクラウド化を実現、より柔軟な固定電話の取得・運用が可能になりました。

■クラウドPBX「MOT/TEL（モッテル）」について

クラウドPBX「MOT/TEL（モッテル）」は、スマートフォンやPCをビジネスフォンとして利用できるフルクラウド型の電話システムです。場所にとらわれない柔軟な働き方を実現し、テレワークや多拠点運用にも対応しています。

また、内線・外線の一元管理、通話録音、IVR（自動音声応答）、着信振り分けなど、ビジネスに必要な機能をクラウド上でまとめて提供。運用負担を軽減しながら、柔軟で効率的な電話環境を構築できます。さらに、ユーザー数や拠点の増減にもスピーディに対応できる高い拡張性も特長です。

従来、クラウドPBXでは利用できる電話番号に制限があるケースもありましたが、このたび提供を開始した「MOT/0ABJ」により、全国の市外局番（0ABJ番号）の利用が大幅に拡大しました。これにより、企業は拠点の所在地に応じた市外局番を柔軟に取得・運用できるようになり、顧客からの信頼性向上や地域密着型の営業活動にも貢献します。また、物理的な回線工事や専用設備を必要とせず、迅速かつ低コストでの導入が可能です。

MOT/TELは、フルクラウドならではの拡張性と利便性に加え、MOT/0ABJによる番号提供の強化により、より実用性の高いビジネスフォン環境を提供します。

「MOT/TEL（モッテル）」 公式サイト：https://www.mot-net.com/mottel/ (https://www.mot-net.com/mottel/)

■「MOT/0ABJ」とは？

IP化した電話通信網とクラウドPBXを活用して地域に応じた固定電話番号をクラウドに集約し、柔軟なデジタル連携を実現する次世代クラウド電話番号サービスです。対応する固定電話番号は、東京03や大阪06などの主要都市はもちろん、全国の津々浦々の市外局番を利用することができます。

インターネット環境を電話に活用するので、新たに電話だけのために回線を引き込む等の開通工事・回線敷設の手間を削減できます。

また、2025年1月から開始された双方向番号ポータビリティにも対応。お使いの固定電話番号を変更することなく利用でき、回線数や同時通話数の増減が柔軟で、繁忙期にも迅速に対応できます。さらにIP通信網を活用したクラウド上のデジタルサービスなので、サービス拠点に縛られず、さまざまなシステム連携でき、クラウドPBX「MOT/TEL（モッテル）」や、お使いの既存ビジネスフォンと連携することでオフィス、リモートワーク、店舗といったあらゆるビジネスシーンに合わせて迅速な事業展開が可能となります。

クラウド電話回線【MOT/0ABJ】については

https://www.mot-net.com/mottel/start-plan(https://www.mot-net.com/mottel/start-plan)

■利用できる市外局番

●北海道エリア

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/8585/table/862_1_77266166376d3b50c8d29c2a23822114.jpg?v=202604141151 ]

●東北エリア

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/8585/table/862_2_b48a6b345a399c485dc0a1a6bece1bca.jpg?v=202604141151 ]

●関東エリア

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/8585/table/862_3_b0af69e57683774f03e2c15143c3e35e.jpg?v=202604141151 ]

●北陸・甲信越エリア

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/8585/table/862_4_658d8ea0fdfc1385d4097250063c1de1.jpg?v=202604141151 ]

●東海エリア

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/8585/table/862_5_86f37c11315bc0a382e0a0ee09e3e897.jpg?v=202604141151 ]

●関西エリア

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/8585/table/862_6_15fdf85b67e989057224ea7be5e1f47f.jpg?v=202604141151 ]

●中国・四国エリア

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/8585/table/862_7_c69419e488c26680fc3b979e879f9e8c.jpg?v=202604141151 ]

●九州・沖縄エリア

■会社概要

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/8585/table/862_8_6f616897f81ebf5f9e61435bf303fd50.jpg?v=202604141151 ]

□株式会社バルテック

事業内容：ICT機器及びソフトウェアの開発・製造・管理

設立： 1993年3月23日

所在地：〒163-1103 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー3階

URL：https://www.webjapan.co.jp/

提供サービス：

クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」(https://www.mot-net.com/mottel)

電話代行サービス「オフィスのでんわばん」(https://www.mot-net.com/mottel/secretary_service)

AIカメラシステム「VASS」(https://www.webjapan.co.jp/solution/ai-camera/)

ボディカメラ「MOTウェアラブルカメラ」(https://www.webjapan.co.jp/solution/ai-camera/body-camera/)