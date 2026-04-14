訪問看護に特化した会話型AI記録「スタンドLM」、累計記録生成数が2万件を突破

株式会社ENBASEケアサービスの現場の声から生まれた、訪問看護・介護のための音声AIアシスタント「スタンドLM」

株式会社ENBASE（本社：東京都中央区、代表取締役：無尽洋平）は、訪問看護に特化した会話型AI記録サービス「スタンドLM」の累計記録生成数が、2026年3月に2万件を突破したことをお知らせいたします。2025年6月のサービス開始から約10ヶ月での到達となります。4月現在は2.6万件を超え、100を超える事業所にご利用いただいています。

■ 累計2万件突破の背景

スタンドLMは、訪問看護・訪問介護の現場で行われるケア中の会話をリアルタイムに解析し、SOAP形式をはじめ事業所の運用に合わせた形式で業務記録を自動生成するAIアシスタントです。会話データに加え、訪問看護計画書や過去の訪問履歴を統合的に解析することで、現場の文脈に即した記録を生成します。

2025年6月のサービス提供開始以降、導入事業所数は着実に拡大し、2026年1月に累計1万件、3月に2万件を突破しました。約2ヶ月で記録生成数が倍増しており、4月現在は2.6万件を超えています。

■訪問看護の記録業務が抱える課題

訪問看護の現場では、看護師が訪問先でケアを行った後に、その内容を手入力で記録する業務が大きな負担となっています。スタッフ間で記録の書き方や品質にばらつきが生じやすく、管理者はそのチェックに多くの時間を費やしています。月末には報告書作成業務が集中し、管理者・スタッフ双方の残業の原因にもなっています。

近年、音声入力による記録効率化が普及しつつありますが、音声入力は看護師が記録内容を頭の中で組み立てながら話す必要があり、ケア中の情報を覚えておく認知負荷や、専門用語の誤変換といった課題が残ります。

■スタンドLMが選ばれる理由

訪問ごとにAIがレポートを生成し、WEBでもアプリでも確認・編集ができる。

スタンドLMは、音声入力とは異なるアプローチで記録業務の課題を解決します。ケア中に自然に行われる会話そのものから記録を自動生成するため、看護師が記録内容を意識する必要がなく、訪問後には複数の観点からレポートが自動で作成されます。

また、管理者にとっては、記録の品質がスタッフ間で標準化されるため、チェック業務の負担が軽減されます。訪問看護ソフト「ココナース」（株式会社日本ケアコミュニケーションズ提供）への自動連携にも対応しており、転記の手間なく既存の業務フローに組み込むことが可能です。

■今後の展望

今後は、管理者向けの情報可視化機能やリスク通知機能の強化を進めるとともに、記録ソフトとのシステム連携パートナーの拡大を通じて、より多くの訪問看護ステーションにサービスをお届けしてまいります。

看護未来展に出展

なお、スタンドLMは2026年4月15日（水）～17日（金）に開催される「看護未来展」（インテックス大阪）に出展いたします。会場ではサービスのデモンストレーションをご覧いただけます。

■スタンドLM

スタンドLMは、訪問看護・訪問介護の記録を会話から自動化するAIアシスタントです。ケア中の会話をリアルタイムに解析し、SOAP形式をはじめ事業所の運用に合わせた形式で業務記録を自動生成します。訪問看護計画書や過去の訪問履歴を統合的に解析することで、現場の文脈に即した高品質な記録を提供します。

サービスサイト：https://standlm.com/

無料トライアル実施中

■株式会社ENBASE 会社概要

- 代表取締役 無尽 洋平- 設立 2022年7月- 所在地 東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 茅場町一丁目平和ビル- 会社URL https://enbase.jp/- サービスサイトURL https://standlm.com/- 弊社は、「コミュニケーションとテクノロジーで希望を持てる社会をつくる」をパーパスに掲げるスタートアップです。

※本リリースに記載の内容は、変更となる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。