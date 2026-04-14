株式会社G-gen、Google Cloud 主催の「リテールテック Japan 2026 振り返りセミナー」に登壇

株式会社G-gen

株式会社G-gen（本社：東京都新宿区、代表取締役：羽柴 孝、以下 G-gen）は、4月22日（水）Google Cloud が主催する「リテールテック Japan 2026 振り返りセミナー」に登壇いたします。

本セミナーでは、リテールテック 2026で紹介された最新のリテールDX事例や生成AI活用のトレンドをもとに、実務での活用に向けた具体的なポイントを解説します。

■ セミナー概要

リテールテック Japan 2026では、小売業におけるデータ活用や生成AIの実務適用に関する取り組みが数多く紹介されました。本セミナーでは、それらの内容を Google Cloud の最新動向とあわせて整理し、現場で活かすための視点を提供します。

・開催日時：2026年4月22日（水）13:00 - 17:00

・開催方式：オンライン配信

・詳細はこちら(https://cloudonair.withgoogle.com/events/gc-rt26-fu?utm_source=cloud_sfdc&utm_medium=email&utm_campaign=FY26-Q2-JAPAN-JAP40069-onlineevent-er-RetailTeFU-163326&utm_content=sp4&utm_term=-)

■ G-gen 登壇内容

G-genは以下のセッションに登壇予定です。

・タイトル：「NotebookLM」と「Gemini」で変わる小売業のデータ活用

・登壇者 ：株式会社G-gen 第一営業部 増田 悠人

・日 時 ：2026年4月22日（水）14:25 - 14:45

・視聴リンク：https://cloudonair.withgoogle.com/events/gc-rt26-fu?talk=session5



本セッションでは、Google Workspace で利用可能な生成AIである「Gemini」と「NotebookLM」を取り上げ、それぞれの特徴や使い分けに加え、企業利用におけるセキュリティ観点も含めて解説します。小売業におけるデータ活用の具体的なユースケースを通じて、実務での活用イメージを理解いただける内容です。

株式会社G-gen について

G-gen は「クラウドで、世界を、もっと、はたらきやすく」をミッションにお客様のクラウド導入を支援します。マルチクラウド、データ分析基盤、システム・アプリ開発などを得意とするクラウド専業インテグレーターです。Google Cloud を効果的にご利用いただけるように、利用支援やエンジニア サポート、デジタルプロダクト開発等のサービスを展開しております。

会社概要

社 名 : 株式会社G-gen

代表者 : 代表取締役 羽柴孝

本 社 : 東京都新宿区揚場町1番 21号 飯田橋升本ビル2階

資本金 : 5,000万円

事業内容 : Google Cloud、Google Workspace のリセール、インテグレーションおよび運用・保守

公式 Web サイト : https://g-gen.co.jp

Facebook : https://www.facebook.com/GgenCoLtd

X (旧 Twitter) : https://x.com/Ggen_cloud

技術ブログ : https://blog.g-gen.co.jp/

* Google Cloud、 及び Google Workspace は、Google LLC の商標です。