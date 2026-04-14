Mico、「マーケティングWeek - 春 2026 - 」に出展

株式会社Mico

LINEマーケティングツール「Mico Engage AI（ミコエンゲージAI）」を提供する株式会社Mico（本社：大阪市北区、代表取締役社長：山田 修）は、2026年4月22日（水）～24日（金）の3日間、東京ビッグサイトで開催される「マーケティングWeek - 春 2026 -」（デジタルマーケティング強化 EXPO 春）に出展いたします。

当日はブースにて、「Mico Engage AI」の業界・業種別活用事例のご紹介や、実際の機能をご体感いただけるデモ体験を実施いたします。導入のご相談もお受けしておりますので、ぜひこの機会にご来場ください。

出展サービスのご紹介

来場登録（無料）はこちら :https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp/register.html

「Mico Engage AI」は、AIを活用したパーソナライズコミュニケーションにより、これまで人の手では難しかった高精度な最適化配信を実現するLINEマーケティングツールです。企業と顧客のコミュニケーションを最適化することで、成果・売上最大化と運用コスト削減を同時に追求します。

サービスサイト：https://mico-inc.com/engage/

▼ 導入事例のご紹介

https://mico-inc.com/case/product/engage/

ブースで体験いただけること

開催概要

- 業界・業種別のLINE活用事例のご紹介- 「Mico Engage AI」のデモ体験- 導入に関するご相談・ご質問[表: https://prtimes.jp/data/corp/40834/table/166_1_761ef3cc3f352feb8e4377e8243bc256.jpg?v=202604141151 ]

株式会社Micoについて

株式会社Micoは企業と顧客の間に「Lifetime Trust（生涯の信頼）」を育むことをミッションに掲げ、顧客コミュニケーション体験を最適化します。データ基盤・マルチプロダクト・クロスチャネルにより、あらゆるタッチポイントからのコミュニケーションを統合し、顧客エンゲージメントを高めます。5,500ブランドを超える豊富な導入実績とナレッジで、ビジネス成長を力強く推進します。

会社名：株式会社Mico

所在地：大阪府大阪市北区大深町6番38号 グラングリーン大阪 北館 JAM BASE 5階 JAM-OFFICE 5-A・5-B

代表者：代表取締役社長 山田 修

設立：2017年10月30日

資本金：1億円 (累計調達額：63億円)

事業内容：LINE・SMS/RCS・AIコールを活用した顧客エンゲージメントプラットフォームの企画・開発・販売

公式HP：https://mico-inc.com

Mico Engage AI：https://mico-inc.com/engage/

Mico Message：https://mico-inc.com/message/

Mico Voice AI：https://mico-inc.com/voice/

BizClo：https://mico-inc.com/bizclo/

Mico SMS/RCS：https://mico-inc.com/sms-rcs/

ミコミー：https://micomii.com