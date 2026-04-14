唯一無二の美味が、ついに名古屋へ　19年連続ミシュラン三つ星レストラン カンテサンス『ガトー オー コンテ』エスパシオ ナゴヤキャッスル「ブリアンス」にて4月14日(火)10時より販売開始

エスパシオエンタープライズ株式会社

“世界に誇るアートミュージアムホテルへ”をコンセプトに掲げ、2025年10月1日に開業したエスパシオ ナゴヤキャッスル（所在地：愛知県名古屋市西区樋の口町3番19号）は、2026年4月14日（火）午前10時より、19年連続ミシュラン三つ星シェフ 岸田周三氏が手がけるフレンチレストラン「ブリアンス」にて、カンテサンスのシグネチャーであるチーズケーキ「ガトー オー コンテ」の販売を開始いたします。

これまで本商品は、カンテサンス公式オンラインでの抽選販売のみでしか入手できない希少な一品でした。このたび、エスパシオ ナゴヤキャッスル「ブリアンス」にて予約購入いただける機会が実現しました。

岸田周三氏が試行錯誤を重ね、従来のチーズケーキが抱える課題や問題点をすべて解決したという自信作。希少な36カ月熟成のコンテチーズを贅沢に使用し、ナッツ入りのタルト生地、酸味が心地よいレアチーズ、そして濃厚なベイクドチーズを重ね、精緻な三層構造に仕立てました。

開発にあたり焦点を当てたのは、チーズケーキに内在すると考えられる6つの課題です。

味わいの単調さ、チーズケーキでありながらチーズの存在感が希薄であること、卵のにおい、濃厚さゆえの重い食後感、食感の悪さ、そしてタルト生地が湿気ってしまう問題。これらすべてを個別に検証・解消し、香辛料やフルーツなどは一切用いず、正統派のチーズケーキとして「香ばしいチーズの風味」を主軸に構成しています。

それぞれの層は明確な役割を担い、タルト状の層は食感と香ばしさを、レアチーズケーキ状の層は酸味と軽やかさ、ならびに卵の匂いの抑制を、ベイクドチーズケーキ状の層はチーズの香りと濃厚さをもたらします。三層を同時に味わうことで、香ばしいチーズの風味から濃厚さ、そして爽やかで軽やかな後味へと、味わいが段階的に変化する体験をお楽しみいただけます。

この「味の比重による段階的な変化」は、カンテサンスの料理でも用いられてきた技術を踏襲し、物販のお菓子として再現されたものです。また、冷凍菓子にありがちなタルト生地の湿気を防ぐ独自の工夫により、焼き上げ時の香ばしさと食感を保っています。

ブリアンスのパティシエが、一つひとつ丁寧に仕上げ、「現時点での最適解」と語る至高の逸品「ガトー オー コンテ」を、ぜひご自宅でご賞味ください。

■ 商品概要

＜商品名＞ ガトー オー コンテ

＜販売期間＞ 2026年4月14日（火）10時より販売開始 ※予約制

＜お受け取り場所＞

エスパシオ ナゴヤキャッスル 4F フランス料理「Brillance（ブリアンス）」

エスパシオ ナゴヤキャッスル 1F ショップ「THE SHOP」

※ブリアンスでお食事をご利用のお客様はブリアンスにてお受け取りいただけます。

＜料金＞ 5,400円（税込）

＜備考＞予約サイト

https://www.tablecheck.com/brillance-pickup/reserve?menu_items=699d32281aeab73d19de075a



【店舗情報】フランス料理「Brillance（ブリアンス）」

フランス料理の名店「カンテサンス」岸田周三氏が手掛ける新たな美食空間。東海地方の食材に光を当て、すべてに自身の経験に裏打ちされた哲学を凝縮したシェフのおまかせコースをご堪能ください。

＜営業時間＞ ランチ12：00～15：00 ※金・土・日曜日に営業いたします。

ディナー2部制 1部 17：00～20：00／2部 20：30～23：30

＜コース料理＞ お一人様 30,800円（税込）

※お飲物、サービス料別途。現金、クレジットカード可。

＜予約・お問い合わせ＞ 予約受付専用ダイヤル：052-908-8738（営業日13：30～15：00）

ブリアンスウェブサイト：https://www.espacionagoya.com/restaurant-bar/brillance/

ブリアンス公式インスタグラム：https://www.instagram.com/brillance_espacionagoya/

■プロデューサー／「カンテサンス」オーナーシェフ 岸田 周三（Shuzo Kishida）

1974年、愛知県生まれ。

三重・志摩観光ホテル「ラ・メール」、東京・渋谷「カーエム」での経験を経てフランスへ渡り、複数の名店で腕を磨く。パリの名高い三つ星レストラン「アストランス」ではパスカル・バルボ氏のもとでスーシェフとして活躍し、確かな実力を築く。

2006年に帰国し、「カンテサンス」の立ち上げ、翌2007年に『ミシュランガイド東京』で三つ星評価を獲得。その後も第一線で高い評価を受け続けるなど、日本の美食シーンを牽引する存在として位置づけられている。「カンテサンス」では、素材の持ち味を最大限引き出すことを重んじ、料理を提供している。

■「ブリアンス」シェフ 高瀬 奨太（Shota Takase）

1995年、北海道生まれ。経専調理製菓専門学校 卒業。

2015年 南青山「ラス」にて研鑽を積む。

2018年 ミシュラン一つ星・代官山「アビス」入社。

2020年 「カンテサンス」入社。

2024年 渡仏。パリ・ミシュラン二つ星「レストラン・ブラン」で修業。

2025年 帰国後、「ブリアンス」シェフに就任。

■「ブリアンス」シェフパティシエ 松本 健史（Takeshi Matsumoto）

1993年、熊本県生まれ。

2013年 東京都千代田区のパティスリー「パティシエ・シマ」に入社。

2020年「カンテサンス」入社。

2024年 渡仏。パリ3区のショコラトリー「ジャック・ジュナン」、パリ11区のレストラン「マサイクタ」で修業。

2025年 帰国後、「ブリアンス」シェフパティシエに就任。

■エスパシオ ナゴヤキャッスルについて

「エスパシオ ナゴヤキャッスル」は、興和株式会社が展開する「エスパシオブランドホテル」のハワイ、箱根に続く 3 施設目であり、尾張徳川家の居城として 260 年にわたり繁栄を支えた名古屋城の堀に面する至高の地に 2025 年 10 月 1 日にオープンいたしました。「世界に誇るアートミュージアムホテルへ」をコンセプトに掲げ、麟鳳亀龍（麒麟・鳳凰・亀・龍）をはじめとした吉祥の象徴や名古屋の花鳥風月をモチーフにした約400点のアート作品は、館内を美しく華やかに彩るだけでなく、訪れるゲストの繁栄と幸運を願う尾張名古屋の伝統的な歓待の心が込められています。

ホテルウェブサイト： https://www.espacionagoya.com/(https://www.espacionagoya.com/)

公式インスタグラム： https://www.instagram.com/espacionagoya/

(https://www.instagram.com/espacionagoya/)公式フェイスブック：https://www.facebook.com/profile.php?id=61576607048321#(https://www.facebook.com/profile.php?id=61576607048321#)

ブライダルサイト ：https://wedding.espacionagoya.com/(https://wedding.espacionagoya.com/)

■エスパシオについて

【エスパシオ】は、スペイン語で「空間」や「宇宙」を意味する言葉。理想の空間・最高のおもてなしを追求したいという想いから、ブランドに名づけました。興和は、2019年にハワイ・ワイキキに「ESPACIO THE JEWEL OF WAIKIKI （エスパシオ ザ ジュエル オブ ワイキキ）」を誕生させて以来、誰もが味わったことが無いような、絶対的な価値のある極上のプライベートステイをお届けしています。“BEYOND THE LUXURY”をコンセプトとして日本ならではの細やかなサービスを提供し、2022年より、『フォーブス・トラベルガイド』にてハワイ州で唯一5年連続「ホテル部門」および「レストラン部門」の最高評価の5つ星を獲得しています。国内では、興和が所有する「名古屋観光ホテル」の特別フロアをホテル・イン・ホテル“Nagoya Kanko Hotel ESPACIO”としてハイクラスの滞在を提供してきましたが、 “エスパシオ”を冠する施設として国内初のホテル「エスパシオ 箱根迎賓館 麟鳳亀龍」を2024年7月箱根に開業し、国内・海外より多くのお客様を迎えています。また、2025年10月1日、ESPACIO ホテルグループ 3 施設目の「エスパシオ ナゴヤキャッスル」を開業し、続き10月13日、名古屋観光ホテル付帯施設として「The Spa ESPACIO MEIKAN」を開業しました。