ラ・メゾン・デュ・ショコラの期間限定アフタヌーンティー「アフタヌーンティー ヴェール」が2026年4月29日（水）より提供開始

ラ・メゾン・デュ・ショコラ・ジャポン株式会社アフタヌーンティー ヴェール

1977年にパリで創業し、伝統とパリのエスプリを受け継ぎながら、現代の感性に寄り添うショコラを提案するラグジュアリーショコラブランド「ラ・メゾン・デュ・ショコラ」は、2026年4月29日（水）より期間限定のアフタヌーンティー、エクレール プラリネ ピスタッシュを添えた爽やかなグリーンの装いの「アフタヌーンティー ヴェール」の提供を、ニュウマン高輪店および西武池袋サロンにて開始いたします。また、各サロンでは季節の節目を彩る新たなランチメニュー（※）も展開中です。

※提供メニューは各サロンにより異なり、ニュウマン高輪店では4種すべてを、西武池袋 サロンでは2種をご提供いたします。

「アフタヌーンティー ヴェール」は、ショコラメゾンならではの視点で構成されたセレクションです。スイーツのみならずセイボリーにおいてもカカオのタッチを効かせ、素材の持ち味を引き立てながら、ショコラの奥行きを感じていただける内容に仕立てました。

本アフタヌーンティーでは、最上段に、この季節におすすめの3種のスイーツ、爽やかなオレンジのムースとダークでカカオ感の強いヴェリーヌ、ラズベリークリスピーをアクセントにしたフィナンシェショコラ、期間限定のエクレール プラリネ ピスタッシュのミニサイズをセット。2段目のセイボリーは、王道のBLTサンドイッチにショコラノワールを一緒に挟みメゾンらしい工夫を添えた一品と、爽やかな酸味をもつカカオのサワークリームとコルニッションをあわせたツナサンドをご用意しました。

また、各サロンではクラシックなフレンチの技法をベースに、ショコラの可能性を追求した新たなランチメニューも展開中です。マッシュルームのヴルーテにフォアグラとカカオを合わせた一皿や、スパイスで煮込んだ豚コンフィにショコラのコクを重ねた味わい、ホタテのヴォル・オ・ヴァン、仔牛肉のローストなど、素材とカカオの組み合わせをお楽しみいただけます。なお、提供内容は各サロンにより異なり、ニュウマン高輪店では4種、西武池袋 サロンでは2種が登場します。

新たなアフタヌーンティー、ランチメニューに限定エクレール。ショコラメゾンならではの季節の味わいを楽しめる、それぞれに広がるカカオの魅力をぜひお楽しみください。

■期間限定の「アフタヌーンティー ヴェール」

Afternoon Tea Vert（アフタヌーンティー ヴェール）

定番のショコラの味わいと、その可能性を追求した新たな味覚をお楽しみいただける、ミニサイズのエクレールやムース、セイボリーなどを織り交ぜた、カカオの香りやコク、軽やかな口あたりが調和したアフタヌーンティーです。

価格： 8,250円（税込）※2名様分のアフタヌーンティーセット。90分間の紅茶またはコーヒーのおかわり自由

提供店舗：ニュウマン高輪店、西武池袋サロン

■春を彩る４種の新たなランチメニュー

VELOUTE DE CHAMPIGNONS, FOIE GRAS, CACAO, BRIOCHE TOASTEE

マッシュルームのスープ、フォアグラ、カカオ、トーストブリオッシュ

マッシュルームのスープ、フォアグラ、カカオ、トーストブリオッシュ

ブラウンマッシュルームの豊かな旨味にフォアグラのコクを重ね、カカオのほろ苦さが全体を引き締める一皿。濃厚でありながら軽やかさも感じられる、奥行きのある味わいが特徴です。

価格： 2,090円（税込）

提供店舗：ニュウマン高輪店、西武池袋サロン

PORC CONFIT AUX EPICES ET PUREE DE COURGE, DUO DE CHOCOLATS

スパイスで煮込んだ豚コンフィ、かぼちゃのピュレ、ショコラデュオ

スパイスで煮込んだ豚コンフィ、かぼちゃのピュレ、ショコラデュオ

数種類をブレンドしたスパイスで丁寧に煮込んだ豚コンフィに、かぼちゃのやさしい甘みとショコラのコクを重ねた一皿。濃厚な味わいの中に、ピクルスの爽やかな酸味や香りがアクセントとして広がります。

価格： 2,420円（税込）

提供店舗：ニュウマン高輪店限定

RÔTI DE VEAU, PISTACHE, CITRON CONFIT & CACAO RÂPE

仔牛肉のロースト、ピスタチオ、シトロンコンフィ、削りカカオの香り

仔牛肉のロースト、ピスタチオ、シトロンコンフィ、削りカカオの香り

しっとりと焼き上げた仔牛肉に、ピスタチオのコクを加えたソースとシトロンコンフィの爽やかな酸味を重ねた一皿。削りカカオが香りのアクセントとなり、全体をバランスよくまとめます。

価格： 2,860円（税込）

提供店舗：ニュウマン高輪店、西武池袋サロン

VOL-AU-VENT DE SAINT JACQUES ET FONDUE DE POIREAUX, CACAO

ホタテのヴォル・オ・ヴァン、ポロネギのフォンデュ、カカオのアクセント

ホタテのヴォル・オ・ヴァン、ポロネギのフォンデュ、カカオのアクセント

サクサクのパイ生地に、白ワインを使用した濃厚かつ爽やかな風味のベシャメルソースと、オーダー毎に絶妙な火入れをしたホタテの旨味、ポロネギの甘みを合わせた一皿。なめらかなソースと軽やかな食感のコントラストをはじめ、カカオパウダーをソース上にからあしらったティラミスのような見た目も楽しめます。

価格：3,080円（税込）

提供店舗：ニュウマン高輪店限定

■期間限定販売「Eclair Praline Pistache（エクレール プラリネ ピスタッシュ）」

Eclair Praline Pistache

エクレール プラリネ ピスタッシュ

エクレール プラリネ ピスタッシュ

ピスタチオプラリネの濃厚なクリームを詰めたエクレール。ピスタチオ風味をまとったグラサージュに、細かく刻んだピスタチオをあしらい、食感のアクセントを添えました。ひと口ごとに広がる香ばしさとコクに軽やかな口あたりが重なる、奥行きある味わいに仕上げました。

商品名： エクレール プラリネ ピスタッシュ

価格： テイクアウト1,134円（税込）／イートイン1,155 円（税込）

販売期間： 2026年4月29日（水）～5月26日（火） 予定

取扱店舗： 丸の内、松屋銀座、六本木ヒルズ、横浜タカシマヤ、梅田阪急、ニュウマン高輪、西武池袋（3Fサロン／B1F）ほか

■ラ・メゾン・デュ・ショコラ ブティック情報

ラ・メゾン・デュ・ショコラのブティック情報は以下よりご確認ください。

▶︎国内ブティックリスト(https://www.lamaisonduchocolat.com/ja_jp/stores)

▶︎オンラインブティック(https://www.lamaisonduchocolat.com/ja_jp/spring-collection)

■ラ・メゾン・デュ・ショコラの会員サービス「キャレ デ パッショネ」のご案内

ラ・メゾン・デュ・ショコラの会員サービス「キャレ デ パッショネ」にご登録いただいた会員様に向けて、商品代金税込8,000円以上のご購入で送料無料（公式オンラインブティック限定）の他、様々な魅力あふれる会員特典をご用意しています。詳細は以下よりご確認ください。

▶︎「キャレ デ パッショネ」(https://www.lamaisonduchocolat.com/ja_jp/loyalty-club)について



■ラ・メゾン・デュ・ショコラ公式Instagram: @lamaisonduchocolat_jp