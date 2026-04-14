北海道日本ハムファイターズ公式戦に初の冠協賛、「レオパレス21 THANKS FES」を4月17日に開催

株式会社レオパレス21

株式会社レオパレス21（東京都中野区、代表取締役社長：宮尾 文也、以下「当社」）は、2026年4月17日（金）に「エスコンフィールドHOKKAIDO」にて開催されるプロ野球公式戦「北海道日本ハムファイターズ vs 埼玉西武ライオンズ」戦に冠協賛し、「レオパレス２1 THANKS FES」を開催いたします。

北海道日本ハムファイターズの公式戦において、当社が冠協賛を行うのは今回が初めてとなります。

冠協賛試合開催の背景

当社は、地域社会とのつながりを一層強化するとともに、スポーツ文化の発展に貢献することを、企業活動の重要な柱として位置づけております。こうした取り組みの一環として、このたび、北海道日本ハムファイターズが掲げる「地域密着型の球団運営」の理念に深く賛同し、当社として初めて同球団の冠協賛試合を開催する運びとなりました。

本イベントを第一弾として、地域社会への貢献とブランド価値のさらなる向上を図りながら、全国各地で多くのお客さまに当社をより身近に感じていただける機会を創出してまいります。

【球場内限定】賞品が当たるキャンペーンを実施

当日は、当社の取り組みやサービスをご紹介するため、球場内にブースを出展いたします。ご来場の皆様を対象に、賞品が当たるキャンペーンを実施いたしますので、ぜひお立ち寄りください。

冠協賛試合の概要- 冠名称 ： レオパレス21 THANKS FES- 日時 ： 2026年4月17日（金）18：00試合開始（16：00開場）- 対戦カード ： 北海道日本ハムファイターズ vs 埼玉西武ライオンズ- 会場 ： エスコンフィールドHOKKAIDO

■会社情報

株式会社レオパレス２１

設立 ： 1973年8月17日

本社住所 ： 〒164-8622 東京都中野区本町2-54-11

代表者 ： 代表取締役社長 宮尾 文也

企業サイト ： https://www.leopalace21.co.jp/