【中小企業のSCS評価制度対応を支援】情シス365、「SCS評価制度 対応支援サービス」の特設ページを公開― ★3取得に必要な専門家レビュー・署名まで一括対応 ―

株式会社BTNコンサルティング

株式会社BTNコンサルティング（本社：東京都中央区、代表取締役：亀田 英佑）は、中小企業向け情シスアウトソーシングサービス「情シス365」において、経済産業省が推進する「SCS評価制度（サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度）」への対応を支援する特設ページを本日公開いたしました。

▼ 特設ページ

https://www.josis365.com/lp/scs-evaluation.html

■ SCS評価制度とは

SCS評価制度は、経済産業省が策定した、企業のセキュリティ対策レベルを「★」の数で可視化する制度です。2026年度末の制度運用開始が予定されており、取引先に対して自社のセキュリティ体制を客観的に証明する仕組みとして注目されています。

多くの中小企業がまず目指す★3（自己宣言）では、基本的なセキュリティ対策の実施に加え、セキュリティ専門家によるレビューおよび署名が求められます。

■ 中小企業が直面する課題

・制度の全体像や自社が目指すべきレベルがわからない

・★3の自己宣言に必要なセキュリティ専門家が社内にいない

・大手コンサルの支援は300～500万円規模で手が出せない

・何から手をつけていいかわからない

■ 支援内容の概要

情シス365のSCS評価制度対応支援では、以下の6ステップで★3取得まで伴走します。

1. 現状アセスメント（SCS評価基準に基づく現在地の可視化）

2. ギャップ分析・ロードマップ策定

3. セキュリティポリシー整備

4. 技術的対策の実装（MFA、EDR、ログ監視、パッチ管理等）

5. 専門家レビュー・署名（★3自己宣言に必須）

6. 継続運用サポート

■ 支援プラン

・アセスメントプラン：500,000円（一括・税別）

・★3取得パック：1,500,000円～（一括・税別）

・★3取得+運用プラン：月額180,000円～＋初期費用1,500,000円～（税別）

大手コンサルとの違いは、コンサルだけでなく技術的対策の実装と取得後の継続運用までをワンストップで提供する点です。

■ 情シス365について

情シス365は、中小企業に特化した情シスアウトソーシングサービスです。ヘルプデスク、セキュリティ運用、IT資産管理、IT戦略コンサルティング、ITプロジェクト支援まで、5つのサービスラインでIT部門の機能をチーム体制で代行します。月額180,000円から利用可能で、全国リモート対応しています。

▼ サービスサイト

https://www.josis365.com

■ 会社概要

会社名：株式会社BTNコンサルティング

代表者：代表取締役 亀田 英佑

所在地：東京都中央区築地7-11-5 401

事業内容：情シスアウトソーシング（情シス365）/ M&A後IT統合支援（IT PMI）/ AI実装支援（AI365）

URL： https://www.josis365.com

会社HP : https://www.btncon.com/

AI365 : https://www.aidev-365.com/