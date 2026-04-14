AI音声見守りサービス「Care-Call.AI」が海外展開を本格始動！　英語圏5カ国でローカル電話番号によるAI電話見守りを正式提供開始

株式会社ニュウジア

株式会社ニュウジア（本社：東京都中央区、代表取締役 CEO：柏口之宏、以下ニュウジア）は、国内で稼働中のAI音声見守りサービス「Care-Call.AI」のシステム基盤を拡張し、英語圏向けグローバル版（https://care-call.ai/en/）を2026年4月に正式リリースいたしました。本展開は当社AI事業のグローバル化における重要なマイルストーンであり、多言語展開を通じた継続的な企業価値向上の第一歩となります。

Care-Call.AI Global（英語版）：https://care-call.ai/en/(https://care-call.ai/en/)

英語圏版[表1: https://prtimes.jp/data/corp/127837/table/71_1_c7ca8d14b6f711e589fe4576bf6d7618.jpg?v=202604141151 ]

(*1) 出典：Grand View Research「U.S. Assisted Living Facility Market」2025年および「米国介護施設協会 AHCA/NCAL 」2024年調査

■ なぜ北米か？--日本市場の構造的限界と北米の優位性

当社は日本国内でのサービス展開を通じ、AIが毎日電話をかけ、高齢者の孤独を軽減し、家族に安心を届けるというモデルの有効性を実証してきました。

今回のグローバル展開は、この実証済みの技術資産を、日本よりも大きな市場規模・高い価格受容性・低い通信コストを持つ英語圏へとスケールアップするものです。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/127837/table/71_2_014f81e7805dd76210b6fb948b39f562.jpg?v=202604141151 ]

さらに、2023年の米国公衆衛生局（US Surgeon General）の勧告では、高齢者の孤独が「1日15本喫煙と同等の健康リスク」であると警告しており、孤独対策は米国において国家レベルの政策課題として認識されています。

Care-Call.AIはこの社会課題に対して、既存の固定電話・携帯電話をそのまま使って毎日AIと会話できるというアクセシブルなソリューションを提供します。

■ 市場参入のタイミング--今が「参入の最適解」である理由

米国のAI電話コンパニオン市場は2024～2025年に黎明期を迎え、2026年現在は市場認知が急速に拡大しています。

下表の通り、既存サービスは存在するものの、施設管理機能・家族ダッシュボード・感情分析・月次レポートを統合した「B2Bプラットフォーム」の空白が明確に存在します。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/127837/table/71_3_506a16e55f13df939451d2fb95a8b2b4.jpg?v=202604141151 ]

⚑ タイミングリスクについて ── 大手テクノロジー企業が同市場に参入する前に先行者優位を確立することが、当社の市場戦略の核心です。当社はこの機会に対して2026年4月にサービスを正式リリースしました。

■ 「現地電話」として稼働する技術的優位性

本サービスの最大の特長は、対象国ごとに現地の電話番号（ローカル番号）を自動でプロビジョニングし、入居者のもとへ「国内通話」としてAIからの電話を届ける点にあります。

高齢者にとって馴染み深い現地番号からの着信により、スマートフォンや専用機器を一切必要とせず、普段お使いの電話機でそのままAIと会話いただけます。

■ Care-Call.AI Global の主な機能

■ 今後の展望

- フルサービス提供中：米国・カナダ・ニュージーランド・アイルランド・シンガポールの5カ国- 近日開始予定：英国・オーストラリアでのサービス開始に向けた準備を進行中- 高収益モデルの実現：米国内通話コストの最適化により日本版比で約1/7の通信原価を達成。エントリープランで最大85.0%の粗利率を誇るビジネスモデルを構築順次拡大予定- 毎日の電話と記憶の継承：英語圏の高齢者向けに最適化されたAI音声会話を提供。前回の通話内容を記憶した上で会話を継続し、入居者との長期的な関係性を構築します。- 感情トレンド分析と異常検知：会話内容から入居者の感情スコアをリアルタイムで分析し、緊急キーワードを検知した場合は施設スタッフへ即時アラートを送信します。- 施設向けB2Bダッシュボード：施設スタッフ・管理者・家族が活用できる多層的な管理基盤を提供。入居者ごとの感情推移・月次分析レポートのPDF自動生成・多施設一括管理に対応します。- 現地規制への準拠：州ごとの通話録音同意制度に対応した自動確認機能と医療情報保護に関する各種法的整備を完備し、安全・安心な導入環境を提供します。

当社は本展開を皮切りに英語圏市場での施設導入を加速させます。

中長期的にはスペイン語・フランス語・ドイツ語等への多言語対応および欧州・中南米市場への展開も視野に入れており、言語と国境の壁を越えたスケーラブルな事業成長を推進します。

これらの取り組みを通じ、投資家をはじめとするステークホルダーの皆様の期待に応える企業価値の最大化に努めてまいります。

【サービス概要】

AI見守りサービス『Care-Call.AI』[表4: https://prtimes.jp/data/corp/127837/table/71_4_a62643b557bd792028cfed12957719a7.jpg?v=202604141151 ]

※ https://care-call.ai(https://care-call.ai) へアクセスすると、ブラウザの言語設定に基づき日本語版・英語版へ自動的に振り分けられます。

株式会社ニュウジア【会社概要】

会社名: 株式会社ニュウジア

設立: 2008年12月

代表取締役: 柏口之宏

URL: https://www.niusia.co.jp/

所在地: 〒104-0061 東京都中央区銀座一丁目27番8号 セントラルビル703号

主な事業内容: AI技術の研究開発、コンサルティング、映像制作、AIソリューション販売、AIエージェント販売