【先着50名様限定送料無料】住まい環境を整える「住宅床下用竹炭（約10g）」プレゼント！

株式会社山岸竹材店

創業明治27年（1894年）より竹材・竹製品製造卸業として皆様にご愛顧いただいている竹材専業メーカーである、虎斑竹専門店 竹虎(https://www.taketora.co.jp/)（運営：株式会社山岸竹材店）は、住まいの環境を足元から整える「住宅床下用竹炭」を、より多くの方に体感いただくため、先着50名様限定・送料無料のプレゼントキャンペーンを2026年4月14日（火）から4月28日（火）まで開催いたします。

＜キャンペーン期間：2026年4月14日（火）～ 4月28日（火）まで＞

【先着50名様プレゼント】送料無料！住宅床下用竹炭（約10g）

https://www.taketora.co.jp/c/takesumi/13house/ev00573

床下は普段目にすることのない場所でありながら、湿気やにおいがこもりやすく、住まい全体の快適性や耐久性にも関わる大切な空間です。当社の住宅床下用竹炭は、竹炭特有の微細な孔（あな）を活かし、湿気を吸収・放出することで床下環境を自然の力で整えます。湿度が高いときには水分を吸収し、乾燥時には放出する調湿機能により、過度な湿気や乾燥を和らげ、快適な住環境づくりをサポートします。

また、竹炭にはにおいの原因物質を吸着する性質があり、床下にこもりがちな空気環境の改善にも役立ちます。薬剤に頼らず、自然素材で住まいを整えたいとお考えの方にとって、安心して取り入れていただける選択肢のひとつです。

※イメージ写真（10gではありません）

本キャンペーンでは、まずは竹炭の働きを気軽にお試しいただけるよう、約10gのサンプルを送料無料でご提供いたします。実際に手に取っていただき、竹炭の質感や特長をご体感いただくことで、住まいへの活用イメージを広げていただければと考えております。

当社では、創業以来培ってきた竹の知恵と技を活かし、暮らしに寄り添う製品づくりを続けてまいりました。見えない場所にこそ気を配る日本の住文化に寄り添いながら、これからも自然素材の魅力と可能性をお届けしてまいります。なお、本キャンペーンは先着50名様限定となり、予定数量に達し次第終了いたします。この機会にぜひ、竹炭がもたらす住まいの心地よさをご体感ください。

＜キャンペーン期間：2026年4月14日（火）～ 4月28日（火）まで＞

【先着50名様プレゼント】送料無料！

住宅床下用竹炭（約10g）

床下の湿度調節・消臭効果の高い

コストパフォーマンスに優れた

床下竹炭に最適の竹炭粒

https://www.taketora.co.jp/c/takesumi/13house/ev00573

竹炭の効果と使い方

https://www.taketora.co.jp/c/special/takesumitukaikata

■竹虎 （株）山岸竹材店

会 社 名 ：竹虎 株式会社 山岸竹材店

所 在 地 ：高知県須崎市安和913-1（本社・本店）

代表取締役：山岸 義浩

創 業：1894年（明治27年）

資 本 金 ：1000万円

事業内容 ：特産虎斑竹（とらふたけ）をはじめとして各竹細工

竹製品、竹炭、竹酢液など製造・卸・販売

Ｕ Ｒ Ｌ ：https://www.taketora.co.jp/

※高知家健康経営アワード2021

※令和２年度ふるさとづくり大賞総務大臣賞

※第7回環境省グッドライフアワード環境地域ブランディング賞

※RED BULL BOX CART RACE TOKYO 2019準優勝

※第33回 高知県地場産業大賞高知県地場産業奨励賞

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

竹虎 （株）山岸竹材店 竹虎四代目（山岸 義浩：やまぎし よしひろ）

E-Mail：info@taketora.co.jp

＜本社＞竹虎（株）山岸竹材店

〒785-0024 高知県須崎市安和913-1

TEL 0889-42-3201 FAX 0889-42-3283 （営業時間 9:00～17:30）