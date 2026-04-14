クラダシ、関西電力「モアクト」にミッションの提供を開始

株式会社クラダシ

ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」を運営する株式会社クラダシ（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：河村晃平、以下「クラダシ」）は、生活者の意識・行動変容を促す社会貢献活動促進サービス「モアクト」を展開する関西電力株式会社（本社：大阪府大阪市北区、取締役代表執行役社長：森 望）と連携し、2026年4月14日(火)より、モアクトのWebアプリ上で、フードロス削減をテーマとした「Kuradashi」ミッションの提供を開始いたします。

本連携では、生活者が日常の買い物を通じてフードロスの現状や背景を学び、行動につなげる機会を提供します。

■本連携の背景

クラダシは、ミッションを「善いビジネスで未来に実りを。」 、ビジョンを「日本一のインパクト企業グループへ。」と掲げ 、世の中に山積するさまざまな社会課題を価値へと転換し、社会・環境・経済へ確かなインパクトをもたらす事業を展開しています。

その中核をなすフードロス削減事業「Kuradashi Food」では、ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」を展開し、フードロス削減を目指して、まだ食べられるにもかかわらず捨てられてしまう可能性のある食品などを、おトクに販売しています。さらに、売り上げの一部で環境保護・災害支援などに取り組むさまざまな社会貢献団体を支援しています。

昨今、相次ぐ食品の値上げにより生活者の節約志向が加速するなか、家計を守りつつ、日常の延長線上で「無理なく、楽しく」社会課題解決に参画できる仕組みへのニーズがかつてないほど高まっています。こうした背景から、「おトクなお買い物を通じてフードロス削減に貢献する」という「Kuradashi」の取り組みに、モアクトが共感し、このたびの連携に至りました。

本連携では、モアクトのWebアプリ上で「Kuradashi」ミッションを提供し、ミッション達成に応じてポイントを進呈することで、ユーザーが楽しみながら社会貢献に触れられる機会を提供します。モアクトを利用する多くのユーザーに、「Kuradashi」での「お得（価格）」と「お徳（社会貢献）」を兼ね備えた買い物体験を提供し、フードロス削減の輪をより一層広げていくことを目指します。

■モアクト上で提供する「Kuradashi」ミッション概要

・提供期間：2026年4月14日(火)～5月17日(日)

▽ミッション紹介（一部）

・ミッション：日本の食品ロスがどれくらいあるか調べよう！

日本では、まだ食べられるのに捨てられてしまう食品がたくさんあるんだ。年間どれくらいの食品ロスが出ているのか、関連サイトから見てみよう！

・ミッション：あなたが「まとめ買いしたいもの」を書き出してみよう！

よく買う食品をKuradashiでまとめ買いしておくとフードロス削減にもなって、お得かも！

あなたが「まとめ買いしたいもの」や「まとめ買いしておけばよかったと後悔したもの」をメモに書き出してみてね！

▽モアクト内でのミッション参加イメージ

■社会貢献活動促進サービス「モアクト」 とは

モアクトは、ゼロカーボンをはじめさまざまな社会課題の解決に取り組む企業・団体と生活者一人ひとりを結び、生活者の社会貢献への意識や行動変容を促すサービスです。具体的には、スマートフォンなどでご利用可能なWebアプリ「モアクト」で、社会課題解決につながる幅広いジャンルの”ミッション”（＝社会貢献につながる行動）を提供します。

利用者においては、”ミッション”を通じ、社会課題の背景や課題、解決に向けた企業などの取組みを知るきっかけとなり、自然に意識や行動の変化が生まれ、習慣化し始めます。随時新しい”ミッション”が追加され、飽きを感じづらいことに加え、”ミッション”達成により獲得したポイント（＝社会貢献を推進する行動の証）はさまざまなギフトと交換でき、ゲーム感覚で楽しめます。

企業などにおいては、“ミッション”の提供を通じ、利用者に、社会課題解決に寄与する製品・サービスや取組みを認知・理解いただくことができます。また、利用者の共感により製品・サービスの選択に繋げることができます。

・モアクト公式ホームページ：https://service.moact.jp

今後もクラダシは、フードロス削減をはじめ、さまざまな社会課題を価値へと転換しつつ、社会・環境・経済へ確かなインパクトをもたらす「ソーシャルグロースカンパニー（Social Growth Company）」を目指してまいります。

■Kuradashi Food：フードロス削減の大きな輪をつくる。

ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」の運営を核に、サプライチェーンの上流から下流までの全工程に深く関与し、これまでのECの枠を超え、食品メーカーの在庫管理や物流戦略を共に考えることで、フードロス削減が循環する「善い食産業」のインフラとなることを目指します。

URL：https://corp.kuradashi.jp/food/

■楽しいお買い物で、みんなトクするソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」とは

Kuradashiは、楽しいお買い物で、みんなトクするソーシャルグッドマーケットです。

フードロス削減を目指し、まだ食べられるにもかかわらず捨てられてしまう可能性のある食品などを、おトクに販売しています。

さらに、売り上げの一部を環境保護・災害支援などに取り組むさまざまな社会貢献団体への寄付やクラダシ基金として活用し、SDGs17の目標を横断して支援しています。

楽しくておトクなお買い物が、社会に良いことにつながる。そんな、全く新しいソーシャルグッドマーケットを創出しています。

URL：https://www.kuradashi.jp/

■株式会社クラダシについて

代表者氏名：河村晃平

設立：2014年7月

本社所在地：〒141-0021 東京都品川区上大崎3丁目2-1 目黒センタービル 5F

URL：https://corp.kuradashi.jp/

【サービス紹介】

・ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」：https://www.kuradashi.jp/

・クラダシが自社で運営する「クラダシ基金」：https://www.kuradashi.jp/fund

・冷凍宅配弁当「Dr.つるかめキッチン」：https://tsurukame-kitchen.com/

・冷凍宅配弁当「Kitchen Chef & Doctor」：https://chef-doctor.com/shop

・オンライン料理教室「La Table de SHIORI Online」：https://online.atelier-shiori.com/

【店舗一覧】

・Kuradashi店舗一覧：https://kuradashi.jp/pages/stores

【クラダシのインパクト】

・インパクトサイト：https://corp.kuradashi.jp/impact/

・サステナビリティレポート：https://speakerdeck.com/kuradashi/sustainability-report

【2025年12月末時点の主な累計実績】

・フードロス削減量：33,659トン ・経済効果：163億7,672万円

・CO2削減量 ：89,231t-CO2 ・支援総額：181,283,531円

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「Kuradashi」、「ソーシャルグッドマーケット」、「1.5次流通」、「もったいないを価値へ」は株式会社クラダシの登録商標です。