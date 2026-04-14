12th ALBUM 『MORTAL DOWNER』リリース記念！メンバーの限定ボイスもオンエアするDIR EN GREY特集リスニングパーティーをAWAラウンジで開催

AWA株式会社

AWA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：冨樫晃己）が運営する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービス「AWA（アワ）」は、2026年4月14日(火) 22:00～23:00の1時間に渡り、無料で誰でも参加できるオンライン空間「ラウンジ」で、DIR EN GREYを特集したリスニングパーティーを開催いたします。



今回のイベントは、12th ALBUM『MORTAL DOWNER』のリリースを記念して開催されるもので、アルバム楽曲はもちろん、これまでの楽曲も多数オンエアいたします。さらに、メンバーによるAWA限定のボイストラックもオンエア。ラウンジは、どなたでも無料で参加することができ、AWAアプリを事前にダウンロードしていれば、リクエストやユーザーとの交流など、よりお楽しみいただけます。ぜひ、DIR EN GREY特集のリスニングパーティーをAWAラウンジでお楽しみください。



■【限定ボイスあり】DIR EN GREY特集 リスニングパーティー on AWA ラウンジ 概要

開催日時：2026年4月14日(火) 22:00～23:00

▼参加URL

https://mf.awa.fm/open_direngrey_0414_pr



■DIR EN GREY

今や欧米でも確かな支持層を確立しながら、カテゴライズ不能かつ不要なロック・バンドとして広い認知を集めつつあるDIR EN GREY。

1997年の結成当時から全米デビューを果たした現在に至るまでの間、音楽的にも視覚的にも変化を重ねてきた彼らのなかで、変わらないのは徹底的に自分たちのロックを追求しようとするその姿勢。いくつものトレンドが生まれては消え、消費されるだけの音楽が存在理由を失っていくなか、彼らの創造するものがジャンルや国境の壁を超えながら共鳴を集めている理由は、まさにそこにある。



■アプリ概要

「AWA（アワ）」は、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・エンタテインメント株式会社の共同出資によるAWA株式会社が提供する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスです。2015年5月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数は1億5千万曲、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約1,600万件におよびます。全機能が利用できる月額980円（税込）（※App Store、Google Play、コンビニ決済は1,080円（税込））の「STANDARDプラン」や「オフライン再生」を除くすべての機能を月額無料で利用できる「FREEプラン」のほか、中学生以上の学生を対象とした、月々480円（税込）で全機能が利用できる「学生プラン」、月額270円（税込）で特定のアーティストが聴き放題になる「アーティストプラン」など、各種料金プランが充実しています。「AWA」は、スマートフォンをはじめ、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど様々なデバイスにも対応。楽曲に合わせて歌詞をリアルタイムに美しくアニメーションさせる機能「LYRIC DIVE（リリックダイブ）」や、音声ライブ配信、ギフティング機能を追加したユーザー同士がリアルタイムに、同じ空間で同じ音楽を楽しめるオンライン空間「AWAラウンジ」など、サービス開始以来、ユーザーのニーズや視聴環境に合わせて様々なプランや機能を拡充し、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長しています。



名称：「AWA（アワ）」 https://awa.fm/(https://awa.fm/)

推奨環境：＜スマートフォン版＞iOS 18.0以降、Android 15.0以降

＜PC版＞Windows 10(32/64bit)、Mac OS X 10.11 (El Capitan)以上

＜ブラウザ＞ Google Chrome (最新版)、Microsoft Edge (最新版)、Safari (最新版)

価格：STANDARDプラン（月額 税込980円）/ FREEプラン（月額 無料）/学生プラン（月額 税込480円）/アーティストプラン（月額 税込270円※特定の1アーティストのみ聴き放題）

提供開始：2015年5月27日

■URL

AWA：https://awa.fm/(https://awa.fm/)

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id980578855(https://itunes.apple.com/jp/app/id980578855)

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool(https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool)

デスクトップ版アプリ：https://awa.fm/download/(https://awa.fm/download/)

AWA LOUNGEブラウザ版：https://app.awa.fm/lounge/(https://app.awa.fm/lounge/)

AWA最新情報：https://news.awa.fm/(https://news.awa.fm/)

AWA公式X：https://x.com/awa_official(https://x.com/awa_official)

AWA公式LINE：https://lin.ee/21w3f0k(https://lin.ee/21w3f0k)



■会社概要

社名：AWA株式会社（読み：アワ）

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル

代表者：代表取締役CEO 冨樫 晃己

事業内容：音楽ストリーミングサービス 等

設立日：2014年12月1日

■お問い合わせ先

AWA広報担当 press@awa.fm