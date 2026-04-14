韓国発「Heart Percent（ハートパーセント）」、4月18日より全国のロフト・PLAZAにてドットオンムードワンウェイグロイティントの新色発売開始！（一部店舗除く）

株式会社月架世交易

株式会社月架世交易（本社：東京都中央区、代表取締役：文賢宇）は、韓国コスメブランド「Heart percent (ハートパーセント）」の日本正規代理店として、2026年4月18日より、「ドットオンムード ワンウェイグロイティント）」をを全国のロフト及びロフトネットストア・PLAZAにて先行販売を開始いたします。（※一部店舗を除く）

■ Heart Percentとは？

Heart percentは、自分の中にある多様な雰囲気=”ムードファセット”を大切にし、毎日の気分に寄り添う彩りを提案する感性派コスメブランドです。代表作「ドットオンムード」シリーズは、リップ・ティント・アイパレットなどの幅広いラインナップを展開中。トレンディーなカラーセンスと独自の処方設計で、韓国国内外のビューティーアワードを受賞するなど高い評価を獲得しています。中でも今回発売される2種「ドットオンムードペンシル」と「ドットオンムードワンウェイグロイティント」は、SNS上で“ベストリップコンボ”として話題に。すべての肌トーンにフィットする豊富なカラー展開で、どんなメイクスタイルにも自然になじみ、それぞれの“ムード”を美しく引き出します。

■ 商品詳細

ドットオンムードワンウェイグロイティント

全3色｜1,870(税込)

Heart Percentの中でも大人気・圧倒的支持のワンウェイグロイティント。ティントの色もちとグロスのツヤを両立し、「乾燥しない」「ベタつかない」「色が落ちない」と高評価を獲得。今回は、既存の人気カラーに加え、トレンドに合わせた新色系3SKUが登場。

【新色 カラー展開】

#15 ロージーミルク

ローズの気配をまとったミルキーなローズベージュカラー。

→韓国トレンドに合わせた日本限定カラー

#16 トワイライトモーブ

クールでありながらほんのり温かみも感じる、灰紫がかったモーブカラー。

→韓国トレンドに合わせた日本限定カラー

#19 ジェントルピンク

ほんのりヌーディーさも感じられる、ミルキーなヌードピンク。

■ ノベルティ情報

Heart Percent商品を税込3,000円以上ご購入で、スペシャルギフト1セットをプレゼント。(※なくなり次第終了)

今後も月架世交易は、魅力ある韓国ブランドと日本の消費者をつなぐ架け橋として、高品質かつ感性豊かな製品をお届けしてまいります。

【会社概要】

社名：株式会社月架世交易

本社所在地：東京都中央区

代表取締役：文賢宇(ムン・ヒョヌ)

【お問い合わせ】

株式会社月架世交易

お客様お問い合わせ先：info@gekkasei.co.jp