千葉県企業局のコールセンター業務システムとして「FastSeries」が採用されました

テクマトリックス株式会社

テクマトリックス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：矢井 隆晴、以下 テクマトリックス）は、株式会社日立製作所（本社：東京都千代田区、執行役社長兼CEO：徳永 俊昭、以下、日立）が千葉県企業局向けに構築し、2026年1月より稼働を開始した新たな水道使用ポータルサービスにおいて、コールセンターサービス運営者向けのシステムとして、当社のCRM・FAQソリューション「FastSeries」が採用されたことをお知らせいたします。

内容

コンタクトセンターソリューションFastSeries

千葉県企業局*1は、水道を使用する住民向けのサービス向上を図るため、支払方法の多様化や手続きなどのオンライン化への取り組みをまとめた「千葉県営水道ICT等を活用したお客様サービス業務改善方針」*2 を2022年3月に策定しました。本方針に基づき、日立は住民向けにWeb上で水道の使用量・料金の確認や支払方法の変更・登録、使用開始・中止手続きなどを行える「マイポータル」*3サービスや、AIが24時間応答する「チャットボット」*3などを構築しました。

テクマトリックスの「FastSeries」は、この新しいサービスの一環である、コールセンターサービス運営者向けのシステムに採用されました。住民からの問い合わせ受付履歴を一元管理するCRM機能と、FAQ（よくある質問）管理機能を提供することで、以下のような効果により、コールセンターの業務効率化に大きく貢献します。

- 問い合わせ対応の迅速化: 住民からの問い合わせ履歴や回答履歴を素早く参照し、的確な情報提供を可能にします。- 応対品質の向上: 一貫性のある情報に基づいた対応により、サービス品質を均一化します。- オペレーター負荷の軽減: FAQを活用することで、簡易な問い合わせは自己解決を促し、オペレーターはより複雑な案件に注力できるようになります。- 情報共有の促進: 問い合わせ内容や回答ナレッジを組織内で共有し、業務の属人化を防ぎます。

テクマトリックスは、これからも「FastSeries」を通じて、自治体および企業におけるコールセンター・カスタマーサービスのDX（デジタルトランスフォーメーション）を積極的に支援し、住民・顧客サービスの質の向上と、業務効率化に貢献してまいります。



*1 千葉県企業局:上水道事業、工業用水道事業および造成土地管理事業を経営する公営企業

*2 「千葉県営水道 ICT 等を活用したお客様サービス業務改善方針」の概要(千葉県営水道Webページ)(https://www.pref.chiba.lg.jp/suidou/souki/shingikai/mp2021/documents/dai1kai07.pdf)

*3【マイポータル】【チャットボット】のご利用について(千葉県営水道Webページ)(https://myportal.kensui.pref.chiba.lg.jp/myportal)

ご案内

詳細に知りたい方はお気軽にお問合わせください。

お問合わせはこちら :https://fastseries.jp/inquiry

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https://prtimes.jp/a/?f=d19103-57-2c12c895fc2283f913f76a7e75937f20.pdf



■テクマトリックス株式会社について

https://www.techmatrix.co.jp/index.html



■FastSeriesについて

FastSeries ：https://fastseries.jp/