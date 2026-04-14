“安全に使える”状態へ。Claude Codeのセキュリティ設定支援開始

株式会社コミクス

生成AIの業務活用が広がる一方で、社内情報の取り扱いや危険なコマンド実行への不安が、導入拡大の壁になっています。

とくに開発や業務改善の現場では、「使える」段階から「安全に継続運用できる」段階への移行が求められています。

株式会社コミクス（本社：東京都渋谷区円山町、代表取締役：鈴木章裕）は、Claude Codeの安全運用に必要な考え方と設定手順を整理した資料を公開し、あわせて企業向けの「セキュリティ設定支援プラン」を開始します。

■ 背景・課題

総務省「令和7年版 情報通信白書」によれば、日本企業で生成AIの活用方針を定めている割合は49.7%まで上昇し、何らかの業務で生成AIを利用している企業は55.2%に達しています。とくにメール、議事録、資料作成等の補助業務では47.3%が利用しており、生成AIは一部の先進企業だけでなく、日常業務の実務ツールとして浸透し始めています。

一方で、同白書では導入時の懸念として「社内情報の漏えい等のセキュリティリスク」が上位に挙がっています。総務省「令和6年版 情報通信白書」でも、約7割の企業が情報漏えいなどのリスク拡大を懸念しており、効果への期待と運用不安が同時に存在する実態が明らかになっています。

さらに、OpenTextとPonemon Instituteによる調査では、企業の52%が生成AIを全面または部分導入している一方、AI導入とリスク評価が十分に行われる「AI成熟」段階に達していない企業は79%にのぼりました。つまり、導入は進んでも、権限管理や設定標準化などの安全運用は後回しになりやすい状況です。

Claude Codeのような実務直結型の生成AIツールでは、設定を誤ると不要な確認で手が止まり、逆に権限を緩めすぎると情報漏えいや破壊的操作のリスクが高まります。導入初期に必要なのは、「どこまで許可し、何を禁止し、どう標準化するか」を具体化する運用設計です。

■ 提供内容

1）「Claude Code Permission設定 完全ガイド」の公開

株式会社コミクスは、Claude Codeを安全かつ生産的に運用するための考え方と設定方法を整理した資料「Claude Code Permission設定 完全ガイド」を公開します。資料ダウンロードURLは確定後に差し替え予定です。

資料では、Permission設定が重要な理由、Managed／Project／Userの3層スコープによる管理の考え方、Sandbox・Permissions・Hooksを組み合わせた3層防御モデル、deny／ask／allowの評価順序、個人開発向け・チーム開発向けの設定例、トラブルシューティングなどを整理しています。

2）企業向け「セキュリティ設定支援プラン」の開始

資料公開にあわせて、Claude Codeをチームや事業部で安全に運用するための「セキュリティ設定支援プラン」を開始します。支援では、IT部門が強制すべきルール、プロジェクトで共有すべき設定、個人に委ねる範囲を切り分けながら、deny／ask／allowの初期設計、危険操作や機密情報アクセスの抑止方針、例外処理や共有方法までを整理し、継続運用できる状態づくりを支援します。

■ 特長・強み

AI活用の無料相談受付はこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDfAetZVdOnd6JIHZxtkZFVnJTJ7vNsfwppmH7B6TxSDv-Aw/viewform?usp=pp_url&entry.1632650849=00010無料診断アンケートにご回答いただくと、オンライン無料相談のご登録ができます。無料相談時に資料をご提供します。

・「導入した後」の壁に絞った支援です。使い始めた後に顕在化する権限管理、情報漏えい、設定ばらつきの課題に対応します。

・安全性と生産性を両立する設計です。毎回確認で止まる状態と、無制限実行に頼る状態の両方を避け、現場で回る設定に落とし込みます。

・個人設定で終わらせない標準化支援です。担当者依存ではなく、チーム共有、規定化、見直しまで含めて再現可能な形を前提にします。

■ 想定利用者・活用シーン

想定利用者は、生成AI活用を進めたい一方で情報漏えいと権限制御に不安を持つ経営層・事業責任者、個人任せの利用から脱してチーム標準の設定ルールを整備したい情報システム部門・開発責任者、生産性を落とさず安全な利用ルールを現場に展開したい管理者・プロジェクト責任者です。

活用シーンとしては、まず禁止すべき操作、確認付きにすべき操作、自動許可できる操作を整理したい導入初期、プロジェクト単位で共通設定を配布し個人差による事故や属人化を防ぎたいチーム展開時、設定して終わりではなく例外対応や社内啓蒙まで回したい運用改善局面を想定しています。

■ 今後の展望

株式会社コミクスは、Claude Codeをはじめとした実務直結型の生成AI活用を、単なるツール導入で終わらせず、安全に運用し続けられる設計と、現場が自走できる標準化支援まで一連で提供していきます。

今後は、導入支援、セキュリティ設定支援、運用定着支援を連動させ、導入スピードと統制水準を両立できる状態づくりを後押ししてまいります。

AI活用の無料相談受付はこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDfAetZVdOnd6JIHZxtkZFVnJTJ7vNsfwppmH7B6TxSDv-Aw/viewform?usp=pp_url&entry.1632650849=00010無料診断アンケートにご回答いただくと、オンライン無料相談のご登録ができます。無料相談時に資料をご提供します。

ーーー株式会社コミクス 会社概要ーーーーーーー

本社住所：東京都渋谷区円山町15-4 近藤ビル2階

代表：代表取締役 鈴木章裕

設立：2007年9月

事業内容：生成AI活用生産性向上支援、BtoB事業者向け営業支援、フリーランスプロ人材紹介等

Web：https://www.comix.co.jp/

【お問い合わせ】

TEL：03-5459-5394 MAIL：n.adachi@comix.co.jp 担当：株式会社コミクス 安達成生