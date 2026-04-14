恋愛リアリティー番組ブームの火付け役が3年ぶりに復活！韓国の大人気番組『HEART SIGNAL 5』を4月21日よりU-NEXTオリジナルとして日本初・本国放送直後より独占見放題配信決定

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は2026年4月21日（火）より、韓国の大人気恋愛リアリティー番組の最新シーズン『HEART SIGNAL 5』を、韓国での放送と連動し"U-NEXTオリジナル"として独占見放題で配信いたします。

3年ぶりに帰ってきた“恋愛番組の金字塔”！ティザー映像は早くも111万回再生突破

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本作は、「シグナルハウス」で共同生活を送る見知らぬ男女の“友達以上恋人未満”な恋模様を、スタジオの「芸能人予測団」が推理する大人気恋愛リアリティー番組です。

2017年のスタート以来、視聴者も一緒にカップルを推理する圧倒的な没入感と、繊細な心理描写で、若者を中心に絶大な支持を集めてきました。前作から約3年ぶりの新シーズンとなる本作は、韓国で4月14日（火）より放送開始。先行公開されたティザー映像はYouTubeで瞬く間に111万回再生を突破し、「これぞ恋愛番組の原点！」「今シーズンのビジュアルも最高」と、放送前から爆発的な反響を呼んでいます。

リアルな心の機微とBilllieのツキら豪華「芸能人予測団」の白熱推理

視聴者と共に共同生活の行方を見守る「芸能人予測団」には、シリーズお馴染みのユン・ジョンシン、イ・サンミン、キム・イナが続投。さらに新メンバーとして、歌手のロイ・キムと、大人気ガールズグループBilllieのツキが合流しました。

20代代表として等身大のリアクションを見せるツキと、新入りの情熱を燃やすロイ・キム。そして鋭い洞察力を誇るベテラン勢が、どのような化学反応を見せてくれるのか。その白熱した推理合戦にも注目です。

U-NEXTでは本作を4月21日（火）より日本語字幕つきで見放題配信いたします。また過去シーズンも好評配信中です。ぜひ、あわせてお楽しみください。

『HEART SIGNAL 5（ハートシグナル5）』

原題：하트시그널5

製作国：韓国

製作年：2026年

配信情報：U-NEXT／見放題（日本初・独占配信）

配信開始日：2026年4月21日（火）

※日本語字幕付き／全15話

【スタッフ】 演出：パク・チョルファン、キム・ホング

【キャスト（芸能人予測団）】 ユン・ジョンシン、イ・サンミン、キム・イナ、ロイ・キム、ツキ（Billlie）

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U-NEXT

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株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。



U-NEXT：https://video.unext.jp



※GEM Partners調べ／2026年3月時点



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