日清食品ホールディングスが「MyTalent Platform」を導入し、未来の候補者とつながる戦略的なタレントプール採用を加速

株式会社TalentX

株式会社TalentX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長CEO：鈴木 貴史、証券コード：330A、以下「TalentX」）は、統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」内のAIネイティブ採用CRM「MyTalent CRM」が、日清食品ホールディングス株式会社（代表取締役社長・CEO：安藤 宏基、以下「日清食品HD」）に導入されたことをお知らせいたします。本導入により日清食品HDにおける転職潜在層を含む未来の候補者と持続的な関係を築く「タレントアクイジション（持続的な優秀人材の採用）」への進化を支援してまいります。

■導入背景：人事戦略と連動したタレントアクイジションの実現に向けて、転職潜在層へのアプローチに着目

日清食品HDはグループビジョン「EARTH FOOD CREATOR」の実現と持続的成長に向けて、創業者である安藤 百福氏の「企業在人・成業在天※」の精神のもと、人材を最も重要な資産として位置づけています。採用においては、イノベーションの牽引役でもある専門人材やグローバル人材などのキャリア採用に注力しており、キャリア採用比率が7割を占めています。一方、エージェント経由の採用比率向上に伴う採用コストの高騰や、採用において一定数発生する内定辞退者などの「過去のつながり」を十分に活かしきれていないという課題も顕在化していました。

こうした背景を受け、同社が推進する「人的資本経営」を支える人材確保の基盤として、従来の受動的な採用手法から潜在層へ能動的に働きかける「タレントアクイジション」への転換を目指し、「MyTalent」を活用したタレントプール採用の導入にいたりました。

さらに、日清食品HDでは「キャリア登録フォーム」を設置し、「未来の候補者」となりうる多くの人々とのつながりを大切にしたタレントアクイジションプラットフォームの確立を目指しています。

※「企業は人である。人に対する評価が、そのまま企業の評価につながる。また成業とは、大衆の声が天に通じたときにはじめて大きな評価として返ってくる」の意

▼日清食品HDのキャリア登録フォームはこちら

https://app.crm.i-myrefer.jp/entry/nissin/FSdK7J9LQTdQyLhTHVFL

■日清食品ホールディングス株式会社 人材開発部 部長 岡村 誠 氏 コメント

私たちは、「新たな食の創造」を通じて世界の課題をスピーディーに解決し、人類をもっと健康に、そしてもっとHappyにしていきたい。そんな想いに共感し、ともに歩む仲間を常に求めています。

しかし、優れたスキルや高い志をお持ちの方であっても、必ずしも“今”が転職のベストタイミングであるとは限りません。そうした中でタレントプール採用は、当社がタレントアクイジションを推進するうえで、“未来”の仲間や、これまでに当社と関わりのあった方々とつながり、中長期的に良好な関係を築いていくための意思表示でもあります。

今回、採用サイトに設置した「キャリア登録フォーム」を通じてご登録いただいた方々に、当社の最新情報を継続的にお届けすることで、いつか「日清食品グループで働きたい」と思ったそのときに、真っ先に思い浮かべていただける存在でありたいと考えています。

直接つながることで生まれる深い対話を大切にし、一人ひとりのキャリアに寄り添った、戦略的な採用活動を推進してまいります。

■日本初、AIネイティブな統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」／「MyTalent CRM」について

「MyTalent Platform」は、企業の持続的な優秀人材の獲得をオールインワンで実現する、日本初のAIネイティブな統合型タレントアクイジションプラットフォームです。従来の外部サービスや採用管理システム（ATS）に依存した「掛け捨て型」の採用から脱却するため、候補者データを経営資産へと転換する採用CRMを基盤に、タレントプール、ブランディング、リファラル、候補者管理といった全機能を統合。「AIはつながりを駆動し、人間はエンゲージメントを」をコンセプトに、AIを単なる効率化ツールではなく候補者体験（CX）を設計する中核エンジンとして機能することで、集客から獲得、関係構築、選考、採用、そして入社後の活躍までを一気通貫でつなぎ、企業のタレントアクイジション（持続的な優秀人材の獲得）を支援します。

また、本プラットフォーム内の「MyTalent CRM」は、過去の候補者や転職潜在層などのデータをタレントプールとして一元管理し、企業の経営資産へと転換するAIネイティブな採用CRMです。AIが候補者の行動履歴から転職意向度合いを可視化し、最適なタイミングで最適な求人やコンテンツを自動レコメンドします。また、スカウト文面の生成や配信などの獲得プロセスをAIが自動化することで、人材紹介や求人広告などの外部サービスに依存せず、自社のデータのみで持続的な人材獲得を可能にします。

（サービスサイト：https://mytalent.jp）

【会社概要】

社 名：株式会社TalentX（証券コード：330A）

所 在 地：〒162-0825 東京都新宿区神楽坂4-8 神楽坂プラザビルG階

代 表：代表取締役社長CEO 鈴木 貴史

設 立：2018年5月28日

会社HP： https://talentx.co.jp

「MyTalent Platform」 サービスHP： https://mytalent.jp/