全国20拠点のNAS運用から脱却 アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社がFileforceを導入

ファイルフォース株式会社

ファイルフォース株式会社（本社：東京都千代田区 代表取締役：サルキシャン アラム）は、アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社（本社：福岡県糟屋郡 代表取締役会長CEO：金子 和斗志）が、「Fileforce」を導入したことをお知らせいたします。同社は全国20拠点に設置していたNASの老朽化や、障害発生時の対応負荷、UPS（無停電電源装置）を含むハードウェア保守といった課題を背景にクラウド移行を検討。操作性・セキュリティ・連携性・コストのバランスを評価し、Fileforceを採用しました。

導入事例記事はこちら▶ https://www.fileforce.jp/casestudy/ikk/

■導入の背景：全国拠点に分散したNAS運用の限界

IKKホールディングスは、婚礼事業を中心に全国20拠点以上で事業を展開するホスピタリティ企業グループです。従来は各拠点にNASを設置し、オンプレミス環境でファイル共有・管理を行っていましたが、以下のような課題を抱えていました。

・NASやUPS（無停電電源装置）など物理機器の老朽化・故障対応の増加

・障害発生時に現地確認ができず、状況把握に時間がかかる運用負荷

・バックアップやセキュリティ対策を含めた管理の複雑化

これらの課題から、「オンプレミスのNASを維持し続けることは困難」と判断し、全社的なファイル基盤のクラウド化を検討されました。

■選定の決め手：操作性・セキュリティ・連携性・コストを両立できるファイル基盤

- Microsoft Entra IDとの高い連携性グループ／ユーザー連携に対応し、グループ単位での権限管理が可能- ランサムウェア対策機能（標準）ふるまい検知、感染レポート自動生成、被害ファイルのワンクリック復元など- エクスプローラーと同等の操作性現場ユーザーの混乱なく移行が可能- 容量課金によるコスト最適化拠点数、ユーザー数が多い環境でも無駄のないコスト設計

「操作性・セキュリティ・連携性・コストのバランス」が、同社の運用方針に最も合致し、決定要因となりました。

■導入効果：セキュリティ強化と運用標準化を実現

- オンプレミス機器の廃止による障害対応、保守業務の大幅削減- 操作・管理方法の統一による運用の標準化・属人化の防止- ログ機能・管理機能の活用による日常運用の効率化

当社は引き続き、アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社様をはじめとする「Fileforce」ご導入企業様へ、より一層安心してファイルの利活用を進めて頂けるよう、努めてまいります。

■Fileforceに関するご相談はこちらから：https://www.fileforce.jp/inquiry/

■クラウドストレージFileforceについて

Fileforceは「『シゴト』の進化で、あらゆる組織に『チカラ』を」をミッションに掲げ、業種、業界、組織の規模を問わず25,000社以上*の利用実績がある純国産クラウドファイルサーバーです。オンプレミスのファイルサーバーで長年使われてきたエクスプローラーによる操作をそのままに利用することで、ユーザーの混乱や操作ミスを防ぎ、情報漏えいのリスクを大幅に低減します。また、フォルダ単位のアクセス権限設定やユーザー権限の設計も変えずに運用できるため、最小権限の原則を確実に維持し、高いレベルのデータセキュリティを提供します。*OEMサービスを含む

■会社概要

商 号 ：ファイルフォース株式会社

代表取締役CEO：サルキシャン アラム

所在地 ：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目3－1 新東京ビル4F

事業内容 ： 法人向けクラウドストレージFileforceの企画・開発・販売・サポート

サービス開始 ：2014年4月

資本金 ：100,000,000円

URL ：https://www.fileforce.jp/

■本件の問い合わせ先

ファイルフォース株式会社 マーケティング

メールアドレス：marketing@fileforce.jp