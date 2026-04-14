【地方共創】Gaika、北海道浦河町の神馬建設と協業し、次世代人材と「地域ブランディング実装プログラム」第一フェーズを完遂。新経営体制で2026年度の事業を本格始動。

株式会社Gaika

株式会社Gaika（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：坂本大地、以下「Gaika」）は、有限会社神馬建設（本社：北海道浦河郡浦河町、代表取締役：神馬充匡、以下「神馬建設」）との協業プロジェクト第一フェーズを完了いたしました。本プロジェクトでは、神馬建設が全国から招致した大学生・大学院生を対象に、Gaikaがマーケティング講義からコンテンツ制作・SNS発信までを一貫して企画・監修しました。あわせて、2026年度の地方共創事業の本格展開を見据え、清原来輝・上柳政太の両名が新たに取締役に就任し、経営体制を強化したことをお知らせいたします。

■プロジェクト実施概要

地方建設業の担い手不足は、単なる一企業の採用課題にとどまらず、地域インフラの維持・存続に直結する社会構造的な問題です。北海道浦河町で30年以上にわたり施工を続ける神馬建設は、「家（House）ではなく、帰る場所としてのイエ（Home）をつくる」という理念のもと、地域の次世代への継承を重要課題として掲げています。

本プロジェクトは、神馬建設が推進するインターンシップ活動に対し、GaikaがSNSマーケティングの専門知見とコンテンツ制作力を実装することで、浦河町の魅力を全国の若者に届ける「広報資産」の構築を目的として始動いたしました。

■プログラム実施概要

Gaika代表の坂本大地、ならびに取締役 兼 CEXO（Chief Execution Officer）の清原来輝が現地・浦河町に渡航し、神馬建設が全国から招致した大学生・大学院生に対して、以下のプログラムを企画・設計・監修しました。

講義プログラム

１. マーケティング基本講座

「マーケティングとは何か」という基礎概念をはじめ、現代におけるSNSマーケティングの重要性と、GoogleとSNSの役割の違いを体系的に講義。「神馬建設や浦河町をまだ知らない人に、直感的な出会いを届けられるのはSNSだけである」という視点から、地域資源の魅力化とデジタル発信の本質を伝えました。

２. ショート動画制作講座

浦河町の魅力を発信する動画制作をテーマに、企画・台本作成から撮影・編集（CapCut）までの実務を一貫してレクチャー。コンテンツが「再生される理由」を構造的に理解させる実践的な内容としました。

実際の講義の様子実践プログラム

１. My Perspective Vlog

インターン生各自が浦河町での体験を自らの視点で切り取り、1分間のVlogとして企画・撮影・制作。外部の若者が感じたリアルな熱量を持つコンテンツとして社会実装（SNS発信）しました。

２. Real-time Stories Challenge

清原が設計した台本をもとに、2人1組でInstagramストーリーズを活用したリアルタイム発信に挑戦。即時性の高い情報発信を通じ、SNSマーケティングの実践を体験しました。

■プロジェクトの成果

全国12名の大学生・大学院生が本プログラムに参加し、Vlog・ストーリーズチャレンジの双方においてコンテンツ制作・発信を完遂しました。制作されたコンテンツは、神馬建設のSNS上で継続的に運用される採用広報資産として機能しており、浦河町と神馬建設の魅力を外部へ届けるチャネルとして活用されています。

また、坂本、清原の両名にとって今回が初めての浦河訪問となりました。現地でのプログラム実施を通じ、浦河町の「顔の見えるコミュニティ」の価値を直接体感。この経験が、次フェーズのプログラム設計を加速させています。

▼実際のInstagramへ投稿されたリール動画はこちら

https://www.instagram.com/reel/DXF7PQ0zWa7/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==(https://www.instagram.com/reel/DXF7PQ0zWa7/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==)

■本プログラムの全国展開について

Gaikaが地方共創において重視するのは、「一度来てもらう」ことではなく、「何度も戻ってくる理由をつくる」ことです。一回の訪問で終わる関係人口から、繰り返し関わるうちに人間関係が生まれ、やがて自分の役割を見出し、就職や移住へと自然につながっていく。この段階的な関係深化を設計することが、持続可能な地域経済の基盤になると考えています。

本プロジェクトで構築した「地域企業×次世代人材×デジタルマーケティング」の実装モデルをもとに、全国の地域企業・自治体とのパートナーシップ拡大を本格化いたします。2026年夏には神馬建設との第二フェーズとして、複数の地域企業を巻き込んだ合同プログラムへの展開を予定しています。

地域資源の活用や担い手確保に課題を抱える企業・自治体からのご相談を広く受け付け、持続可能な地域経済の発展に伴走するパートナーとして活動を推進してまいります。

■Gaika 新経営体制について

「日本を、もう一度『世界で勝つ国』にする。」というパーパスの体現に向け、自社インバウンド事業・地方共創事業の本格稼働を牽引する体制を構築するため、新たに2名の取締役を選任いたしました。

■今後の展望

【新任取締役の紹介 / 就任の背景】- 取締役 兼 CEXO （Chief Execution Officer）清原 来輝NTTドコモ発の社内新規事業「はたらく部」立ち上げへの参画を皮切りに、通信制高校サポート校の事業運営、BtoB向けSNSコンサルティングを経て、SNSディレクターとして複数アカウントを統括。100万回再生規模のコンテンツを複数創出し、フォロワー40万人超のアカウント運用も経験。2025年8月に執行役員 兼 CEXOとしてGaikaに参画し、このたび取締役に就任。Gaikaでは事業実行の最前線とグローバル戦略の推進を担う。コメントこのたび、取締役 兼 CEXOに就任いたしました、清原来輝です。私はこれまでメディア運営やSNSを通じて、多くの「価値あるもの」が世の中に届く瞬間に立ち会ってきました。その中で確信したのは、日本にはまだ世界に届いていない素晴らしい可能性が数多く眠っているということです。Gaikaが掲げる「日本を、もう一度『世界で勝つ国』にする。」というパーパスは、私にとっても大きな挑戦です。これまで培ってきたデジタル領域での経験を糧に、地域の皆様との共創や自社インバウンド事業を通じて、一つひとつ着実に成果を積み上げていきたいと考えています。日本という国が持つ底力を信じ、その価値を最大化させるために、自分にできる最大限の貢献を続けてまいります。- 取締役 兼 CFO （Chief Finance Officer） 上柳 政太コロナ禍の甲子園代替プロジェクト「あの夏を取り戻せ」では総務統括責任者として約2,500万円のクラウドファンディングおよび5,000万円の企業協賛調達を支援し、選手・関係者計4,000名の運営基盤を構築。その後「世界キャッチボールプロジェクト」にも参画し、大阪・関西万博を舞台とした広報イベントのバックオフィスを牽引。GaikaではクラウドファンディングおよびCEO室長として経営の要所を担い、このたび取締役に就任。財務・経営基盤の強化と事業推進を統括する。コメントこのたび、取締役 兼 CFOに就任いたしました、上柳政太です。昨年、1年間の海外生活を経験し、外から日本を見つめ直すことで、改めてこの国が持つ独自の魅力と可能性に気づかされました。この原体験が、Gaikaのビジョンに対する深い共感と、今回の新たな挑戦への決意に繋がっています。今後は、これまでイベント業やメディア業において培ってきた、組織基盤の構築やプロジェクト推進の知見を最大限に活かし、Gaikaがパーパスとして掲げる「日本を、もう一度『世界で勝つ国』にする。」を体現してまいります。

株式会社Gaikaは、以下の2つの事業軸を展開し、パーパスの体現を目指してまいります。

１. 自社インバウンド事業の展開

自らが直接的なプレイヤーとなり、観光業を中心としたインバウンド向け自社サービスの構築・実装を推進します。国内にいながら「外貨」を獲得する事業モデルの先陣を切ります。

２. 地域企業との共創（地方創生・次世代育成）

全国の地域企業・自治体とのパートナーシップを拡大し、デジタルマーケティングの実装を通じた採用広報支援と、次世代人材の育成にコミットします。本プロジェクトで実証したモデルを横展開し、地方創生の新たな事業実装モデルを構築してまいります。

■会社概要

株式会社Gaika

会社名：株式会社Gaika（Gaika Inc.）

設立：2025年7月

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 坂本 大地

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山3丁目1番36号 青山丸竹ビル6F

事業内容：外貨獲得型ビジネスの企画・運営／海外ブランド開発／法人向け事業支援 ほか

Webサイト：https://gaika-inc.studio.site/

本件に関するお問い合わせ

株式会社Gaika

Email：info@gaika-inc.com

Webサイト：https://gaika-inc.studio.site/