【東京駅直結】大丸東京店1Fに英国伝統菓子に新しい彩りを重ねたスイーツブランド「TRIPLE DECKER LONDON（トリプルデッカーロンドン）」4月22日NEW OPEN！！

株式会社東京玉子本舗TRIPLE DECKER LONDON

英国で長く愛されてきたお菓子の数々。その歴史と伝統に私たちのこだわりを重ね、三階建てのバスと、個性豊かなお菓子たちが生まれました。



TRIPLE DECKER（トリプルデッカー） は、伝統と、その先にある新しい味わいを求め続けます。



旅するバスが、その街の空気や人々の想いを乗せるように、一つひとつのお菓子に想いと工夫を込めて仕立てました。道中で得た気づきや、ふとしたひらめきも、甘さの中にそっと閉じ込めています。

積み重ねてきた美味しさをバスに乗せて、皆さまの元へお届けします。

【オープニング限定企画】

オープンを記念してノベルティーをプレゼント

4月22日（水）より

TRIPLE DECKER LONDON大丸東京店にて1会計につき1,500円（税込）以上ご購入いただいた方へ、オリジナルパッケージのダージリンティー（3包入）をプレゼントいたします。

TRIPLE DECKERアソートバッグTRIPLE DECKERアソートバッグ

ブランドを代表する「ミリオネアショートブレッド」をはじめ、「オレンジティースコーン」、「ヴィクトリアケーキ」を入れた《TRIPLE DECKER LONDON》の世界観を知っていただける特別なアソートバッグです。

【価格】5個入 1,350円 ※税込価格（ミリオネアショートブレッド2個、オレンジティースコーン2個、ヴィクトリアケーキ1個）

※オープニング限定のため無くなり次第終了

【商品情報】

三層に仕立てた贅沢な味わいの「ミリオネアショートブレッド」

ミリオネアショートブレッド

イギリス・スコットランドの伝統菓子、ミリオネアショートブレッド。その名の通り、ミリオネア(億万長者)がたのしむリッチな配合だったことから名付けられたスイーツです。

TRIPLE DECKERでは受け継がれた伝統に現代の感性でアレンジを施し、洗練を重ねたオリジナルスイーツに仕立てました。

ほろっとほどける食感とバターが香り立つ厚焼きのショートブレッド。奥行きのある味わいを引き出すチョコレートクリーム。アーモンド、くるみ、カシューナッツ、3種のナッツを合わせて煮詰めた歯切れの良い華やかな甘味のキャラメル。三層の異なる味わいと食感を重ねました。

ミリオネアショートブレッド2個入

【商品名】ミリオネアショートブレッド

【価 格】2個入 540円 ※税込価格

ミリオネアショートブレッド4個入

【商品名】ミリオネアショートブレッド

【価 格】

・4個入 1,026円

・8個入 1,998円

・12個入 2,970円

※全て税込価格

〈オレンジティースコーン〉

オレンジティースコーン軽やかにほどけ、広がるベルガモットと柑橘香

ダージリンティーと合わせると、ベルガモットとオレンジの香りがより際立ち、ゆっくりとした上質なティータイムをおたのしみいただけます。

【商品名】オレンジティースコーン

【価格】

・4個入 864円

・8個入 1,728円

※全て税込価格

〈ヴィクトリアケーキ〉

ヴィクトリアケーキラズベリーとクリーム、ふわり重なる

ふわっと軽やかなスポンジが口の中でほどけ、ラズベリージャムのほどよい酸味をまろやかなクリームが全体を包み込む。ベーシックながら飽きの来ない、至福のケーキです。

【商品名】ヴィクトリアケーキ

【価格】3個入 1,350円 ※税込価格

〈リッチフルーツケーキ〉

リッチフルーツケーキ果実とナッツを味わう、英国伝統菓子

切り分けると、惜しみなく混ぜ合わせたドライフルーツとナッツが幾重にも重なり合い、豊かな色彩の断面が美しく、特別なひとときを彩ります。

【商品名】 リッチフルーツケーキ

【価格】1個入 4,320円 ※税込価格

※数量限定販売

TRIPLE DECKER LONDONとは

旅するバスがお届けるお菓子

英国生まれのお菓子に工夫を施し、私たちのこだわりを重ねて三階建てになったバス。

旅する中で見つけたアイデアを積み込んで、あなたの元へお届けします。

TRIPLE DECKER LONDON大丸東京店 イメージ図

【ブランド名】TRIPLE DECKER LONDON（トリプルデッカーロンドン）

【店舗名】TRIPLE DECKER LONDON 大丸東京店

【場所】東京駅 大丸東京店１F ほっぺタウン

・公式HP https://www.tripledecker.site

・公式LINE https://lin.ee/nrBcx8x

・公式X https://x.com/tokyotamago_h

・公式Instagram https://www.instagram.com/triple_decker_official