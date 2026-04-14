ハーマンプロフェッショナルとオフィシャルサプライヤー契約を締結

株式会社愛知国際アリーナ

「IGアリーナ」を運営する株式会社愛知国際アリーナ（愛知県名古屋市 代表取締役社長 寛司 久人 ）とHarman Professional Inc.（本社：米国デラウェア州、以下、「ハーマン」）は、オフィシャルサプライヤー契約を締結しました。

IGアリーナは、最大収容人数17,000人で、30mの天井高や、スポーツ観戦に適したオーバル型とコンサートに適した馬蹄型を融合したハイブリッドオーバル型アリーナ面の採用、約20の飲食店舗やホスピタリティエリアの充実など、海外での観戦・鑑賞スタイルを導入している、日本最大級のアリーナです。IGアリーナは、ハーマンが有する世界最高水準の音響・照明ソリューションと連携し、ライブエンターテインメントやスポーツイベントにおける圧倒的な臨場感と没入感を創出することで、アリーナを訪れるすべての来場者に特別な体験価値を提供してまいります。

1．パートナーシップの一例

■プロフェッショナル音響・照明機材の導入

プロフェッショナル音響・照明ソリューションを世界的に提供するハーマンは、IGアリーナのオフィシャルサプライヤーとして、JBL Professional VTXシリーズ・ラインアレイスピーカー、Crownパワーアンプ、BSSデジタルシグナルプロセッサーをはじめとするハーマングループの最先端音響機材に加え、Martin MAC VIPER XIPおよびMAC Aura PXLといった照明器具を導入し、アリーナ全体の最新鋭スピーカーシステムを中心とした音響環境を構築しています。

IGアリーナとハーマンは、音と光が一体となった臨場感あふれる演出を通じて、来場者一人ひとりの感動や興奮を最大化するアリーナ体験の創出に寄与するとともに、エンターテインメントを起点とした文化活動や経済活動の活性化に貢献していきます。

(右) サブウーファー、(左) JBL Professional VTXシリーズ・ラインアレイスピーカー

2．会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/136712/table/29_1_168e7f32e3b3156636be86b22019bc37.jpg?v=202604141151 ]

【IGアリーナについて】

2025年夏に愛知県に誕生した日本最大級のハイブリッドオーバル型アリーナ。最大収容人数約1万７千人、30mの天井高など、グローバルスタンダードを満たし、大相撲名古屋場所、名古屋ダイヤモンドドルフィンズのホームゲーム等、国内外のイベントが開催される。IGアリーナの名称はネーミングライツパートナーのIG証券と2024年2月に発表。外観と一部内観デザインは隈研吾建築都市設計事務所。

事業主体：愛知県

管理運営：株式会社愛知国際アリーナ

所在地：愛知県名古屋市北区名城1-2-22

階数：5階建て

高さ：建物高さ 41m、アリーナ内天井高 30m

建築面積：26,500平方メートル

延床面積：63,000平方メートル

最大収容人数 ：17,000人（立ち見含む） 、バスケットボール時 15,000人（着席）

飲食店舗・ワゴン店舗区画：30区画

URL: ig-arena.jp(https://www.ig-arena.jp/)

【ネーミングライツパートナー IG証券について】

IG証券はオンライン金融サービスのリーディングカンパニーで、ロンドンに本社を構え日本を含む世界19拠点で事業を展開。2024年2月に本アリーナのネーミングライツ取得を発表。