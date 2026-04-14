コナミスポーツクラブ ダンススクールの選抜チーム「KONAMI J.B.STAR」が2部門で優勝

コナミスポーツ株式会社

コナミスポーツ株式会社が運営するコナミスポーツクラブの子ども向けダンススクール「ダンシングスターズ」の選抜チーム「KONAMI J.B.STAR」が、3月12日(日)にさいたま市文化センター（埼玉県）で開催されたヒップホップダンスの日本大会「ALL JAPAN HIPHOP DANCE CHAMPIONSHIP 2026」に出場し、バーシティ部門※、JVメガクルー部門※で1位、ジュニア部門※で2位を獲得し、世界大会「2026 WORLD HIP HOP DANCE CHAMPIONSHIP」への出場権を獲得しました。

※ジュニア部門：12歳以下、5人～9人

バーシティ部門：13歳～17歳、5人～9人

JVメガクルー部門：17歳以下、10人～40人

■ ダンススクール「ダンシングスターズ」

KONAMI J.B.STARのメンバー優勝したバーシティチーム2位を獲得したジュニアチーム

コナミスポーツクラブは全国95施設※1で子ども向けダンススクール「ダンシングスターズ」を展開しています。ダンシングスターズは体力やレベル別に分かれたクラスに4歳から高校生までの子どもが参加しており、独自の段階別指導や発表会・コンテストへの参加を通じて、子どもの心と身体の育成につなげています。

2025年5月から導入した「運動塾デジタルノート」※2は全国28施設※1で展開しており、今後も高品質なサービスを提供していきます。

＜ダンシングスターズについて＞

https://www.konami.com/sportsclub/undojuku/dance/

＜運動塾デジタルノートについて＞

https://www.konami.com/sportsclub/undojuku/dance/digital_note/

※1 2026年4月時点

※2「運動塾デジタルノート」は、ソニーネットワークコミュニケーションズのレッスンにAIを活用したスポーツICTソリューションサービス「PULSEZ（パルセズ）」を活用して作られたサービスです。「PULSEZ」は、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。

■「KONAMI J.B.STAR」

楽しく続けられるダンシングスターズ運動塾デジタルノートで自分の動きが分かる

「KONAMI J.B.STAR」はダンシングスターズの選抜チームで、1年に1度開催されるオーディションに合格したメンバーが所属しています。普段は所属施設でのレッスンや自主練習を行い、1週間に1度コナミスポーツクラブ 本店で合同練習を実施しており、世界大会での優勝を目標に練習に励んでいます。

毎年この時期に開催される「ALL JAPAN HIPHOP DANCE CHAMPIONSHIP」を経て世界大会「WORLD HIP HOP DANCE CHAMPIONSHIP」に出場しており、今回で17回連続の世界大会出場権獲得です。

昨年はバーシティ部門、ジュニア部門、ＪＶメガクルー部門で世界大会に出場し、バーシティ部門で銀メダルを獲得しました。

昨年の世界大会で銀メダルを獲得(バーシティ部門)コナミスポーツクラブ 本店での合同練習

＜KONAMI J.B.STARについて＞

https://www.konami.com/sportsclub/athlete/jbstar/

コナミスポーツクラブでは、子ども向け運動スクール「運動塾」の意欲とやる気を引き出すほめる型指導と、やる気を応援し成長を可視化する進級システムで、これからも多くの子どもたちの成長をサポートしていきます。

■関連リンク

運動塾について(https://www.konami.com/sportsclub/undojuku/about.html)