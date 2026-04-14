祝10周年♪ 『アイドリッシュセブン』の新商品が4月18日発売！ アニメイトでは同日より、10周年記念ビジュアルやRainbow Cityビジュアルを使用した特典がもらえるフェアを開催!!
△10周年記念ビジュアル（上：種村有菜先生、下：深川可純先生）
商品の詳細はこちら！ :
https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=3901
株式会社アニメイトは、『アイドリッシュセブン』の新商品を2026年4月18日から販売いたします。また、同日より「『アイドリッシュセブン』10th Anniversary Fes.フェア」を開催いたします。
新商品には、種村有菜先生と深川可純先生による撮り下ろし10周年記念ビジュアル使用の「クリアファイル」「ミニガーランドコレクション」や、Rainbow Cityビジュアルを使用した「アクリルスタンド」「キャラバッジコレクション」など、さまざまなアイテムをラインナップしています。
また、全国アニメイト・アニメイト通販にて、「『アイドリッシュセブン』10th Anniversary Fes.フェア」を4月18日～5月10日まで開催。期間中、『アイドリッシュセブン』関連のグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍、オーディオ・ビジュアル商品をご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「フェスチケ風カード（全16種）」を1枚お渡しいたします。さらに、関連グッズ、書籍、オーディオ・ビジュアル商品をご購入・ご予約内金7,700円（税込）以上で、特典「10周年記念ビジュアルカード（全1種／8枚入り）」を1セットプレゼントいたしますので、ぜひチェックしてみてください！
■商品情報
△クリアファイル
クリアファイル（10周年記念ビジュアル）
発売日：2026年4月18日
価格：各440円（税込）
種類：8種
ミニガーランドコレクション／A・B（10周年記念ビジュアル）
発売日：2026年4月18日
価格：1パック各1,100円（税込）
1BOX（16パック入り）各17,600円（税込）
種類：各全16種
△ミニガーランドコレクション／A
△ミニガーランドコレクション／B
△キャラバッジコレクション
キャラバッジコレクション（Rainbow City）
発売日：2026年4月18日
価格：1パック440円（税込）
1BOX（16パック入り）7,040円（税込）
種類：全16種
△アクリルスタンド
アクリルスタンド（Rainbow City）
発売日：2026年4月18日
価格：各1,980円（税込）
種類：16種
このほかにも、多数の新商品が発売！
■フェア情報
『アイドリッシュセブン』10th Anniversary Fes.フェア
開催期間：2026年4月18日～5月10日
開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販
開催内容：期間中、『アイドリッシュセブン』関連のグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍、オーディオ・ビジュアル商品をご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「フェスチケ風カード（全16種）」を1枚プレゼントいたします。
さらに、関連グッズ、書籍、オーディオ・ビジュアル商品をご購入・ご予約内金7,700円（税込）以上で、特典「10周年記念ビジュアルカード（全1種／8枚入り）」を1セットプレゼントいたします。
特典内容：
（1）フェスチケ風カード（全16種）※絵柄はお選びいただけません。
（2）10周年記念ビジュアルカード（全1種／8枚入り）
△特典：フェスチケ風カード（全16種）
△特典：10周年記念ビジュアルカード（全1種／8枚入り）
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
IDOLiSH7(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)Bandai Namco Music Live Inc. CD:Arina Tanemura
■関連URL
『アイドリッシュセブン』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=3901)
『アイドリッシュセブン』10th Anniversary Fes.フェア(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114651)
『アイドリッシュセブン』公式サイト(https://idolish7.com/)
■『アイドリッシュセブン』とは
仲間と共に成長するアイドルをキーコンセプトにしたアイドル創出プロジェクトです。
スマートフォン向けアプリゲームを主軸にし、音楽・LIVE・アニメ・書籍・企業とのタイアップなど、さまざまなメディアを通して幅広い展開を行っています。
2025年8月20日にリリース10周年を迎えたアプリゲームは累計ダウンロード数700万を超えるほか、2026年5月22日～5月24日には、幕張メッセにて10周年のフィナーレを飾るイベント「アイナナEXPO 2026 “DECENNIUM”」を開催するなど、長く愛され続けています。