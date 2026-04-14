祝10周年♪　『アイドリッシュセブン』の新商品が4月18日発売！　アニメイトでは同日より、10周年記念ビジュアルやRainbow Cityビジュアルを使用した特典がもらえるフェアを開催!!

株式会社アニメイトホールディングス△10周年記念ビジュアル（上：種村有菜先生、下：深川可純先生）

商品の詳細はこちら！ :https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=3901

株式会社アニメイトは、『アイドリッシュセブン』の新商品を2026年4月18日から販売いたします。また、同日より「『アイドリッシュセブン』10th Anniversary Fes.フェア」を開催いたします。

新商品には、種村有菜先生と深川可純先生による撮り下ろし10周年記念ビジュアル使用の「クリアファイル」「ミニガーランドコレクション」や、Rainbow Cityビジュアルを使用した「アクリルスタンド」「キャラバッジコレクション」など、さまざまなアイテムをラインナップしています。

また、全国アニメイト・アニメイト通販にて、「『アイドリッシュセブン』10th Anniversary Fes.フェア」を4月18日～5月10日まで開催。期間中、『アイドリッシュセブン』関連のグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍、オーディオ・ビジュアル商品をご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「フェスチケ風カード（全16種）」を1枚お渡しいたします。さらに、関連グッズ、書籍、オーディオ・ビジュアル商品をご購入・ご予約内金7,700円（税込）以上で、特典「10周年記念ビジュアルカード（全1種／8枚入り）」を1セットプレゼントいたしますので、ぜひチェックしてみてください！

■商品情報

△クリアファイル

クリアファイル（10周年記念ビジュアル）

発売日：2026年4月18日

価格：各440円（税込）

種類：8種

ミニガーランドコレクション／A・B（10周年記念ビジュアル）

発売日：2026年4月18日

価格：1パック各1,100円（税込）

1BOX（16パック入り）各17,600円（税込）

種類：各全16種

△ミニガーランドコレクション／A△ミニガーランドコレクション／B

△キャラバッジコレクション

キャラバッジコレクション（Rainbow City）

発売日：2026年4月18日

価格：1パック440円（税込）

1BOX（16パック入り）7,040円（税込）

種類：全16種

△アクリルスタンド

アクリルスタンド（Rainbow City）

発売日：2026年4月18日

価格：各1,980円（税込）

種類：16種

このほかにも、多数の新商品が発売！

■フェア情報

『アイドリッシュセブン』10th Anniversary Fes.フェア

開催期間：2026年4月18日～5月10日

開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販

開催内容：期間中、『アイドリッシュセブン』関連のグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍、オーディオ・ビジュアル商品をご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「フェスチケ風カード（全16種）」を1枚プレゼントいたします。

さらに、関連グッズ、書籍、オーディオ・ビジュアル商品をご購入・ご予約内金7,700円（税込）以上で、特典「10周年記念ビジュアルカード（全1種／8枚入り）」を1セットプレゼントいたします。

特典内容：

（1）フェスチケ風カード（全16種）※絵柄はお選びいただけません。

（2）10周年記念ビジュアルカード（全1種／8枚入り）

△特典：フェスチケ風カード（全16種）△特典：10周年記念ビジュアルカード（全1種／8枚入り）

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

IDOLiSH7(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)Bandai Namco Music Live Inc. CD:Arina Tanemura

■関連URL

『アイドリッシュセブン』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=3901)

『アイドリッシュセブン』10th Anniversary Fes.フェア(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114651)

『アイドリッシュセブン』公式サイト(https://idolish7.com/)

■『アイドリッシュセブン』とは

仲間と共に成長するアイドルをキーコンセプトにしたアイドル創出プロジェクトです。

スマートフォン向けアプリゲームを主軸にし、音楽・LIVE・アニメ・書籍・企業とのタイアップなど、さまざまなメディアを通して幅広い展開を行っています。

2025年8月20日にリリース10周年を迎えたアプリゲームは累計ダウンロード数700万を超えるほか、2026年5月22日～5月24日には、幕張メッセにて10周年のフィナーレを飾るイベント「アイナナEXPO 2026 “DECENNIUM”」を開催するなど、長く愛され続けています。