学校現場のApple製品に5つのあんしんを。2026年5月13日（水）- 15日（金）「第17回 EDIX（教育総合展）東京」に出展

株式会社Too

クリエイティブ市場の総合商社・株式会社Too（本社／東京都港区虎ノ門3-4-7、社長／石井剛太）は、2026年5月13日（水）- 15日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第17回 EDIX（教育総合展）東京」に出展します。Tooブースでは、「学校現場のApple製品に5つのあんしんを。」をテーマに、学習や校務にAppleデバイスを円滑に取り入れ、あんしんして活用できる環境を叶えるためのソリューションをご提案します。

GIGAスクール構想の進展により、多くの学校で生徒1人1台のデバイスを前提としたICT環境が整備されました。一方で、活用の幅を広げるための環境整備や、探究学習への対応、生成AIの活用、校務の効率化など、新たなテーマへの対応が求められています。

本展示では、これからの創造的な学習環境を支えるApple製品を軸に紹介します。デバイス導入だけでなく、管理、トラブル時の修理、授業での活用までを包括的に支援することで、教員の負荷を軽減し、生徒があんしんして学べる学習環境を実現します。

先日リリースされ、話題を集めている「MacBook Neo」の実機も体験いただけます。ぜひ、ブースにお立ち寄りください。

■タイトル

第17回 EDIX（教育総合展）東京

■詳細はこちら

https://www.too.com/event/2026/edix2026/

■展示内容

●生徒用のAppleデバイス導入に「５つのあんしん」を

1. 実績のあんしん

Tooは、Apple製品取扱年数40年以上の豊富な実績をもとに、教育現場のICT運用を支援します。

2. 導入時のあんしん

学校や家庭の負担を軽減する、Too独自の導入プログラムをご提案します。

・入学時のデバイス販売をまるごと代行「iPad・Mac学生個人販売プログラム」

・入学時の導入費用を軽減「まなび応援！Apple専用分割プラン（残価設定プラン）」

3. 管理のあんしん

教育機関専門の経験豊富な技術チームが、MDM（Mobile Device Management／モバイルデバイス管理）ツールの検証から構築まで一貫してサポートします。

・教育機関のAppleデバイス管理に特化したMDM「Jamf for K-12」

4. トラブル時のあんしん

Tooから購入したAppleデバイスは、社内のApple認定技術者による修理で、スムーズに修理対応。トラブル時の窓口も一本化できます。

・落下、衝突、水濡れなどの物損でも、保証期間内は何回でも修理が受けられる「Tooあんしんパック エデュケーション」

5. 活用のあんしん

iPadやMacを授業でより効果的に活用できるよう、デバイスの導入状況や、活用レベルに応じたトレーニングをご提供します。

・Apple認定トレーナーが授業で使えるデバイスの基本操作やアプリケーションの活用方法をレクチャー「教員向けiPad・Mac活用研修」

●校務にもあんしんを

校務デバイスもApple製品に見直してみませんか？快適に校務を遂行する環境の構築を支援します。

・「MacBook Neo」「MacBook Air」

・残価設定型のオペレーティングリース「Apple Financial Services」

●授業づくりにもあんしんを

生徒・学生の創造性を引き出し、育てる環境の構築、ツール導入を支援します。

・アドビ製品の豊富な知見を活かし、Tooのトレーナーが学校ごとの要望に合わせてツールの活用方法をレクチャー「アドビアプリのカスタム講習」

・Macを主軸としたコンピュータ教室の構築「Mac教室構築」

■第17回EDIX（教育総合展）東京 概要

・日時：2026年5月13日（水）- 5月15日（金）10：00～18：00 ※最終日のみ17時終了

・会場：東京ビッグサイト

・Too出展ブース：東展示棟 2ホール [10-14]

・主催：EDIX実行委員会（企画運営：RX Japan合同会社）

・オフィシャルサイト： https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp.html

※事前に来場登録をしておくと、スムーズにご入場いただけます。

同件に関するお問い合わせ先

株式会社Too エデュケーションアカウント部

E-Mail edu@too.co.jp

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36森ビル