株式会社これから、Shopify POSの実店舗運用を強力に支援するアプリ「COREPOS（コレポス）」および「COREPOS COUPON（コレポスクーポン）」を同時リリース

株式会社これから館でのPOS利用をサポートする拡張アプリ「COREPOS」

15年間自社EC事業支援の最前線を担ってきた株式会社これから（本社：東京都新宿区、代表取締役：今泉雄介） は、Shopify POSの実店舗での運用を最適化する2つの支援アプリ「COREPOS（コレポス）」および「COREPOS COUPON（コレポスクーポン）」を同時リリースいたしました。本アプリ群は、実店舗におけるバックオフィス業務の大幅な効率化や、レジ業務の負担軽減を実現します。

▼「COREPOS」はこちら(https://apps.shopify.com/pos-public?locale=ja&st_source=autocomplete&surface_detail=autocomplete_apps) ※Shopify App Storeに遷移します。

https://apps.shopify.com/pos-public?locale=ja&st_source=autocomplete&surface_detail=autocomplete_apps(https://apps.shopify.com/pos-public?locale=ja&st_source=autocomplete&surface_detail=autocomplete_apps)

▼「COREPOS COUPON」はこちら(https://apps.shopify.com/corepos-coupon?locale=ja) ※Shopify App Storeに遷移します。

https://apps.shopify.com/corepos-coupon?locale=ja

開発の背景と概要

日本の商業施設（館）への出店においては、日次・月次の精算レシート作成や日本特有の棚卸し業務など、標準機能では対応しきれない運用フローが多く存在します。そこで、館でのPOS運用に特化した「COREPOS」を開発しました。さらに、実店舗でのクーポン適用作業をスムーズにするため、クーポンコードのバーコード化に特化した「COREPOS COUPON」もリリースいたしました。これらにより、実店舗のオペレーションを多角的にサポートします。

■ 「COREPOS」の主な機能

COREPOSは、日本の商業施設（館）への出店ブランド向けに特化したShopify POS拡張アプリです。精算レシートの自動生成、棚卸し、在庫移管の一括登録、売上目標の可視化など、館運用で求められる業務を一元的にカバーします。

館提出用の精算レシート自動生成

・Shopify POSの売上データから必要な数値を自動集計し、フォーマットに対応した精算レシートを即時生成します。

・集計項目名の設定や、特定売上の除外、部門別売上設定など柔軟な対応が可能です。

日本の現場仕様に合わせた棚卸し機能

・複数端末での同時作業や中断・再開に対応しています。

・棚卸し中の在庫変動もリアルタイムで反映でき、実際の店舗オペレーションに即した機能を提供します。

在庫移管の一括登録と伝票出力

・1件ずつの登録作業をなくし、CSVインポートによる大量処理を実現しました。

・また、紙運用向けに出荷伝票のPDF出力が可能です。

売上目標の可視化（予算管理）

店舗（ロケーション）ごとに日次予算を設定でき、合算やロケーション別での達成状況を一目で確認できます。

■ 「COREPOS COUPON」の主な機能

COREPOS内で実装できるレシートレイアウトのカスタマイズCOREPOSの管理画面COREPOS :https://apps.shopify.com/pos-public?locale=jaShopify App Storeへ遷移します。

COREPOS COUPONは、Shopifyのディスカウント機能で作成したクーポンコードをバーコードに変換し、POSスキャン1回で割引を自動適用できるアプリです。レジでの手入力をなくし、会計のスピードと正確性を向上させます。

クーポンのバーコード化

・Shopifyのディスカウント機能で作成したクーポンコードを、アプリを通じて簡単にバーコード形式に変換します。

POSでの自動値引き適用

・レジにてバーコードをスキャンするだけで自動的にクーポンが適用されます。

・レジでの手入力の手間を省き、スムーズかつ正確なお会計を実現します。

COREPOS CUPONとは :https://apps.shopify.com/corepos-coupon?locale=jaShopify App Storeへ遷移します。■株式会社これからについて

企業名 ： 株式会社これから（COREKARA, Inc.）

所在地 ： 〒160-0004 東京都新宿区四谷三丁目5番地

文化エステート四谷ビル6階

代表者 ： 代表取締役 今泉 雄介

事業内容： ネットショップ制作、Web広告運用代行、ECコンサルティング、BuzzEC/Chokusaiの開発・運用 等

■本件に関するお問い合わせ、取材依頼等

株式会社これから

広報担当 竹中 美沙希

TEL:03-5363-1966

Email: marketing@corekara.co.jp

チャットワークID：misakitakenaka

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