スポンサー契約選手のウーチャイェン選手が今季初勝利、通算2勝目を挙げる　～富士フイルム・スタジオアリス女子オープンで優勝～

三井住友トラストクラブ株式会社

ダイナースクラブカードを発行する三井住友トラストクラブ株式会社（代表取締役社長：山口 信明）がスポンサーシップ契約を締結している女子プロゴルファーのウーチャイェン選手が、2026年4月12日（日）、今季初勝利を果たしました。

JLPGAツアー2026シーズン第6戦「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」（埼玉県鳩山町・石坂ゴルフ倶楽部）で、２日目までの混戦を抜け出し、最終日1打リードの首位でスタートしたウー選手がスコアを2つ伸ばし、通算10アンダーで今季初勝利。昨年11月のJLPGAツアー「大王製紙エリエールレディスオープン」に続き、通算2勝目を挙げました。

＜ウーチャイェン選手の談話＞

富士フイルム・スタジオアリス女子オープンで、JLPGA通算２勝目をあげることができました。

この優勝も、ダイナースクラブ様を始めとする、日頃から温かいご声援を送ってくださっている皆様のお蔭です。ありがとうございます。

このたびの優勝に甘んじることなく、さらに優勝を積み重ねていけるよう頑張りますので、これからも応援をよろしくお願い申しあげます。

＜三井住友トラストクラブ代表取締役社長 山口 信明の談話＞

ウー選手、優勝おめでとうございます。

ウーチャイェン選手とは2024年からスポンサーシップ契約を締結させていただいています。昨年11月のツアー初勝利からまだ半年で2勝目の快挙。伸び盛りのウー選手のプレーは、一打一打の堅実さにくわえて若々しい攻めの姿勢に輝いており、目が離せません。

ダイナースクラブは若いプロゴルファーを応援する取り組みを長く続けており、家族のような気持ちで応援してくださる会員様も大勢いらっしゃいます。これからも会員様とともに、ウーチャイェン選手の飛躍を見守り、応援していきたいと思います。

■プロゴルファーとのスポンサーシップ契約について

ダイナースクラブは、ウーチャイェン選手とは2024年から、工藤遥加選手（JLPGAツアー2025シーズン第3戦『アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2025』で初優勝）、植竹希望選手（JLPGAツアー2023シーズン第7戦『KKT杯バンテリンレディスオープン』で初優勝）とは2022年から、個人スポンサーシップを締結しています。また、レギュラーツアーでの活躍を目指す女子ゴルファーを支援するプロジェクト「DSPE（Dead Solid Perfect Entertainment）」ともスポンサーシップ契約を締結し、応援しています。

2026年４月からは、男子プロの小林大河選手とスポンサーシップ契約を締結し、若手ゴルファーをサポートする活動の幅を広げました。

今後も、当社がサポートしている選手や団体とのゴルフコンペなどを通じ、ダイナースクラブ会員とともに選手の成長と活躍を見守り、応援を続けます。

詳しくはこちら ＞https://www.diners.co.jp/ja/sponsorship.html

ダイナースクラブは、女子プロゴルファーのほか、音楽界・美術界の新進アーティスト、日本酒の醸造家など、さまざまな分野で羽ばたこうとしている若手にエールを送る取り組みを展開しています。ブランドスローガン「ここでしか、見つけられないものがある。」のもと、クレジットカードの枠を超えて、次代をになう才能に出合う機会をこれからも顧客に提供してまいります。

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■ダイナースクラブについて

ダイナースクラブは、1950年に米国で創業した世界初のクレジットカードブランドです。日本では三井住友トラストクラブ株式会社が唯一の発行・運営会社です。ご利用可能枠に一律の制限を設けず高額決済に対応するほか、空港ラウンジ、レストランやホテルグループの優待、コンシェルジュなど、カードメンバーの人生を彩る上質なサービスを展開しています。

ダイナースクラブ ウェブサイト： https://www.diners.co.jp/ja/pvt.html

三井住友トラストクラブ 企業サイト：https://www.sumitclub.jp/ja/corporate_site.html