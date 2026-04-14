【開業５６年目！史上初の売上高２０億円を突破！！】「西日本最速・最長の１５０日間営業」の関西最大級のスキー場「グランスノー奥伊吹」！来シーズンは１１月１３日～４月１１日までの５ヵ月間オープンが決定！！

奥伊吹観光株式会社賑わいを見せる関西最大級のスキー場「グランスノー奥伊吹」最高「絶景＆パウダースノー」が楽しめるゲレンデ「非日常」を存分に体感できるウィンタースノーリゾート「グランスノー奥伊吹」グランスノー奥伊吹の「売上高と入場者数」の推移 雪不足の年を除きほぼ56年間右肩上がりの成長。2020年の雪不足やコロナからも「V字回復」（※「スキー場売上高のみ」（奥伊吹グループの他事業は除く）赤点線1981年以前は売上データの記録なし）

【開業５６年目！史上初のスキー場売上高２０億円を突破！！】

「西日本最速・最長の１５０日間営業」の関西最大級のスキー場「グランスノー奥伊吹」！

来シーズンは１１月１３日～４月１１日までの５ヵ月間オープンが決定！！

関西最大級の規模を持つ滋賀県米原市の「グランスノー奥伊吹」は（https://www.okuibuki.co.jp/）昨シーズンに「１２億４０００万円」をかけて日本初導入した「人工造雪機８基」と「人工降雪機３７基」の「合計４５基」の稼働で雪造りを行い、「西日本最速＆最長」の「１１月１４日のスキー場オープンから４月１２日のクローズ」まで、「５ヵ月間＝１５０日間」に渡るスキー場営業を達成。

また、「レンタルハウスの大規模リニューアル」により日本最大級となる５０００セットのスキー・スノーボードセットを備えたことで、在庫切れを起こすことなく安定した用品貸出しを行ったことに加えて、スキー場の平日・土日の繁閑差の平準化を目指した「レベニューマネージメント」も適切に実施して、１９７０年の開業から「５６年目」にして、史上初のスキー場売上高「２０億２０００万円」※1を記録しました。

スキー場産業全体として、スキー・スノーボード人口が１８００万人と最盛期を迎えた１９９８年当時のグランスノー奥伊吹（旧：奥伊吹スキー場）の売上高「３億３３００万円」（入場者数５万４４００人）から比較して、今季は「約６倍」となる「２０億２０００万円」（入場者数約４.５倍の２３万８６７６人）まで増加しており、近年の「施設全体の魅力アップの為の積極的な設備投資」、「人工降雪機、人工造雪機」での雪造りを中心とした「暖冬、雪不足対策と安定した積雪量の確保」が大きく実を結び素晴らしい好況を実現しています。

※1 「スキー場売上高のみ」（奥伊吹グループの他事業は除く）

※スキー・スノーボード人口は１９９８年の１８００万人をピークに２０２４年の４２０万人と、１/4以下へ減少。

※今シーズンの関西全２１ヵ所のスキー場の中で最多の入場者数を記録（関西鋼索交通協会）

【過去最高の売上に繋がった今季の取り組み。

レンタルハウスの大規模リニューアルによる「受け入れ態勢の強化と利用環境の向上」。

平日、土日の来場者の繁閑差の平準化を目指した「レベニューマネージメント」を含めた「来場抑制・無理のないスキー場運営を実現」】

「非日常」を存分に体感できるウィンタースノーリゾート「グランスノー奥伊吹」「総額９億８０００万円！スキー場のレンタル施設を大リニューアル！」スキー・スノーボード板やブーツ、ブランドウェア導入して日本最大級の「５０００セット」完備！施設面積が「2.5倍」に拡張されて、明るく開放的な空間の「レンタルハウス」。スキー・スノーボード板やブーツ、ブランドウェア導入して日本最大級の「５０００セット」完備！事前にオンラインで予約をして、スムーズな受付を実現する「WEB予約発券機を９機導入」。

近年のスキー場利用者の増加に合わせた受け入れ態勢の強化や利用環境の向上を目的に「総額９億８０００万円」をかけ「レンタルハウスの大規模リニューアル」を実施。日本最大級のスキー・スノーボード用品５０００セットの完備に加えて、コインロッカー「２５００台」、「綺麗で快適な更衣室、トイレ」を完備。施設内の導線見直しと合わせて、快適な移動を実現する「エスカレーター２基」を新設して、最新かつ利便性の高いレンタルの環境を整えました。

また、「お客様の利用環境の向上や混雑緩和」、「平日・土日来場者の平準化」を進める為に、昨シーズンから「レベニューマネージメント」※1 を導入。弊社スキー場の過去データを踏まえて「シーズン序盤・終盤の閑散期」や「三連休やハイシーズンの繁忙期」で「リフト料金を４段階に分けて価格を調整」。「来場者の抑制」を行いながら、お客様をバランス良く受入れ「無理のないスキー場運営」を実現させることが出来ました。

（※1 レベニューマネジメントとは、需要と供給のバランスに応じて価格を調整し、集客と顧客満足度を最大化させる管理手法。）

【総額９億８０００万円！世界最先端のレンタルハウスをグランドオープン！】（プレスリリース）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000240.000025847.html

【設備投資「７０億円」入場者数は１５年間で「１１万人増加」へ！最終入場者数は「２３万８６７６人」！】

ゲレンデに出る前の準備が全て整う最新の「センターハウス」「アジア初導入」の自動改札システム（SKI DATA社製）お洒落で可愛い「パウダールーム」。「ReFaドライヤーやアメニティ」も完備。一昨シーズン「４０年振り大リニューアル」を行った最新レストラン「フードパークピステ」世界のフジテック社製、最新式「エスカレーター６基」を新設。駐車場からゲレンデまでの移動の負担を軽減、荷物が多いファミリーでも安心して来られる環境整備。

この１５年間で「７０億円の設備投資」を行い、様々な施策を実施。

人工降雪機の導入、自動改札システムの導入、日本一最大斜度４６度コース オープン、国内初のトンネル付き動く歩道新設、総工事費「６億５０００万円」をかけた、最新複合施設の「センターハウス」を新設。

２０１９年には「５億５０００万円」をかけて「日本最速の高速リフト」の新設を行い、利用者の満足度も大幅に向上。その他にも近年はゲレンデ整備車両「圧雪車２台」の導入、「４０年ぶりのレストラン大リニューアル」や「アジア初の自動改札機」導入。

昨季は日本初の「人工造雪機８基、人工降雪機２基の新設」、駐車場からゲレンデまでは「最新エスカレーター６基新設」、さらには環境に配慮した「最新のハイブリッド浄化槽 新設」を行い、総額「２１億８０００万円」を投資。

今季は「９億８０００万円」をかけた「日本最大級のレンタルハウスリニューアル」を行うなど、積極的な設備投資を継続して、快適なゲレンデ環境を整備した事で、「ファミリーや女性、学生、社会人、シニア、初級者～上級者まで幅広い客層の取り込みに成功」しました。

２０１１-１２シーズンの入場者数「１２万７７８４人」から１５年間順調に伸びを続け、２０２５-２６シーズンは「約１１万人増加」となる「２３万８６７６人」の入場者数を記録しました。

【総額２１億８０００万円！スキー場への設備投資】（プレスリリース）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000213.000025847.html

【総額９億８０００万円！世界最先端のレンタルハウスをグランドオープン！】（プレスリリース）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000240.000025847.html

※スキー・スノーボード人口は１９９８年の１８００万人をピークに２０２４年の４２０万人と、１/4以下へ減少。「市場環境から逆行する大幅な伸び」を見せており、「スキー場の再生に向けた先進的な成功事例」として全国のスキー場関係者が視察に訪れるなど大きな注目を浴びている。

出展元「レジャー白書２０２４（発行：（公財）日本生産性本部）」

【【日本初導入の人工造雪機】８基！「人工降雪機」も３７基も含めて「全４５基」で雪造り！「西日本最速＆最長の１１月１４日～４月１２日のオープン」と「過去最長の営業日数１５０日」を実現！】

「日本初導入」で８基を備えた「人工造雪機」（イタリア テクノアルピン社製）「全３７基」まで増設した「人工降雪機」（アメリカ SMI社製）

今シーズンは人工降雪機メーカーとして「世界トップシェア」を誇るイタリア「テクノアルピン社製」（TechnoAlpin）の「人工造雪機」８基を「７２日間で１７２８時間」稼働。さらには、世界的スノーメーカー アメリカ「SMI社製」の「人工降雪機全３７基」を「６３日間で８３０時間」稼働させて雪造りを行ってきたことで、「西日本最速＆最長の１１月１４日～４月１２日のオープン」と「過去最長の営業日数１５０日」を実現。シーズン序盤からの天然雪の降雪量が少ない中でも、自社での雪造りにより「ゲレンデの積雪量や良好なコンディションを維持」して、誘客へと繋げることができました。

「人工造雪機・人工降雪機」詳細はこちら

https://www.okuibuki.co.jp/snow-machine/

【魅力的な新メニューも登場！！近年４０年振りのレストラン大リニューアルを行った「フードパークピステ」とファミリーにも人気の「フードコート」では「世界と日本のグルメ」を揃え８０種類のメニューをご用意！】

お洒落な最新レストランには「世界と日本のグルメ」「約８０種類」をラインナップ「お洒落なレストラン＆メニュー」で「SNS映え」も抜群

近年、４０年振りに「１億７０００万円」をかけて大リニューアルを行った「フードパークピステ」と、キッズパークから近くファミリーにも大人気の「フードコート」には、「世界と日本のグルメ」を揃え、８０種類のメニューをラインナップ。お肉や海老などの具材をリッチに盛り付けたり、日本三大和牛の近江牛を使用した「ごほうびメニュー」の展開や「石窯で焼いた本格的なピッツァ」などの大人気グルメを提供。

「次世代セルフオーダー機１０機」を導入してムーズな料理提供を行えるようになったレストランでは、新たに「ナンと２種類のカレー」「チーズたっぷりカルボナーラ」「炭火焼 鶏ハラミ丼」や「チキンバケットサンド」「ダブルベリーケーキ」「パイン＆マンゴーケーキ」等を新メニューとして加え、ウィンターレジャーで体を動かしてお腹を空かせた利用者に喜ばれるメニューを提供。お洒落な最新レストランの中で、SNSや写真に映える特別なメニューをお召し上がりいただけるようにしたことで、誘客にも寄与して利用者の満足度の向上やリピーターの獲得にも繋がりました。

「フードパークピステ」の詳細はこちら

https://www.okuibuki.co.jp/centerhouse/foodpark_piste/

「フードコート」の詳細はこちら

https://www.okuibuki.co.jp/centerhouse/foodcourt/

【シーズン終盤の４月１日～１２日には「米原市伊吹地区の土砂災害」の復興支援の為に、「スキー場売上１０％を寄付」する「チャリティー営業」を実施。４月７日には「オリンピックアスリート」らの協力を得て「募金活動」も行いました。】

「令和６年７月」に発生した「米原市伊吹地先の土砂崩れ」被害の様子。スキー場のゲレンデや各種施設で「募金活動」を実施。オリンピックやワールドカップ、世界選手権でも活躍した伊藤姉妹も協力。（写真左 伊藤さつき、写真右 伊藤みき）

４月１日～１２日には「米原市伊吹地先の土砂災害」に関わる植生環境の復元支援の為に、「スキー場売上げ１０％を寄付」する「チャリティー営業」を実施。

また４月７日には、３大会連続オリンピック日本代表の「伊藤みき」さん、ワールドカップ準優勝「伊藤さつき」さんが活動に賛同するスキーアスリートとして一緒に「募金活動」※1を実施。

自然の雪を使って事業を行う私たちが、率先して伊吹地先の土砂災害（自然災害）の「被災地支援」の活動を行いました。

「２０７０年地域の子どもたちにスキーを」という企業理念を実現すべく、これからも地域を守りながら共生が図れるように、積極的に「社会貢献活動」も進めていきます。

（※1 募金活動全体の実施期間は3月18日～4月12日までの約1ヵ月間）

（※「スキー場売上げおよび募金」は４月１６日（木）米原市役所にて「伊吹山植生復元プロジェクト」に寄付予定。）



「チャリティー営業」の詳細について（プレスリリース）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000248.000025847.html

【２０２６-２７シーズンは「グランスノー奥伊吹 史上最速」となる「１１月１３日から４月１１日」までのスキー場オープンを決定！５ヵ月間「１５０日」の営業を行います。】

２０２６-２７シーズンは「グランスノー奥伊吹 史上最速」となる「１１月１３日から４月１１日」までの５ヵ月「１５０日間」のスキー場オープンを決定！

２０２６-２７シーズンは「グランスノー奥伊吹史上最速」となる「１１月１３日（金）」～「４月１１日（日）」まで５ヵ月「１５０日間」の「スキー場オープンを決定」。

「人工造雪機・人工降雪機の稼働で安定した積雪量を確保」して、「最高のゲレンデ造りを行う」のはもちろんのこと、来シーズンも新しい魅力を作り出し「みんながワクワクする」ような「未来のスキー場」造りを進めて行きます。



グランスノー奥伊吹公式HP https://www.okuibuki.co.jp/

総額「５０００万円」還元キャンペーン 大人気企画の「レストラン食事無料＆食べ放題」サービス「日本最大級のキッズパーク」には「日本初導入」の「トンネル付き動く歩道」を完備賑わいを見せる関西最大級のスキー場「グランスノー奥伊吹」

【売上高データ】（※スキー場売上高のみ 奥伊吹グループの他事業は除く）

売上高データ 過去５年間＋１９９８年（業界最盛期）

１位 ２０２５-２６シーズン ２０億２０００万円（入場者数２３万８６７６人 営業１５０日）

２位 ２０２４-２５シーズン １９億２３００万円（入場者数２５万６１１２人 営業１４３日）

３位 ２０２３-２４シーズン １９億５３００万円（入場者数２５万 ９０７人 営業１１５日）

４位 ２０２２-２３シーズン １８億１０００万円（入場者数２６万 ２９３人 営業１０８日）

５位 ２０２１-２２シーズン １５億９５００万円（入場者数２４万５４６３人 営業１１７日）

１９９７-９８シーズン（業界最盛期）３億３３００万円（入場者数 ５万４４００人）



【入場者数のデータ】

シーズン入場者数のデータ（過去１５年間）

２０１１-１２シーズン １２万７７８４人

２０１２-１３シーズン １４万６３２８人

２０１３-１４シーズン １５万１０８６人

２０１４-１５シーズン １６万５１０４人

２０１５-１６シーズン ８万４５９７人

２０１６-１７シーズン １３万９３３８人

２０１７-１８シーズン １８万９４８０人

２０１８-１９シーズン １６万６８７０人

２０１９ー２０シーズン ５万８１９０人

２０２０-２１シーズン ２２万１６７５人

２０２１-２２シーズン ２４万５４６３人

２０２２-２３シーズン ２６万 ２９３人

２０２３-２４シーズン ２５万 ９０７人

２０２４-２５シーズン ２５万６１１２人

２０２５-２６シーズン ２３万８６７６人



今シーズンの入場者数データ

２０２５-２６シーズン ２３万８６７６人

営業期間 ２０２５年１１月１４日～２０２６年４月１２日 （西日本最速＆最長営業）

営業日数 過去最長「１５０日間」（５ヵ月間）



【人工降雪機・人工造雪機の導入資料】

・人工降雪機の初導入は２００７年

・５年前（２０２１年）までの人工降雪機の基数 合計１８基

・２０２６年現在の人口降雪機・人工造雪機の基数 合計４５基

・近年「５年間で２.５倍」に増やした人工降雪機・人工造雪機の基数

２０２２年 人工降雪機 ３基追加

２０２３年 人工降雪機 ９基追加

２０２４年 人工降雪機 ５基追加 （人工造雪機 １基試験導入）

２０２５年 人工降雪機 ２基追加 ＋ 人工造雪機 ８基新導入

「全国スキー場人気ランキング１位」にも輝く大人気のスキー場「全国スキー場人気ランキング１位」にも輝く大人気のスキー場グランスノー奥伊吹の今季の「パンフレット」「全国スキー場人気ランキング１位」にも輝く大人気のスキー場グランスノー奥伊吹の今季「ポスター」「全国スキー場人気ランキング１位」にも輝く大人気のスキー場グランスノー奥伊吹の今季「ポスター」

【グランスノー奥伊吹の概要】

滋賀県の北部に位置し、関西最大級の規模と積雪量を誇るスキー場。京阪神・中京圏からのアクセスの良さと、標高が高く雪質も良いことで知られ、自然の地形を活かした全１４コースで、日帰りのスキーヤー・スノーボーダーを中心にシーズン約２５万人の来場者を集める。自社経営のスキー場という強みを活かし、スキー場に関わる全ての施設（索道施設、レストラン、レンタル、スクール等）を自社で運営する。また、近年は日本最速の高速リフトの新設、新コースの造成（最大斜度４６度）、人工降雪機の導入、自動改札システム（ＡＣＳ）の導入を行い、スキー不況が叫ばれているスキー場産業の現状を打開し更なる発展へと繋げていく為に、先進技術を取り入れた積極的な設備投資を行っている。



【施設概要】

施 設 名 グランスノー奥伊吹

運営会社 奥伊吹観光株式会社

住 所 滋賀県米原市甲津原奥伊吹

電 話 0749-59-0123



【グランスノー奥伊吹】

https://www.okuibuki.co.jp/

滋賀県米原市・長浜市を拠点に「観光・レジャー業を中心に12施設を運営」する企業グループ「奥伊吹グループ」。

【運営会社概要】

運営会社 奥伊吹観光株式会社（奥伊吹グループ）

住 所 滋賀県米原市甲津原奥伊吹

電 話 0749-59-0322

「奥伊吹グループの事業内容」

滋賀県米原市・長浜市を拠点に観光・レジャー施設を運営する企業グループとして、グランスノー奥伊吹のスキー場運営を中心に、アウトドアのレジャー施設・観光・地域活性化事業を含めて12施設展開し、冬季のみならず四季型リゾート事業としてスキー場・キャンプ場・グランピング施設・アクティビティ・モーターパーク・旅館・道の駅・水力発電所など多角的な事業展開を行っています。

「四季型リゾート事業」としてスキー場・キャンプ場・グランピング施設・アクティビティ・モーターパーク・旅館・道の駅・水力発電所など「多角的な事業を展開」。

【奥伊吹グループサイト】

奥伊吹グループ

https://www.okuibuki.jp/

奥伊吹グループ採用

https://www.okuibuki.jp/recruit/



【主要運営施設】

グランスノー奥伊吹 公式HP

https://www.okuibuki.co.jp/

グランエレメント 公式HP

https://glamp-element.jp/