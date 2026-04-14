「お客様は神様ではありません」の貼り紙でバズった飲食店コンロ家の元社長の現在

NEO頼富商會

話題の居酒屋経営者が全店舗売却、農業・加工へ転進

SNSで注目された“価格が変わる生ビール”の元社長が、千葉で無農薬さつまいも事業に人生を懸ける

2022年4月1日

千葉県香取市、代表 頼富晋也は、千葉県内の自社畑にてさつまいもの栽培から干し芋の製造・販売までを一貫して行う6次産業化プロジェクト【✡イモミナティ】を本格始動いたしました。

代表である私は、かつて都内で居酒屋業態を7店舗展開し、「注文の仕方で価格が変わる“おい！生ビール1000円”」「お客様は神様ではありません」の店内掲示がSNSやネットメディア、TVで大きな話題を呼んだ居酒屋【コンロ家】の元代表取締役。

全店舗を売却後、飲食業界から一旦身を引き、現在は千葉県に農地を取得し、自らトラクターを乗りさつまいもを育て干し芋づくりに専念しています。

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■ 飲食7店舗を売却、経営者としての“出口”から“再スタート”へ

私は4年間にわたり、東京都内を中心に居酒屋事業を展開。独自の価格表示や注文体験を打ち出した店舗運営は、SNS・WEBメディアでたびたび話題となり、業界内でも注目される存在でした。

一方で、コロナ禍以降の飲食業界を取り巻く急激な環境変化、原材料費の高騰、人材確保の難易度上昇などを背景に、私は「これからの10年、20年をどう生きるか」を真剣に見つめ直す決断を下します。

2020年6月、全7店舗を第三者へ譲渡し、飲食経営から一旦撤退しました。

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■ なぜ次の挑戦が“さつまいも”だったのか

事業売却後、国内各地を巡り自身も農業法人で1年間修行したことで着目したのが、日本の農業と食品加工の現場でした。

「食の最前線で商売をしてきたからこそ、今度は“作る側”として日本の食に関わりたい」

そう考えた私が最終的にたどり着いたのが、千葉県のさつまいも栽培と干し芋加工でした。

千葉県内に1800坪の農地を自ら取得し、品種選定から栽培、収穫、低温熟成、加工、乾燥、袋詰めまでを**すべて自社で行う完全内製モデル（6次産業化）**を構築。

現在は農作業・加工現場のすべてに代表自身が日常的に立ち会い、品質管理を徹底しています。

そしてなにより日本の食料自給率の低さや災害大国でもある日本、コロナ以前から心配していた中東問題により食料危機が起きるのではないか？という予測からさつまいもに決めました。

■ 元・飲食経営者ならではの干し芋づくり

✡イモミナティの干し芋は、主力品種として糖度が高く粘質な紅はるかを使用。

収穫後すぐに加工せず、約３ヶ月程低温で熟成させることで、でんぷんの糖化を最大限に引き出しています。

また、飲食業で培った官能評価のノウハウを活かし、

一口目の甘味の立ち方

噛み進めた際の水分量の残り方

後味の余韻と雑味の排除

焼き・炙りによる香りの変化

などを細かく検証し、**“嗜好品として成立する干し芋”**を商品基準としています。

保存料・着色料・砂糖は一切使用しておらず、完全無添加で製造しています。

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■ 健康志向・非常食・ギフト需要の高まりを背景に

干し芋は近年、無添加・自然食品ニーズの高まり

子どもの間食・高齢者向け食品

スポーツ・フィットネス層の栄養補給食

防災意識の高まりによる非常食需要

といった背景から、市場が拡大し続けている分野です。

【✡イモミナティ】では、D2C（直販）を主軸としたEC展開に加え、百貨店・セレクトショップ向けギフト商品展開も予定しています。

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■ 地域農業の再生と雇用創出にも寄与

本事業では、単なる食品製造にとどまらず、以下の社会的価値の創出も重視しています。

遊休農地・高齢農家が管理困難となった農地の活用

地元農家との技術連携

加工・袋詰め工程での地域雇用創出

将来的な海外輸出による地域ブランド化

私は「農業は“守る産業”ではなく“稼げる産業”であるべきだ」と語っており、持続可能な収益モデルの構築を目指しています。

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■ 今後の事業展開（予定）

生産量：【15トン】

EC販売開始：2025年6月

想定販売価格帯：約2000円

百貨店・量販店向け卸販売開始

干し芋を原料とした二次加工商品（焼き干し芋・スイーツ等）の開発

アジア圏を中心とした輸出展開の検討

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■ 代表コメント

「飲食業で“売る側”として長年やってきましたが、次は“作る側”から日本の食に関わりたいと本気で思いました。

干し芋は一見地味な商品ですが、土地、気候、人、時間、技術、そのすべてが味に直結する奥深い食品です。

ここからもう一度、自分の人生をゼロから積み上げる覚悟で取り組んでいます。」

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■ 事業概要

事業名：【✡イモミナティ】

代表者：頼富 晋也

所在地：千葉県香取市

事業内容：さつまいも栽培、干し芋の製造・販売、食品加工、飲食店コンサル

ECサイト：https://www.imominati369.com

Instagram:@369yori

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■ 本件に関するお問い合わせ

【会社名／NEO頼富商會】

担当：頼富 晋也

TEL：080-4142-1551

MAIL：yoritomi.eg.369@gmail.com

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