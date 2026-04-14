【talkative】ONLINE STORE EXCLUSIVE JEWELRY BOX

有限会社SESSION

ONLINE STORE EXCLUSIVE JEWELRYBOX

元々はウェディングリングのボックス用に、石の買付の際に訪れた国々で収集してきたファブリック。大切に集められたアーカイブ生地は、ソファーやカーテンなどのインテリアファブリックとして使われる贅沢なジャガード生地。柄や厚みなど質感が異なる表情に合わせて国内の職人より丁寧に仕立てています。

例年に引き続き、S/M/Lの3種類の大きさ、計15種類のファブリックよりお選びいただけるボックスです。

Sサイズは、仕様が変更され、さらにコンパクトに。

Sサイズは、お出かけの際にバッグに忍ばせて、

Mサイズは、お部屋で大切に保管される方に。

Lサイズは、さらにたくさんのジュエリーを収納したい方に。シーンに合わせてお選びいただけます。

収納だけではなくお部屋でセットアップして飾っていただくなど、インテリアとしてもお愉しみください。

2026年4月15(水) 20︓00よりtalkativeOnlineStoreにて数量限定で発売を開始。

○JEWELRYBOX

(S)全3種27,000円(税込29,700円)

(M)全9種42,000円(税込46,200円)

(L)全3種72,000円(税込79,200円)

詳細を見る :https://talkative.jp/collections/jewelry-box-2026

talkative｜トーカティブ

『Design Concept』

innovative but sensual 薫り発つイノベーション

silent but talkative 静謐なる雄弁

contemporary but timeless 永遠のコンテンポラリー

『Brand Mission』

Be free and borderless Jewelry to cherish your life

もっと自由に、ボーダーレスに。

『Designer Message』

世代やライフスタイルを問わず自分らしく生きる全ての人の日常にtalkativeはささやかなウィットと輝きを忍ばせます。熟練の職人との対話を紡ぎながら、デザイン・仕立て・天然石の選定、 いずれの過程に於いても既存の価値観に囚われず独自の哲学を貫くtalkativeは、驚きと知性、そしてとびきりの悦びをあなたの毎日に添え続けます。talkativeのジュエリーが、ポジティブな気持ちを後押しする存在になりますように。