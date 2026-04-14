春の花粉・油膜汚れが気になる時期に、手軽に愛車の“下地ケア”を Sarupika「ベースクリーナー」発売開始

ユニオンエタニティ株式会社

ユニオンエタニティ株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表者：安部哲史）は、車のボディやガラス、足回りなどに付着した油膜汚れを手軽に除去できるSarupika「ベースクリーナー」を発売開始したことをお知らせいたします。

春は、花粉や黄砂、雨の影響によって車が汚れやすくなる季節です。さらに、暖かくなって外出やドライブの機会が増えることで、「愛車をきれいな状態で保ちたい」というニーズも高まります。一方で、カーシャンプーで洗っても落ちない黒ずみや汚れ、コーティングの効きが弱く感じるといった悩みを抱える方も少なくありません。

こうした原因のひとつとして考えられるのが、ワックス成分や空気中の油分などがボディやガラスに付着してできる“油膜”です。Sarupika「ベースクリーナー」は、この油膜汚れに着目し、愛車本来の見た目を引き出すための“下地ケア”を、誰でも簡単に行えるよう開発されたクリーナーです。

詳細を見る :https://mobiful-ec.jp/products/base-cleaner?utm_source=prtimes&utm_medium=media&utm_campaign=newitem

【販売場所】

開発背景

- Amazonストアページ：https://www.amazon.co.jp/stores/page/4687F608-7BC8-4F65-96FC-F4C69E5086EC(https://www.amazon.co.jp/stores/page/4687F608-7BC8-4F65-96FC-F4C69E5086EC?channel=prtimes)- モビフルEC：https://mobiful-ec.jp/products/base-cleaner(https://mobiful-ec.jp/products/base-cleaner?utm_source=prtimes&utm_medium=media&utm_campaign=newitem)

近年、セルフ洗車やDIYでのカーケアへの関心が高まる一方で、

「何から始めればよいのかわからない」

「水垢落としや脱脂、コンパウンドとの違いがわかりにくい」

といった声も多く聞かれます。

とくに中古車ユーザーにとっては、限られた予算の中で効率よく車の見た目を整えたいというニーズが強く、手軽で使いやすく、かつ幅広い汚れに対応できるクリーナーが求められていました。

Sarupika「ベースクリーナー」は、そうした悩みに応えるため、汚れを落とすだけでなく、その後の洗車やコーティング前の土台を整える“ベースケア”という考え方に着目して開発されています。

本商品の主な特徴

Sarupika「ベースクリーナー」は、日常的な洗車では落としきれない油性汚れや付着汚れに対応するクリーナーとして、洗浄力と使いやすさの両立を図った製品です。

- 強力な洗浄力により、油膜や油汚れ、黒ずみ汚れなどを効果的に除去- 研磨剤不使用のため、素材を過度に削ることなく使用可能- 車検対応・日本製の安心設計- 希釈不要で、開封後すぐに使用できる効率性- 濡れた状態でも施工でき、洗車工程の中で使用しやすい仕様- 環境汚染物質を含まない処方により、環境負荷にも配慮

研磨剤を含まない処方を採用しているため、素材を過度に削ることなく使用しやすい点も特徴です。日常のメンテナンスに取り入れやすく、下地処理を目的としたケア用品として幅広い用途で活用できます。

本商品の使用シーン

Sarupika「ベースクリーナー」は、以下のようなさまざまな汚れや箇所に使用できます。

・足回りのピッチタール

・ホイールの油汚れ

・ガラスの油膜

・ドアノブやミラー周りの黒い筋

・ボディについた鳥のフン

このように1本で幅広い箇所に使えるため、春先の花粉汚れや雨だれ汚れが気になる時期のトータルケアにも適しています。

使いやすさにもこだわった簡単3STEP施工

Sarupika「ベースクリーナー」は、洗浄力だけでなく、毎日のカーケアに取り入れやすい使いやすさにもこだわった商品です。難しい手順や特別な準備は不要で、誰でも簡単に施工できます。

(1)ボディについた砂やホコリを水で洗い流す

(2)ボディが濡れたまま、スポンジでこする

(3)たっぷりの水で洗い流して完了

この簡単3STEPで施工できるため、初めてカーケア用品を使う方でも施工しやすく、気になったタイミングで手軽に使えるのが特長です。

希釈不要で手間いらず、コスパにも配慮

本製品は希釈不要のため、薄める手間なくそのまま使用できます。準備に時間がかからないので、洗車の流れの中でスムーズに取り入れられます。

さらに、1本で約20～30台分の施工が可能。希釈の必要がない手軽さに加え、コストパフォーマンスの良さも魅力です。

特許取得のスプレーボトルで使いやすさを向上

ボトルには、特許取得商品のスプレーボトルを採用しています。握りやすいデザインで、溶剤を出しやすいのが特長です。

また、気になる箇所を狙って施工しやすいため、必要な部分に無駄なく使いやすい点もメリットです。液剤を無駄にしにくく、効率よく作業できます。

商品概要

商品名：Sarupika ベースクリーナー

用途：自動車のガラス・ボディ・ホイール・足回りなどに付着した油膜、油汚れ、黒ずみ等の除去

特徴：強力洗浄、研磨剤不使用、希釈不要、濡れた状態でも施工可能、日本製、環境配慮処方

発売日：2026年4月14日（火）

販売価格：2,780円

販売場所：

Amazonストアページ：https://www.amazon.co.jp/stores/page/4687F608-7BC8-4F65-96FC-F4C69E5086EC

モビフルEC：https://mobiful-ec.jp/products/base-cleaner(https://mobiful-ec.jp/products/base-cleaner?utm_source=prtimes&utm_medium=media&utm_campaign=newitem)

会社概要

会社名：ユニオンエタニティ株式会社

所在地：大阪市西区南堀江1-1-14 四ツ橋中埜ビル4階

代表者：安部哲史

事業内容：廃車買取・陸送サービス・カー用品の販売

URL：https://union-eternity.co.jp/

【運営サービス】

ハイシャル：https://haishall.jp/

車陸送ドットコム：https://car-rikusou.com/

モビフルEC：https://mobiful-ec.jp/

モビフル車検：https://mobiful.jp/shaken/

モビフルパーツ：https://parts.mobiful.jp/

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

会社名：ユニオンエタニティ株式会社

担当部署：マーケティング部

TEL：06-6484-6518

E-mail：marketing@union-eternity.co.jp

〈パートナー企業・個人事業主募集に関するお知らせ〉

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