nana’s green tea、瀬戸内産レモンを使用した初夏限定メニュー「honey & lemon」を4月21日より発売！

ダイコク電機株式会社初夏のシーズンメニュー「はちみつレモンのレアチーズパフェ」「フローズンはちみつレモネード」

当社の関連会社である株式会社七葉（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：朽網一人、以下「七葉」）は、自社の運営するグローバルカフェブランド「nana's green tea」にて、4月21日（火）より「honey & lemon」をテーマにしたパフェとドリンクを初夏のシーズンメニューとして販売いたします。

瀬戸内産レモンと国産百花はちみつを使用した自家製はちみつレモンをベースに、華やかな香りの柑橘「しらぬい（不知火）」と屋久島産オーガニック和紅茶を使ったゼリーをアクセントに加え、軽やかで奥行きのある味わいに仕上げました。

商品概要

詳細を見る :https://www.nanasgreentea.com/blogs/news/20260414

・『はちみつレモンのレアチーズパフェ』 \1,680（税込）

・『フローズンはちみつレモネード』 \780（税込）

販売期間：2026年4月21日（火） ～6月25日（木）

※ なくなり次第終了

※ 1 歳未満の乳児には与えないでください。

※ テイクアウトがご利用いただけます。

※ テイクアウト・店内ともに同価格です。

※ 一部店舗にて、販売を行っていない場合もございます。

※ ドリンクセット対象商品です（自由が丘店は対象外）。

■nana's green teaのPR TIMESリリースはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000139.000042376.html)

nana's green teaとは

自由が丘で2001年に誕生した株式会社七葉が運営するグローバルカフェブランドで、国内外で抹茶・日本茶をテーマにしたカフェ業態として最大規模を誇ります。「新しい日本のカタチ」をコンセプトに、抹茶をはじめとした、日本が有する食文化・食材、茶の湯の文化、その精神などの伝統を大切にしながら、その魅力を現代の生活の中でも身近にお楽しみいただけるように、商品やデザインを展開しています。

■食材へのこだわり

・抹茶：ドリンクやパフェなど用途に応じて、 京都宇治の老舗茶問屋・山政小山園の茶師が合組（ブレンド）したものを使用。それぞれ摘み方や蒸し方、挽き方などが丁寧に吟味されています。

・お米：国産の有機米。 農薬・化学肥料を一切使用せず、環境にも優しく育てられたお米です。

※一部店舗では「あきたecoライス米」を使用しております。

・鮪：和歌山県・那智勝浦港の天然鮪。延縄漁で水揚げされた鮪を活〆し、味や品質、歯応えなどを損なわない特殊冷凍法にて、 最高の品質で全国の店舗へお届けしています。

※一部店舗においては取り扱いが異なる場合がございます。

■空間へのこだわり

店内は「現代の茶室」をコンセプトにデザイン。ブランドとしての統一感を保ちながら、その土地の歴史や文化を採り入れ、茶室を現代の空間に蘇らせています。ひとつとして同じデザインの店舗はなく、オリジナリティと遊びごころあふれる空間でお客様をおもてなしいたします。

詳細を見る :https://www.nanasgreentea.com/

■運営サイト・SNS

・公式サイト：https://www.nanasgreentea.com

・公式オンラインストア：https://www.nanasgreentea.com/collections/nanas-online

・Instagram：https://www.instagram.com/nanasgreentea_official/

・X：https://x.com/nanasgreentea_j

・公式アプリ（App Store(https://apps.apple.com/jp/app/nanasgreentea/1610127396)・Google Play Store(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nanasgreentea.app)）

株式会社七葉について

株式会社七葉は、2003年7月1日に設立されました。「新しい日本のカタチ」をブランドコンセプトに据え、抹茶カフェ「nana’s green tea」を国内外に展開しています。

2024年10月1日に第三者割当増資を実施し、ダイコク電機株式会社の関連会社となりました。

ダイコク電機株式会社について

ダイコク電機株式会社は、「イノベーションによる新しい価値づくり」を経営理念に掲げ、パチンコ業界における情報システムおよびアミューズメント事業を展開しています。パチンコホール向けコンピュータシステムでは約4割のシェアを有し、業界をリード。膨大なビッグデータを活用し、新たな価値創出に取り組んでいます。

ダイコク電機株式会社 :https://www.daikoku.co.jp/