Kyash、Samsung Pay によるVisaのタッチ決済に対応開始

株式会社Kyash

株式会社Kyash（本社：東京都港区、代表取締役社長：鷹取 真一、以下「Kyash」）は、 Samsung Pay を利用した、Kyash CardおよびKyash Card VirtualでVisaのタッチ決済サービスを開始することをお知らせいたします。これにより、Samsung Galaxy のスマートフォンをお持ちのKyash CardおよびKyash Card Virtual利用者さまは、日本国内および海外のVisaのタッチ決済対応加盟店において、より簡単、スピーディーかつ安全・安心にお支払いいただけるようになります。

近年、消費者の決済ニーズは多様化しており、特に非接触決済の利用が拡大しています。このような状況を受け、Kyashはお客さまの利便性向上と、よりスムーズな決済体験の提供を目指し、 Samsung Payを利用したVisaのタッチ決済対応を開始いたしました。

■ Kyash による Samsung Pay でのVisaのタッチ決済の特長

- 対象(https://www.samsung.com/jp/support/apps-services/about-samsung-wallet/)のSamsung Galaxy スマートフォンで利用可能: Samsung Pay に Kyash Visaカードを登録することで、店舗でのスピーディなVisaのタッチ決済が可能になります。- 高度なセキュリティ: Visa の高度なセキュリティ技術であるトークン技術に加えSamsung Pay のセキュリティ機能により、カード情報を安全に保護します。- シームレスな体験: Samsung Pay にKyash Visaカードを登録することで、日々の支払いをよりスムーズに行えます。

■ サービス開始日

2026年4月13日（月）12時頃

■ ご利用方法

Kyash CardおよびKyash Card Virtualは、Samsung Pay を通じて、またはVisaのタッチ決済対応端末にかざすことで、簡単にご利用いただけます。

■ Samsung Pay でのKyash のご利用

Samsung GalaxyスマートフォンにKyash CardおよびKyash Card Virtualを設定します。

Visaのタッチ決済対応マークがある加盟店で、スマートフォンを決済端末にかざしてお支払いください。

※「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltdの商標または登録商標です。

Kyashは、今後もお客さまの多様なニーズにお応えし、より便利で安全な決済体験を提供できるよう、サービスの拡充に努めてまいります。

■会社概要

Kyashは、「価値移動のインフラを創る」をミッションに掲げるテクノロジーカンパニーです。デジタルウォレットアプリ「Kyash」の提供を通じて、多様な価値観や想いが自由に届けられる「新しいお金の文化」の創造を目指しています。

【会社名】株式会社Kyash（英文表記：Kyash Inc.）

【所在地】〒107-0061 東京都港区北青山一丁目2番3号 青山ビル12階

【代表者】代表取締役社長 鷹取 真一

【設立】2015年1月23日

【資本金】1億円

【主要株主】StepStone Group、Goodwater Capital、Greyhound Capital、Altos Ventures、Block、Partech、ジャフコグループ、SBIインベストメント、JPインベストメント、三井住友銀行、SMBCベンチャーキャピタル、三菱UFJキャピタル、三井住友海上キャピタル、AGキャピタル、新生企業投資、凸版印刷、SMBC日興証券、電通イノベーションパートナーズ、みずほキャピタル 等

【業務内容】デジタルウォレットアプリ「Kyash」の運営

【登録免許】前払式支払手段（第三者型）発行者 関東財務局長 第00698号、資金移動業者 関東財務局長 第00082号

【URL】https://www.kyash.co/