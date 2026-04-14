「トシ・ヨロイヅカ」ゴールデンウィーク特別イベント！焼きたてフィナンシェ限定販売

株式会社サンセリーテ

洋菓子店「トシ・ヨロイヅカ」（東京・神奈川3店舗運営、オーナーシェフ鎧塚俊彦）は、2026年5月2日（土）にトシ・ヨロイヅカ アトリエ店（東京都杉並区）にてゴールデンウィーク特別イベントとして「焼きたてフィナンシェ」を販売します。

ゴールデンウィークの恒例イベントとして、毎年多くのお客様で人気の焼きたてイベント。

今年は焦がしバターを贅沢に使用した「焼きたてフィナンシェ」。

トシ・ヨロイヅカのフィナンシェは、発酵バターをたっぷり使用し、バニラの香り豊かに仕上げたしっとり食感。普段は味わえない“焼きたて”は、外はカリッと香ばしく、中はしっとりじゅわっと。

口いっぱいにバターの風味が広がります。

この日だけの、特別な美味しさをぜひアトリエ店で。

開催内容

毎年大人気の焼きたてイベント鎧塚シェフも店頭に登場

日程：5月2日（土）11時～14時ごろ

場所：トシ・ヨロイヅカ アトリエ店

〒168-0074 東京都杉並区上高井戸1-8-3ミュージックハイツ1F

最寄駅：京王線八幡山駅より徒歩1分

当日は焼きたてフィナンシェのほか、限定シュークリームやフィナンシェのお供にぴったりなアイスコーヒーも販売予定です。

トシ・ヨロイヅカについて

オーナーシェフ・鎧塚俊彦が2002年に立ち上げたブランド。ヨーロッパでの8年の修行の成果と2年の準備期間から生まれた「素材から自分たちの手で愛情を込めて作り、そして確かな技術と真心で 菓子に昇華させて皆様の許へ」という理念を掲げる。ライブ感を重視し、目の前でパティシエがスイーツを仕上げる「カウンターデザート」が特徴。エクアドルの自社管理農園でのカカオ栽培やレストランとパティスリーを併設した農園を運営するなど素材にもこだわりを持つ。

東京に2店舗（京橋エドグラン・アトリエ店）・神奈川に1店舗（小田原 一夜城ヨロイヅカ・ファーム）を構える。オンラインショップでも購入可能。

商号 ： 株式会社サンセリーテ（トシ・ヨロイヅカ）

本社 ： 東京都中央区京橋2丁目2番地1号 京橋エドグラン1階

代表者 ： 代表取締役 鎧塚 俊彦

事業内容 ： 洋菓子の製造・販売、パティスリー、農園運営

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