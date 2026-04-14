焼肉店で本まぐろが食べ放題!?【カルビ一丁】が“肉×海鮮も楽しめる”「まぐろフェア」を4月21日より開催

株式会社甲羅

株式会社甲羅（本社：愛知県豊橋市、代表取締役：沼澤裕）が展開する焼肉食べ放題「カルビ一丁」は、2026年4月21日（火）～6月22日（月）の期間限定で、厳選した本まぐろを使用した多彩なメニューが食べ放題で楽しめる「まぐろフェア」を開催いたします。

カルビ一丁ではこれまで、「海鮮フェア」や「いちごフェア」など、“焼肉＋α”の食べ放題企画を展開してきました。本フェアでは、焼肉とともに本まぐろの寿司や刺身、さらには揚げ物など幅広いメニューを楽しめる、“肉も海鮮も主役”の新たな食べ放題体験をご提案します。※一部店舗を除く

カルビ一丁初の試みとなる「まぐろフェア」では、まぐろの王様ともいわれる本まぐろの寿司や刺身といった王道メニューに加え、本まぐろを使用したユッケや唐揚げやなどのアレンジメニューもご用意しました。焼肉でお腹を満たすだけでなく、本まぐろの濃厚な旨みや多彩な味わいを組み合わせることで、これまでにない“食べ放題の楽しさ”を提供します。



カルビ一丁が提案するのは、「焼肉店の枠を超えた食べ放題」。肉も海鮮も思う存分楽しめる、“欲張り”で満足度の高い期間限定フェアです。

家族での外食や友人との集まりなど、幅広いシーンで“ちょっとした贅沢気分”を味わえる本企画を、ぜひこの機会にお楽しみください。

旨みたっぷりの本まぐろを引き立てるこだわりの赤シャリ

カルビ一丁「まぐろフェア」概要

※イメージ：本まぐろ寿司※イメージ：本まぐろ刺身※イメージ：本まぐろユッケ※イメージ：本まぐろレア唐揚げ※イメージ：本まぐろ漬けとろろ丼※イメージ：まぐろメンチカツ※イメージ：本まぐろ巻き寿司

■開催期間：2026年4月21日（火）～6月22日（月）

■利用料金：1,990円（税込2,189円）／お1人様

※幼児（6歳未満）は無料

■利用条件：１.食べ放題コースを注文の方に限ります。２.グループ全員での注文が必要です。

■利用時間：100分（ラストオーダー80分）

■開催店舗：カルビ一丁豊橋店、カルビ一丁花田店、カルビ一丁浜北店、カルビ一丁静岡店、カルビ一丁富士店



※写真はすべてイメージです。

※平日ランチタイムではご注文いただけません。

※メニュー内容は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。



■食べ放題コース

【名物一丁コース】https://karubi-1cho.jp/menu/course/

【三大焼肉コース】https://karubi-1cho.jp/menu/course2/

【牛タン・国産牛コース】https://karubi-1cho.jp/menu/course3/

【お気軽コース】https://karubi-1cho.jp/menu/course4/

「焼肉カルビ一丁」について

焼肉カルビ一丁ホームページはこちら :https://karubi-1cho.jp/

焼肉カルビ一丁は1996年の1号店オープンから肉の品質には徹底してこだわり、仕入れをおこなっております。また、素材を熟知した調理人により部位や肉質に応じたカットやタレのもみ込みなども店内でおこない、最高の状態でお客様へお届けしております。定番のカルビやハラミ、ホルモンの他にもカルビ一丁三大名物のとろ玉すき焼カルビや白ネギ一丁タン、旨辛壺漬けドラゴンカルビなど、ひと味違った逸品も味わえる充実の食べ放題コースをご用意しています。これからも【ワンランク上の焼肉食べ放題】をコンセプトに幅広く地域の皆様に支持される焼肉店を目指します。

【株式会社甲羅 概要】

商号 ：株式会社 甲羅 https://www.kora.co.jp/

代表者：代表取締役社長 沼澤 裕

所在地：愛知県豊橋市東脇三丁目1-7

設立 ：1974年4月(創業／1969年12月)

主な事業の内容：かに料理・和風料理・鍋料理・焼肉料理等の店舗経営及び、フランチャイズ店舗への経営指導