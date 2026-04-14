赤福、羽田空港でGW期間限定販売｜五十鈴茶屋「おかげ犬サブレ缶」も数量限定で初登場

株式会社 赤福定番の「赤福餅（12個入）」

株式会社赤福（本社：三重県伊勢市、代表取締役社長：濱田朋恵）は、2026年4月24日（金）～5月7日（木）の14日間、羽田空港 第1ターミナル 2階 出発ロビー C検査場前および、第2ターミナル 2階 出発ロビー マーケットプレイス（南側階段下イベントスペース）にて「赤福特別販売会」を開催します。

ゴールデンウィーク期間中、羽田空港をご利用のお客様に向けて、赤福餅をはじめとする定番商品に加え、五十鈴茶屋の菓子や数量限定の商品をご用意します。

会場では、赤福餅（12個入）や白餅黒餅を販売いたします。

羽田初登場、手のひらサイズの「おかげ犬サブレ缶」

また、赤福が手がける和洋菓子ブランド「五十鈴茶屋」からは、人気の「おかげ犬サブレ」を金平糖とともに缶に詰めた「おかげ犬サブレ缶」を数量限定でご用意します。本商品は、4月25日・26日、5月2日・3日の土日限定で販売いたします。

なお、「おかげ犬サブレ（６枚入）」は会期中を通して販売します。

このほか、赤福こだわりのこし餡とやわらかく仕上げたお餅をふんわりとした皮で包んだ「餅どらやき」もご用意します。

ふっくらと焼き上げた生地で、北海道産あずきのこしあんと、やわらかいお餅を包んだ「餅どらやき」

そのほか、2026年1月に発売した「饌（せん） お米のせんべい」、あんと餅を組み合わせた「燦（さん）いちご餅／チョコ餅」など、多彩な和菓子を取りそろえます。

饌（せん） お米のせんべい燦（さん）いちご餅／チョコ餅

ゴールデンウィーク期間中、羽田空港をご利用の皆さまに、旅立ちのひとときに、伊勢の味わいをお楽しみいただければ幸いです。

出店概要

季（とき）の羊羹 抹茶・ほうじ茶おかげ犬サブレ（6枚入）白餅黒餅（8個入）赤福ぜんざい（土産）

・催事名：赤福特別販売会

・会期：2026年4月24日（金）～5月7日（木）／全14日間

・会場：

羽田空港 第1ターミナル 2階 出発ロビー C検査場前

羽田空港 第2ターミナル 2階 出発ロビー マーケットプレイス（南側階段下イベントスペース）

・営業時間：

羽田空港 第1ターミナル：午前6時～午後8時

羽田空港 第2ターミナル：午前6時～午後8時30分

※商品は数に限りがございます。完売次第終了となります。

※天候・交通事情等により、販売時間および商品内容が変更となる場合がございます。

商品概要

【五十鈴茶屋】

・おかげ犬サブレ缶 ※土日限定・数量限定

1缶 1,500円（税込）

・おかげ犬サブレ

6枚入 1,000円（税込）

・饌（せん） お米のせんべい

5個入 1,000円（税込）

・餅どらやき

1個 350円（税込）

・燦（さん）いちご餅／チョコ餅

5個入 1,000円（税込）

・季（とき）の羊羹 抹茶・ほうじ茶

2個入 500円（税込）

【赤福】

・赤福餅 中折

12個入 1,300円（税込）

・白餅黒餅

8個入 1,100円（税込）

・赤福ぜんざい

1食入 800円（税込）／3食入 2,300円（税込）

五十鈴茶屋

五十鈴茶屋は、株式会社赤福が運営する和洋菓子ブランドとして、1985年（昭和60年）に創業しました。伊勢の豊かな自然と文化に育まれた季節のうつろいに寄り添いながら、あずきや米など和菓子の基本素材に向き合い、職人の手仕事を生かした菓子づくりを続けています。

会社概要

商号 ： 株式会社 赤福

代表者 ： 代表取締役社長 濱田 朋恵

所在地 ： 三重県伊勢市宇治中之切町26番地

創業 ： 1707年(宝永4年)

事業内容 ： 和洋菓子の製造・販売・開発、店舗の企画・運営

URL ： https://www.akafuku.co.jp/

Instagram： https://www.instagram.com/akafuku.official/

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社 赤福 総合案内

TEL ： 0596-22-7000(#)

お問い合わせフォーム： https://www.akafuku.co.jp/contact/form/