株式会社Zealox、官民連携ＤＸ女性活躍コンソーシアムに参画

株式会社Zealox

女性限定Webデザインスクール「Find me!（ファインドミー）」を運営している株式会社Zealox（本社：東京都港区）は、官民連携DX女性活躍コンソーシアムに参画いたしました。

官民連携DX女性活躍コンソーシアムは、地域で働く女性のデジタルスキル習得や就労支援の促進を目指す官民連携型の新プロジェクトです。

■ コンソーシアム概要

「地域から人と企業を変え、女性の力を日本経済の力に」

地域においては、女性が本来持つ力を十分に発揮できていない現状があります。専門職や管理職のポジション不足や非正規雇用の多さを背景に、「追加で労働供給を望む」女性は約310万人※1にのぼり、働きたくても働けない状況が続いています。

また、女性の賃金水準は男性と比較して依然として低く、キャリア形成の機会にも格差が見られます。こうした課題は、都市部への人材流出や地域経済の停滞にもつながっています。

一方で、地域の中小企業においても、DX（デジタルトランスフォーメーション）を推進したくても人材やノウハウが不足しており、変革に踏み出せないという課題を抱えています。

本コンソーシアムでは、こうした課題に対し、企業や専門家が連携し、女性のデジタルスキル習得から就労支援までを一体的に推進します。地域企業のDX支援と女性の活躍機会の創出を両立することで、企業の生産性向上や賃金改善を図り、地域の活性化につなげてまいります。

最終的には、雇用機会の創出や人材の定着を通じて、「住み続けたい」と思える地域づくりを実現し、女性活躍を軸とした持続可能な社会の構築を目指します。

※1：内閣官房「女性の職業生活における活躍推進プロジェクトチーム」（令和７年３月）

■ 参画の背景・目的

当社は、女性のキャリア形成と就業機会の創出を目的としたリスキリング教育事業「Find me」を展開し、Webデザインやデジタルスキルの習得から実務機会、キャリア支援までを一貫して提供しております。

近年、DX人材不足や女性の就業機会拡大は重要な社会課題となっており、官民が連携した人材育成の仕組みづくりが求められています。

本コンソーシアムへの参画を通じて、企業・自治体・教育機関との連携を強化し、より実践的な教育・就業支援モデルの確立を目指します。また、ノウハウを活かし、女性の多様な働き方の実現と地域における人材活躍機会の創出に貢献してまいります。

■ 「Find me!」について

「Find me!」は、「時間や場所に縛られない、自分らしい働き方を見つけてほしい」という思いから生まれた、オンラインWebデザインスクールです。完全未経験からスタートできる200本以上の動画カリキュラムと、24時間対応のチャットサポートにより、育児や仕事と両立しながらマイペースに学べる環境を整えています。

単にWebサイトを作る技術を学ぶだけでなく、「Webデザインを仕事にする」ことをゴールに設計された実践的なカリキュラムが特徴です。デザインの基礎から、UXを考慮したサイト設計、コーディング、ポートフォリオ制作まで一貫して学べるほか、就職・転職・副業獲得に向けたキャリアサポートも充実しています。スタンダードプランとプロサポートプランの詳細・受講料は公式サイト（https://findme-school.com/cplan/）をご覧ください。

副業・転職・独立など多様なキャリアへの転換を目指す受講生をサポートしており、修了後のキャリア形成まで一貫して伴走しています。

■ こんな方に選ばれています

・将来に備えてITスキルを身につけたいと思っている方

・育児や家事と両立しながら、自分らしく自由に働きたい方

・未経験からWebデザイナーへのキャリアチェンジを目指している方

・給付金を活用して費用負担を抑えながら学びたい方

■ 会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/116302/table/25_1_a8a422cf36192d551e30664bc0251f93.jpg?v=202604141151 ]

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社Zealox 広報担当

電話番号：050-3562-6461

お問い合わせフォーム：https://findme-school.com/contact/