毛穴ケア×うるおいケアを同時に。 “乾かないクレイパック”という新発想 高濃度炭酸*×国産クレイ**の「ダブルクリアマスク」数量限定発売

シーオーツープラス株式会社

炭酸美容の研究を25年以上続けてきた炭酸美容家 高橋弘美が代表を務めるシーオーツープラス株式会社（本社・広島県）は、高濃度（1,000ppm以上）炭酸*と国産クレイ**を組み合わせた“泡の/あるいはムース状クレイパック”「ダブルクリアマスク」を 数量限定で発売いたします。

本商品は、 「クレイパック＝乾燥する」という従来の常識を覆す“乾かないクレイパック”という新しいアプローチ。

毛穴汚れのケアと、うるおい感のある洗い上がりを両立した大人の毛穴ケアのためのスペシャルケアアイテムです。





炭酸ガスの美容効果を1996年から研究し続けている炭酸美容のパイオニア、シーオーツープラス株式会社（本社：広島県、代表取締役：炭酸美容家 高橋弘美）は、独自技術により1,000ppm以上の高濃度炭酸ガス*を国産クレイ**に封じ込めた新感覚の泡状パック「fromCO2（フロムシーオーツー）ダブルクリアマスク」を、2026年4月20日（月）より数量限定で発売いたします。

本商品は、従来のクレイパックの「乾燥しやすい」という課題と、炭酸パックの「混ぜる手間」というハードルを同時に解決する、“乾かない炭酸クレイパック”という新しいスキンケア発想から誕生しました。

毛穴汚れの吸着ケアと、うるおい感のある洗い上がりを同時に実現する、炭酸泡×クレイの新しいスペシャルケアです。

＜新発想「泡立つクレイパック」という新しい毛穴ケア＞

「fromCO2 ダブルクリアマスク」は国産クレイ**に高濃度（1,000ppm以上）に炭酸ガス*を溶け込ませた濃密な炭酸クレイ泡が特長です。

炭酸*泡が肌にやさしく密着しながら、 毛穴汚れや古い角質を吸着。

さらに、ワンプッシュで濃密泡が出てくる処方のため、 炭酸パックにありがちな「混ぜる手間」も不要です。

忙しい毎日でも取り入れやすいタイムパフォーマンスの高い毛穴ケアとして誕生しました。

＜開発の背景＞クレイパックの「乾燥」と炭酸パックの「手間」を同時に解消

毛穴ケアとして人気のクレイパックは、皮脂や汚れを吸着する一方で、「乾くと肌が突っ張る」「長時間置くと乾燥が気になる」といった声も多くありました。

また美容業界で注目されてきた高濃度炭酸パックは、「粉とジェルを混ぜる」「準備が面倒」といった手間がハードルとなり、継続しにくいという課題がありました。

こうした課題を同時に解決するために開発されたのが「ダブルクリアマスク」です。

容器からワンプッシュで完成された状態の炭酸クレイフォームが出てくる設計により、混ぜる必要がなく、誰でも簡単に高濃度炭酸パックを取り入れることができます。

もっちりとした濃密泡が肌にやさしく密着し、約15分間肌を包み込みながら毛穴汚れや古い角質を吸着。洗い流した後はすっきりとした洗い上がりと、つっぱりにくいうるおい感のある肌印象へ導きます。

自宅にいながらエステのようなケア体験を実現する、新しい毛穴ケアアイテムです。

＜大人の肌悩みに応える「乾かない」クレイパック＞

一般的なクレイパックは

乾燥によるつっぱり感を感じやすいことが課題でした。

「ダブルクリアマスク」は 乾かない処方設計を実現。

濃密な炭酸クレイ泡が肌に密着しながらも、うるおいを保ち、

洗い流した後も、つっぱりにくい、しっとりとした仕上がりに導きます。

大人の肌に多い

・毛穴悩み

・古い角質によるくすみ

・ごわつき

といった肌状態にアプローチし、なめらかでツヤのある肌印象へ整えます。

＜部分使いという新提案＞Tゾーンの悩みにも最短アプローチ

従来の混ぜるタイプの炭酸パックは「全顔使い」が基本でしたが、本品はフォーム状で出てくるため、小鼻やTゾーンなど「気になる部分だけ」のピンポイントケアが可能です。毛穴や皮脂が気になる部分にだけ使用することで、より効率的なケアができます。週に1回、約15分間のスペシャルケアとして取り入れることで、洗うたびにうるおいと透明感***のある肌印象へ導きます。

（***洗浄により汚れが落ちた状態）

＜国産クレイ**×高濃度炭酸*ダブルアプローチで毛穴すっきり＞

本商品には、国産クレイ**（吸着剤）、高濃度炭酸*（1,000ppm以上）を組み合わせた独自処方を採用。

炭酸*泡が肌をやさしく包み込みながら、クレイ**が毛穴汚れを吸着し、すっきりとした洗い上がりへ導きます。

同時に、肌のうるおいを保つことにもこだわり、 毛穴ケアと保湿感のバランスを追求しました。

*噴射剤・柔軟なめらか成分

■炭酸美容研究30年の知見から誕生した「炭酸×クレイ」の融合

本商品の開発を手がけたのは、1996年から炭酸ガスの美容応用研究を続けてきたシーオーツープラス株式会社代表の炭酸美容家 高橋弘美です。

まだ「炭酸美容」という言葉が一般的ではなかった時代から炭酸の可能性に着目し、炭酸化粧品の研究・開発に取り組んできました。

2012年には炭酸美容に関する著書を出版し、炭酸美容の第一人者として講演や執筆活動を行うなど、長年にわたり炭酸美容の普及に取り組んでいます。

化粧品業界で30年にわたり培った知見の中で、「角質ケアと毛穴ケアを同時に叶える方法」としてたどり着いたのが、炭酸とクレイを組み合わせるアプローチでした。

炭酸*泡が肌をやさしく包み込みながら、クレイ**が毛穴汚れを吸着することで、乾燥しにくい新しいクレイパックを実現しました。



＜数量限定発売今しか手に入らない特別な炭酸クレイパック＞

本商品は高濃度炭酸*（1,000ppm以上）と国産クレイ**を組み合わせた炭酸クレイフォームを採用しています。

炭酸泡が肌をやさしく包み込みながら、クレイが毛穴汚れや古い角質を吸着し、なめらかな肌印象へ整えます。ワンプッシュで濃密泡が出てくる処方により、混ぜる手間がなく簡単に使用できるのも特徴です。

また乾燥しにくい処方設計により、クレイパック特有のつっぱり感を感じにくい使用感を目指しました。忙しい現代人でも取り入れやすい、タイムパフォーマンスの高い毛穴ケアとして開発されています。





fromCO2|ダブルクリアマスク

製品概要

商品名：ダブルクリアマスク

内容量：120g

価格 ：6,050円（税込）

発売日：2026年4月20日

販売形態：数量限定発売

fromCO2|ダブルクリアマスクfromCO2|ダブルクリアマスク

●シーオーツープラス株式会社 代表取締役 炭酸美容家高橋弘美のメッセージ炭酸美容家 高橋弘美

私たちは、ただ汚れを落とすだけのケアではなく、肌が本来持っている力をやさしくサポートするスキンケアを目指しています。クレイパックは毛穴ケアとして魅力的な方法ですが、乾燥が気になって続けにくいという声もありました。そこで炭酸とクレイを組み合わせることで、毛穴ケアとうるおい感の両立を目指した新しいクレイパックを開発しました。日々のスキンケアの中で、肌の変化を楽しんでいただけたら嬉しいです。







fromCO2炭酸スキンケアとは

発売から25年目を迎えるfromCO2炭酸スキンケアは、長年の研究成果と独自技術により、肌の健康までをも見つめた商品作りをしています。肌の表面だけを整えるものではありません。天然由来成分にこだわり「シンプル処方」を徹底し余計な成分をできるだけ配合しない。女性でも、男性でも。どんな肌タイプでも。肌の調子が気になるときも。誰でも、いつでも、頼れる化粧品でありたい。それがfromCO2の願いです。









Webサイト：https://kirei-cosme.jp/(https://kirei-cosme.jp/)

Instagram： https://www.instagram.com/co2beauty/(https://www.instagram.com/co2beauty/)

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC73gOXiTztTPw8xE61Uw--g(https://www.youtube.com/channel/UC73gOXiTztTPw8xE61Uw--g)



＜シーオーツープラス株式会社について＞

シーオーツープラス株式会社(CO2+)は、広島県に本社及び自社製造工場を所有する、「炭酸化粧品に特化した研究・開発・製造メーカー」で多種多様の高濃度炭酸化粧品をOEMしています。

fromCO2は、シーオーツープラスのオリジナルブランドです。1997年より、世界でもユニークな炭酸ガス高濃度溶解技術と、その製造ノウハウ、独自技術、炭酸ガス溶解濃度測定法を駆使して、高濃度炭酸スキンケア商品開発に努めて参りました。研究から製造、出荷まですべての工程を一貫し、自社工場での品質管理を徹底しています。

小規模ながら化粧品だけでなく医薬部外品の製造販売業/製造業許可も取得し、お客さまへ質の高いスキンケア製品をお届けすることを第一に心がけ、どの化粧品にも炭酸ガス*が高濃度に溶け込んでいる安定した品質を確保できるよう製造管理体制を徹底しています。





【商品に関するお問い合わせ】

〒731-1522 広島県山県郡北広島町新郷1-6

電話番号 0826-72-7890

FAX番号 0826-72-4545

営業時間 平日9:00～17:00 (土日祝はお休み)

Eメール info@co2plus.co.jp メール受付24時間対応

シーオーツープラス株式会社 カスタマーサポートまで

取材等窓口：木原まで

TEL：0826-72-7890

EMAIL：info@co2plus.co.jp





