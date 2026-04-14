福岡・熊本・佐賀でシロアリ無料点検を開始｜4～5月のヤマトシロアリ黒い羽アリに注意ください。5月は予防キャンペーンを実施！

株式会社プログラント

株式会社プログラント（本社：熊本県熊本市、代表取締役：藤井 靖光）は、ヤマトシロアリの羽アリが発生しやすい4月中旬～5月に合わせ、福岡県・熊本県・佐賀県を対象に「床下SOS・無料点検」を開始いたします。

4月中旬～5月は、福岡県・熊本県・佐賀県でヤマトシロアリの羽アリが発生しやすい時期です。

家の中で黒い羽アリを見かけた場合、床下や木部でシロアリが活動している可能性があります。

株式会社プログラントでは、福岡・熊本・佐賀を対象に、シロアリ被害の有無に加え、床下の湿気や木材の状態まで確認する無料点検を実施しています。

【背景にある地域課題：なぜ九州エリアでの点検が急務なのか】

福岡・熊本・佐賀を含む九州地方は温暖多湿な気候であり、全国的にもシロアリの活動が非常に活発なエリアです。さらに近年は、局地的な大雨や台風による床下への浸水・湿気滞留が頻発しています。木造住宅の老朽化や空き家問題も重なり、シロアリ被害による「見えない建物の耐久性・耐震性の低下」が、地震や災害時の倒壊リスクを高める重大な地域課題となっています。

公益社団法人日本しろあり対策協会では、ヤマトシロアリの羽アリは主に4～5月の昼間に飛ぶと案内しており、羽アリ情報でも福岡県や佐賀県を含む各地で4月の確認例が掲載されています。

家の中で黒い羽アリを見かけた場合、床下や木部でシロアリが活動している可能性があります。羽アリだけをその場で駆除しても、発生源の確認ができなければ建物内部の状況は分からないままです。

そこで当社では、シロアリの有無だけでなく、床下の湿気、木材の状態、水廻りの異常の有無まで含めて確認する無料点検を行い、必要に応じて適切な予防・対策をご案内いたします。

さらに、2026年4月14日（金）から5月31日（日）までの期間、福岡県・熊本県・佐賀県を対象に、「シロアリ予防消毒・期間限定キャンペーン」 を【各県・先着50棟限定】で実施いたします。

要点まとめ

・4月中旬～5月はヤマトシロアリの羽アリが発生しやすい時期

・家の中に黒い羽アリが出た場合、床下や木部でシロアリが活動している可能性がある

・羽アリだけを駆除しても、発生源の確認ができなければ建物内部の被害は分からない

・プログラントでは、福岡県・熊本県・佐賀県で、シロアリ被害や床下環境を確認する無料点検を実施

・5月は各県先着50棟限定でシロアリ予防消毒キャンペーンを実施

・熊本市・久留米市・佐賀市をはじめ、木造住宅が多い地域では4～5月の早めの床下確認が重要

■ 家の中に「黒い羽アリ」が出たら、まず確認すべきこと

▲左がヤマトシロアリの羽アリ（雨上がりの翌日は注意が必要です！）

「最近、羽のついた黒い虫を家の中で見かけた」

「雨上がりの暖かい日に、窓際や玄関付近に羽が落ちていた」

「黒い羽アリが出たが、シロアリなのかクロアリなのか分からない」

このようなご相談は、毎年4月中旬～5月に急増します。

公益社団法人日本しろあり対策協会でも、ヤマトシロアリの羽アリは主に4～5月の昼間に群飛すると案内されており、福岡県や佐賀県を含む九州各地で確認例が多数報告されています。

羽アリは「見えない被害」のサインかもしれません。

羽アリは外から飛んできたとは限らず、建物の床下や木部で活動しているシロアリの一部が飛び出してきたケースが多くあります。表面上の羽アリを駆除しても、発生源の確認ができなければ建物内部の被害は進行してしまいます。「羽アリを見たら、まずは床下や建物内部の状態を確認する」ことが建物を守る第一歩です。

【こんな症状・場所には要注意（セルフチェック）】

羽アリの発生以外にも、以下のようなサインがある場合はシロアリ被害が進行している疑いがあります。

床が沈む・ブヨブヨする: 特に水を使うお風呂場（浴室）、トイレ、キッチンの床

謎の粉が落ちている: 柱の根元や玄関の框（かまち）に、木くずやフンのようなものが落ちている

立て付けの悪化: 最近、ドアや襖（ふすま）が閉まりにくくなった、畳にカビが生えやすい

蟻道（ぎどう）: 基礎のコンクリート部分に、泥で作られたトンネル状の筋がある

■ プログラントの無料点検は、シロアリだけで終わりません

プログラントでは、調査・見積り完全無料 で対応しています。

また、調査時には床下・天井裏などの写真を撮影し、状況を丁寧に説明する体制を整えています。さらに、現地調査から施工、アフターサービスまで自社社員が一貫して対応する完全自社施工、資格保有者による対応、写真入りの施工完了報告書の進呈、施工内容に応じた保証もついておりご安心いただけます。

【主な無料確認項目】

シロアリ被害の有無： 蟻道（シロアリの通り道）や木材の食害状況

床下の湿気状態： シロアリが好む多湿環境になっていないか

木材のコンディション： 傷み、腐朽（腐れ）、カビの有無

水廻りの異常： 水漏れなどのトラブル有無

基礎まわりの状態： ひび割れ（クラック）などの異常確認

「シロアリがいるかどうか」だけではなく、家全体を長持ちさせるための床下確認 としてご利用いただけるのが、当社の無料点検の特徴です。

シロアリ被害は、床下や壁内など、普段見えない場所で進行することがあります。そこでプログラントでは、目視だけでは分かりにくい箇所の確認を補助する非破壊型の探知機 も活用しながら、状況把握に努めています。

タームレーダー公式情報でも、同機はマイクロ波ドップラーセンサー技術を応用し、壁内や床下など、直接目視しにくい場所のシロアリ生息調査を非破壊で行う機器として案内されています。

「見える範囲だけで判断しないこと」が、被害拡大を防ぐうえで重要です。羽アリが出た時点で初めて異変に気づく方も少なくないため、早めの確認をおすすめしています。

■ 5月限定｜福岡・熊本・佐賀 シロアリ予防キャンペーン実施

羽アリの発生が気になりやすい5月に合わせ、プログラントでは下記の期間限定キャンペーンを実施いたします。

【キャンペーン詳細】

対象期間：2026年4月14日（金）～5月31日（日）

対象エリア：福岡県・熊本県・佐賀県

限定件数：各県 先着50棟限定

キャンペーン価格：通常 1平方メートル あたり1,320円（税込） → 期間限定 1平方メートル あたり1,210円（税込）

※定員に達し次第、期間内でも各県ごとに受付を終了する場合があります。

※建物状況や施工条件により、現地確認のうえご案内内容が変わる場合があります。

■ プログラントが選ばれる理由

1．調査・見積りが完全無料

まずは状況を把握したいという方でも、調査・見積りは完全無料で対応していますのでお気軽にご相談ください。

2．写真で見える化＆丁寧な説明

調査時は床下・天井裏の写真を撮影し、お客様のご自宅のテレビ画面等に繋いでお見せします。実際の状況を一緒に確認しあいながら分かりやすく丁寧にご説明するほか、撮影した写真はLINEで共有することも可能です。立ち会えなかったご家族へのご相談や、手元の記録用としても安心してご活用いただけます。

3．現地調査から施工・アフターまで下請けを使わない完全自社施工

現地調査から施工、アフターサービスまで資格を保有した自社社員が責任を持って対応する体制を整えています。

4．ご近所に配慮し、社名ペイントの無い車で訪問

害虫・害獣のご相談は、近隣への配慮を気にされる方も少なくありません。害虫駆除の相談を知られたくない方のため、社名ペイントの無い車で訪問します。

5．資格保有者が対応

資格保有者が在籍し、現地調査から施工、アフターサービスまで自社で一貫対応しています。写真による見える化と分かりやすい説明を重視し、初めてシロアリ点検を依頼される方にも安心いただける体制を整えています。

■ よくあるご相談 ・ご質問

Q. 家の中に黒い羽アリが出たら、まず何をすればいいですか？

A. 殺虫剤を大量に噴霧する前に、掃除機や粘着テープで応急的に対処し、床下や木部の発生源確認をご依頼いただくのがおすすめです。

Q. 黒い羽アリはシロアリとクロアリのどちらですか？

A. 見た目が似ているため、一般の方がその場で正確に見分けるのは簡単ではありません。見た目だけで判断せず、床下や木部の状況確認をおすすめします。

Q. 熊本で床下が湿っぽい家は、シロアリ被害が出やすいですか？

A. 床下に湿気がこもりやすい環境は、シロアリにとって好条件になりやすいため注意が必要です。湿気の確認を含めた点検がおすすめです。

Q. 佐賀で羽アリが1匹だけ出た場合でも相談した方がよいですか？

A. 1匹だけでも、発生源が建物内部にある可能性を完全には否定できません。違和感があれば、早めの点検が安心です。

Q. 九州地方ではどのようなシロアリに注意すべきですか？ A. 4月～5月に発生するヤマトシロアリに加え、九州地方では6月～7月の梅雨の時期に発生し、家屋に甚大な被害をもたらす「イエシロアリ」にも警戒が必要です。種類によって対策が異なるため、専門家による特定が不可欠です。

Q. 市販の殺虫剤で対応しても大丈夫ですか？ A. 目の前の羽アリには効果があっても、発生源の確認まではできません。表面だけの対処で終わらせず、まずは床下や木部の状況確認を行うことが大切です。

Q. 他社と相見積もりを取っても良いですか？ A. もちろんです。シロアリ対策は決して安いお買い物ではありません。適正な費用相場を知り、悪徳業者とのトラブルを防ぐためにも、ぜひ相見積もりをご活用ください。プログラントでは、他社様との比較も大歓迎です。

Q. 相談・調査を依頼したら必ず契約しないといけませんか？ A. いいえ、調査内容と無料のお見積りをご確認いただき、お客様に十分ご納得いただいた場合のみご契約となります。無理な営業は一切行いません。

Q. 子どもやペット（犬・猫など）がいる家でも施工可能ですか？ A. はい、可能です。安全性に配慮した薬剤の使用や、生活環境に合わせた施工方法をご提案いたします。

※さらにシロアリの羽アリを詳しく知りたい方はコチラ(https://www.xn--cckyb8ika7450e78m704d6wf.com/haneari-shiroari-miwakeru/)

■ 代表取締役 藤井 靖光 コメント

「4月中旬から5月にかけて、家の中で黒い羽アリを見かけて不安になられる方が急増します。羽アリは不快なだけでなく、家の根幹である床下や木部の環境悪化を知らせるSOSサインでもあります。

特に福岡・熊本・佐賀の九州地方は特有の温暖多湿な気候に加え、近年の激しい気候変動（大雨など）の影響で床下に湿気が溜まりやすく、シロアリ被害が進行しやすい地域特性があります。シロアリによる柱や土台の食害は、地震や台風が起きた際の『見えない倒壊リスク』に直結するという深刻な地域課題も抱えています。

私たちは、単にシロアリの有無だけを見るのではなく、床下全体の状態を健康診断のように確認し、お客様に嘘偽りなく分かりやすくお伝えすることを第一としています。『見えない場所までしっかり説明してもらえて安心した』と感じていただけるよう、九州の皆様の大切な家、そして地域の安全をお守りします。少しでも気になることがあれば、まずは無料点検をご利用ください。」

■ お問い合わせ窓口

羽アリの発生時期はご相談が集中しやすく、調査日程が混み合う場合があります。異変を感じた際は、早めの確認をおすすめします。

会社名：株式会社プログラント

ご相談フリーダイヤル：0120-778-114

電話受付時間：8:00～20:00

お問い合わせフォーム：公式サイトより受付

本社所在地：〒861-8002 熊本県熊本市北区弓削6丁目27-19

プログラント公式サイトでは、調査・見積り完全無料、電話受付8:00～20:00

■ 会社概要

会社名：株式会社プログラント

代表取締役：藤井 靖光

事業内容：害獣駆除・害獣対策（イタチ、アライグマ、ハクビシン、ネズミ、コウモリ等）、

害虫駆除（シロアリ、ムカデ、ハチ等）、住宅環境改善事業

保有資格：シロアリ防除士・蟻害腐朽検査士・ペストコントロール技術者・防除作業監督者・狩猟免許

罠猟免許・特定化学物質四アルキル鉛・高所作業車・ネズミ昆虫等防除業（保健所登録）・木材保存士

加盟・登録等：SDGs登録企業 / 熊本県防犯協会加盟 / 文化財虫菌害研究所加盟 / ネズミ昆虫等防除業（保健所登録） / 税務署是認通知書受領企業・熊本市商工会・佐賀市商工会・熊本県地下水財団等

メディア出演実績多数：英太郎のかたらんね・スーパ-Jチャンネル・解決ビフォーアフター等多数

【各事業所】

本社：熊本県熊本市北区弓削6丁目27-19

久留米営業所：福岡県久留米市宮ノ陣４丁目2-5

佐賀営業所：佐賀県佐賀市鍋島３丁目9-5

事業内容：シロアリ予防・シロアリ駆除・羽アリ駆除・羽虫対策・害獣駆除、害虫駆除、住宅環境改善事業

公式サイト：弊社のシロアリのサイト(https://www.xn--cckyb8ika7450e78m704d6wf.com/)

プログラント公式サイトでは、害獣・害虫対策に加え、完全自社施工、資格保有者対応、写真入り報告書、保証体制などが案内されています。

■対象エリア



株式会社プログラントでは、福岡県・熊本県・佐賀県のシロアリ予防、シロアリ駆除、羽アリ対策に対応しています。

熊本市、久留米市、佐賀市をはじめ、各市町村に対応しております。詳細エリアは下記の通りです。

（離島を除く）

熊本県：

熊本市（中央区、東区、西区、南区、北区）

八代市・人吉市・荒尾市・水俣市・玉名市・山鹿市・菊池市・宇土市・上天草市・宇城市・阿蘇市・天草市・合志市・美里町・玉東町・南関町・長洲町・和水町・大津町・菊陽町・南小国町・小国町・産山村・高森町・西原村・南阿蘇村・御船町・嘉島町・益城町・甲佐町・山都町・氷川町・芦北町・津奈木町・錦町・多良木町・湯前町・水上村・相良村・五木村・山江村・球磨村・あさぎり町・苓北町

佐賀県：

佐賀市・小城市・神埼市・鳥栖市・吉野ヶ里町・鹿島市・太良町・江北町・唐津市・多久市・武雄市・嬉野市・基山町・上峰町・みやき町・有田町・大町町・白石町・伊万里市・玄海町

福岡県：

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