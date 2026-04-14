【5月1日(金)19:00～・渋谷】GW平日を有効活用｜人脈と視点を広げるカジュアルビジネス交流会を開催（コミュニティトレンド）

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR(https://kobushi.beer/bar)』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。そして今回、2026年5月1日(金)19:00～GWの隙間時間を「ビジネスの新しい繋がりと気づきを得る、投資の時間」へと変えたいビジネスパーソンのための特別な交流会を開催すると発表した。

2026年5月1日(金)19:00～【GWの平日を有効活用したい方へ】美酒を片手にゆるゆるとビジネスを語る夜

【5月1日(金)19:00~】GWの平日を有効活用したい方へ/美酒を片手にゆるゆるとビジネスを語る夜 / Yentaの元コミュニティマネージャーの松嶋（KOBUSHI BEERの新コミュニティマネージャー）も参加

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/4954483/view

GWの“隙間時間”を価値に変える--ビジネスが動き出す交流ナイト

大型連休の谷間となる平日は、「休むには中途半端」「仕事にも集中しきれない」と感じるビジネスパーソンが増えるタイミングです。こうした“時間の隙間”を有効活用し、新たな人脈やビジネスのヒントを得る動きが広がっています。本イベントは、美味しいクラフトビールを片手に、リラックスした雰囲気でビジネスについて語り合うカジュアル交流会。社内外のネットワークを広げたい方や、新しい視点・価値観に触れたい方に向けた場を提供します。当日は、ビジネスマッチングアプリ「Yenta」の元コミュニティマネージャーであり、KOBUSHI BEERの新コミュニティマネージャーに就任した松嶋氏が参加。人と人が深くつながるコミュニティ設計や、関係性を生み出す仕組みづくりについて、実践的な知見を共有します。

スタッフもマッチングをお手伝いします！人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

イベント詳細

日時

2026年5月1日(金) 19:00～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加費用

参加費＋飲み放題＋軽食(やきそば、餃子、ナゲット、ソーセージなど) 6,000円 (事前決済)

参加費＋飲み放題＋軽食(やきそば、餃子、ナゲット、ソーセージなど) 7,000円(当日支払)

※生ビールやハイボール、サワー、カクテル、ノンアルコールが飲み放題ですクラフトビール追加で300円で飲めます。

お申し込みページURL

https://peatix.com/event/4954483/view

注意事項

ビジネスイベントに付き、名刺のご持参をお願いいたします。

保険、投資不動産などの営業目的の方、MLM及び宗教関連の方の参加はお断りしております。

一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。

ゲストのご紹介

KOBUSHI MARKETING 松嶋 活智

KOBUSHI MARKETING 松嶋 活智

神奈川県出身。名古屋商科大学MBA修了。神奈川大学工学部応用科学科を卒業後、NOK株式会社に入社しNOKクリューバー株式会社で潤滑剤の研究開発、株式会社メディアコミュニケーションを経て、日本マイクロソフト株式会社でプロジェクトマネージャー、サービスデリバリーマネージャー、ソーシャルメディアリード、マーケティングに従事。マーケティング担当時はC向け、B向け、パートナー向けのマーケティング戦略を担当。その後、スタートアップ2社の経営企画を経て独立。独立後は、アイピーオー合同会社で企業向けの顧問や事業支援を中心に自社プロダクトも開発、2025年からは共同創業したヒバチ株式の取締役にも就任。Yentaの元コミュニティマネージャー。趣味はウイスキーでバー巡りもしつつ、自宅には400本以上を保有。得意分野は話を聞き、整理して、表現すること。

KOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた5,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業など約80社が参加している。

KOBUSHI BEERのラインナップ

■関連サイト

KOBUSHI MARKETING合同会社(https://kobushi.marketing/)

KOBUSHI BEER(https://kobushi.beer/)

イベント・セミナー・交流会(https://kobushi-beer.peatix.com/)

KOBUSHI MARKETINGの顧客事例(https://kobushi.marketing/category/interview/)

KOBUSHI BEER 通販サイト(https://kobushibeer.stores.jp/)

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーについて

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサー

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーとは、渋谷発のクラフトビールブランドが保有する1万人規模の経営者・マーケター人脈を活用し、月額3万円（税別）からの低コストで「信頼に基づく紹介（リファラル）」による質の高い商談機会を提供するパートナーシップ制度であり、単なる名刺交換に留まらず、渋谷道玄坂の拠点での集客支援付きイベント主催権や5,000名超のクローズドなオンラインコミュニティでの発信権といった「主催者側」としてのブランディング機会も付与されることで、過去にはROI約15倍を達成する事例が出るなど、認知拡大と実利的な売上向上を同時に実現する高い費用対効果が特徴です。

コミュニティスポンサーの詳細 :https://kobushi.marketing/community_sponsor/コミュニティスポンサーの導入事例 :https://kobushi.marketing/category/interview/