【ビジュアル解禁】　ONEOR8の田村孝裕代表作『父よ！』　プリエールが新キャストで上演

ロングランプランニング株式会社

プリエールプロデュース『父よ！』が2026年7月3日 (金) ～ 2026年7月12日 (日)に吉祥寺シアター（東京都 武蔵野市 吉祥寺本町 1-33-22）にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて6月1日 (月) 10:00～発売予定です。



予約開始：6月1日 (月) 10:00～

カンフェティにてチケット販売 :http://confetti-web.com/@/chichiyo公式サイトはこちら :https://priere.jp/

穂の国とよはし芸術劇場のこけら落とし公演として2013年に初演、2015年に再演された作品を、新キャストによるプリエール版として上演いたします。

作・演出はONEOR8の田村孝裕氏。他者の孤独や人生観を俯瞰で捉える鋭い視点を持ち、日常に息づくリアルで素直な笑いをすくい上げる名手です。執筆当時30代半ばだった彼が描いた「一人暮らしの高齢者の日常」は、思うようにいかない人生でもがいている現役世代のそれよりも、むしろ色鮮やかで豊かなものかもしれないという希望を与えてくれます。

現代日本において他人事ではないこの物語には、いつの時代も多くの共感を呼ぶ普遍性があります。

また、回想シーンにて男性キャストが父親の役を交代で演じたり、一人の女性キャストが四兄弟それぞれに関わる4人の女性を全て演じたりと、見応え充分な演出の手腕にも注目です。

■ものがたり

とある田舎町の一軒家。

久しぶりに四兄弟が実家に顔を揃えた。集まったのには訳がある。

80代半ばとなった父親の面倒を誰が見るか？

母が他界した10年前から一人暮らしを続けている父は、趣味も道楽もなく不憫に思える。

父不在の中で話し合いが行われるが、大本命であった長男は弟たちの質問をのらりくらりとかわして手を挙げようとしない。弟たちも適当な理由を並べて互いに世話を押しつけ合う始末。

各々の事情が露呈していくも、結論は出ないまま時が過ぎる。

そこへ一人の女性が父を訪ねてやってくる。

民生委員だという彼女が語る現在の父の日常は、息子たちにとって意外なものであった……。

公演概要

『父よ！』

公演期間：2026年7月3日 (金) ～ 2026年7月12日 (日)

会場：吉祥寺シアター（東京都 武蔵野市 吉祥寺本町 1-33-22）

■出演者

升 毅

近江谷太朗

おかやまはじめ（ラッパ屋）

植本純米

瀬戸カトリーヌ



■スタッフ

作・演出 田村孝裕（ONEOR8）

■公演スケジュール

7月3日（金）19:00

7月4日（土）14:00

7月5日（日）14:00

7月6日（月）19:00

7月7日（火）14:00

7月8日（水）19:00

7月9日（木）14:00

7月10日（金）19:00

7月11日（土）14:00

7月12日（日）14:00

※受付開始・当日券発売は開演の45分前、開場は開演の30分前です。

■チケット料金

一般：7,000円

22歳以下：5,000円

（全席指定・税込）

※未就学児の入場はご遠慮ください。

※22歳以下の方は、入場時に身分証を提示願います。



助成

アーツカウンシル東京【東京ライブ・ステージ応援助成】

主催

株式会社プリエール

チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典

https://service.confetti-web.com