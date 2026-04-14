タカマツハウス、「マレリッチ研究所」を設立

タカマツハウス株式会社

タカマツハウス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：藤原元彦、以下「タカマツハウス」）は、都心における希少性の高い土地が持つ価値を様々な視点から分析し、発信する新たな取り組みとして、「マレリッチ研究所」を立ち上げました。また、本研究所のコンテンツ第一弾として、プロダクトデザイナーとして第一線で活躍する深澤直人さんとの対談記事を公開いたしました。

■「マレリッチ研究所」設立の背景

首都圏の住宅市場では近年、マンション価格の高騰に伴い、土地を伴う実物資産である戸建住宅へと住み替える、いわゆる「卒タワマン」の動きが顕著になっています。こうした動きは、住まい選びにおける新たな潮流として広がりを見せています。利便性や価格といった従来の指標だけでは測れない、土地の本質的価値が問われる時代に入っています。

住まいを考える際、多くの人が駅からの距離や利便性といった分かりやすい条件を思い浮かべます。しかし実際には、その土地ならではの空気感や景色、歴史、人とのつながりなど、数字では表すことのできない価値が数多く存在しています。

「マレリッチ研究所」は、そうしたまだ十分に語られていない場所の価値に光を当て、土地に息づく文化や歴史といったアートの視点と、駅距離や土地評価などのデータに基づくサイエンスの視点、双方から土地の価値を読み解き、顧客にとって本質的に価値のある立地とは何かを社会に提示していくために設立いたしました。

■「マレリッチ研究所」の取り組み

「マレリッチ研究所」では、都心における土地の価値を多面的に捉え、以下のようなコンテンツを発信してまいります。

・歴史／文化／街の変遷に基づく考察

・駅距離や地価などのデータ分析による検証

・有識者や文化人との対談企画

これらを通じて、「なぜその土地に価値があるのか」を言語化し、住まい選びにおける新たな判断軸を提示していきます。

■稀立地（マレリッチ）とは

タカマツハウスが定義する「稀立地（マレリッチ）」とは、限られた供給に対して圧倒的な需要を有し、希少性・利便性・住環境を兼ね備えた場所を指します。そこに住まうこと自体が特別な体験となり、時を超えて価値を保ち続けるとともに、選ぶこと・住むことの双方において満足と誇りを感じられる立地です。

〇「稀立地（マレリッチ）」を構成する4つの要素

【資産性 Asset value】

資産価値が長期的に持続し、選ぶことと住むことに誇りを感じられる土地。

【文化・歴史 History】

その土地が紡いできた街や土地自身の文化や歴史の奥ゆかしさ。

【利便性 Convenience】

駅距離や買い物などの利便性から得られるタイムパフォーマンス性。

【住環境 Living environment】

都心でありながらも暮らしやすさや心地よさを感じられる環境条件。

■第一弾：プロダクトデザイナー深澤直人さんと対談

「マレリッチ研究所」の対談企画では、「稀立地（マレリッチ）」というコンセプトを広めていくために、文化的活動の第一線でご活躍されている方に、歴史や文化性をもった土地についてのご知見やご経験を聞きます。

記念すべき第一回の対談には、プロダクトデザイナー・深澤直人さんを迎えました。住まい選びにおける独自の視点や価値観、そして現在進めている新たな家づくりの挑戦について語っていただきました。特に、土地選びにおける「ものさし」の違い、環境がもたらす暮らしの質、そして常識にとらわれない発想から立ち上がる土地の価値を、アートやサイエンスの視点から紐解いていきます。

利便性や価格といった一般的な基準では捉えきれない、土地が持つ本質的な価値とは何か。タカマツハウス代表・藤原との対話を通じて、「稀立地（マレリッチ）」の真の魅力に迫ります。

■今後について

タカマツハウスは、月間2,000件を超える住宅用地情報を収集・精査し、その中から約1％のみを厳選して仕入れることで、本質的に資産価値のある立地の提供を追求してきました。

今後は「マレリッチ研究所」を通じて、土地の価値を見極める視点を社会に共有し、顧客がより納得して住まいを選べる環境の創出に取り組んでまいります。

・マレリッチ研究所：https://takamatsu-house.co.jp/rare_location/mareken/

・稀立地とは：https://takamatsu-house.co.jp/rare_location/

・対談記事：https://takamatsu-house.co.jp/rare_location/mareken/interview/001.html

■タカマツハウス株式会社について

高松グループの新規事業会社として2019年に設立。「お客さまと社会が求める理想の住まい・暮らしづくりを通じて、沢山の幸せを、かたちにしていく。」を企業理念に、住まいづくりの専門家として、社会やお客様の最善を厳選し、多種多様なライフスタイルに対応した住まいを創造しています。改めて顧客起点に立ち、専門家として土地や住宅を厳選することで、お客様が本当に望む“理想の家・暮らしづくり”、そして質の高い生活空間を提供することで社会に貢献しています。



会社名： タカマツハウス株式会社

設立日 ：2019年4月

代表者 ：藤原 元彦

事業内容 ：木造戸建住宅関連事業

所在地 ：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー15階

電話番号 ：03-3486-1134(#)

公式HP ：https://takamatsu-house.co.jp/