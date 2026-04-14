【1泊3食付で18,000円台～】関西最大級のオールインクルーシブグランピング〈カリコリゾート淡路島〉で『熟成肉ダイニング誕生記念プラン』を販売開始。さらに期間限定で「縁日」毎日開催！
公式サイトURL：https://www.minamiawaji-resort.com/
カリコリゾート淡路島[全体空撮]
兵庫県南あわじ市に位置する『敷地面積約3.9万平方メートル 』という圧倒的なスケールを誇る関西最大級のオールインクルーシブグランピング「カリコリゾート淡路島」は、3月単月の利用者数が600人を突破するなど、淡路島の旅行先として多くの方に選ばれています。
この度、敷地内のレストラン「バリプレイス」が独自の熟成技術で仕上げた「自家熟成肉」を存分に堪能できる「熟成肉ダイニング」としてリニューアルオープンいたしました。これを記念し、より多くのお客様に究極のオールインクルーシブ体験をお届けすべく、土日祝も対象としたお得な「1泊3食付プラン」を新たに販売開始いたしました。
■熟成肉ダイニング誕生記念！お得な「1泊3食付プラン」詳細
熟成肉ダイニング誕生記念！お得な「1泊3食付プラン」詳細
「淡路島のグルメを余すことなく堪能したい」 ――そんなお客様の声にお応えして、夕食・朝食に加えて、『熟成肉ダイニング』のランチメニューが追加料金なしの0円で楽しめる、至れり尽くせりのスペシャルプランを販売いたします。さらに宿泊料金も通常より10％OFFの特別価格でご提供。手ぶらで「食の宝庫・淡路島」を満喫できる、今だけの究極のオールインクルーシブ体験をお約束します。
◆本プランだけの3つのSPECIALポイント
Aura〈アウラ〉～A～■スカイヒルドーム■[外観]
POINT１.【1名あたり18,000円台～(※)】1泊3食付＆10%OFFの圧倒的コスパ
夕食・朝食に加えて、翌日の「熟成肉ランチ」までセット。通常価格よりさらに10％OFFという、淡路島の美食をチェックインから翌日のランチまでお得に遊び尽くせる限定プランです。
（※）AURA(B)(C)にて1室3名利用時の1名あたりの料金
淡路熟成肉バーガーメニュー
POINT２. 通常4,500円の「熟成肉MEGAバーガー」も選べる！豪華ランチ特典
リニューアルしたばかりの熟成肉ダイニング「バリプレイス」にて、肉の旨みが凝縮された「熟成肉料理3種」をはじめ、ボリューム満点のバーガーセットからお好きなランチをチョイス可能。 SNS映え間違いなしの「熟成肉MEGAキングバーガーセット」も、追加料金なしでご堪能いただけます。
※通常1名様につき1セットのご提供ですが 「メガキングバーガー」のみ2名様で1セットの提供となります(ドリンクセットは2名様分) ※ローストビーフバーガーセットは対象外となります※ランチ特典はチェックインの翌日の提供となります
POINT３. アルコールも飲み放題！「国産牛BBQ」を楽しむ究極のオールインクルーシブ
夕食時のドリンク（アルコール含む）もすべてプラン料金内。追加料金を気にせず、心ゆくまで「至福の乾杯」をお楽しみいただけます。 さらにディナータイムには厳選された「国産牛」＆ 旨み溢れる地元の「淡路鶏もも肉」をメインとしたBBQセットをご用意。
※7月以降はメニューが一部変更になる可能性がございます。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/52784/table/688_1_7ab3109e8d09f9defdbe89ff4f8dd0d6.jpg?v=202604141151 ]
■さらに期間限定で毎日開催！「小さな夏祭り」縁日イベントを実施
縁日
2026年5月11日(月)から10月31日(日)までの期間限定で、毎日休まず開催！ メインヴィラ内に「縁日イベント空間」が誕生いたします。 チェックインの合間や、夕暮れ時のお散歩のついでに。ふらりと立ち寄れる管理棟の中で、大人も子供も、そして愛犬も一緒に楽しめるワクワクをぎゅっと詰め込んだひとときを提供いたします。
■ カリコリゾート淡路島で叶う、5つの至福体験
※画像はイメージです
1. 【All Inclusive】ドリンクも焚き火も！充実した無料サービス
ラウンジでのドリンクやお菓子、夕食時のアルコール、さらには夜の焚き火まで。滞在を彩る多彩なサービスが宿泊料金に含まれる「オールインクルーシブ」を採用。追加料金なしで、贅沢な滞在を心ゆくまでお楽しみいただけます。
GrandeAura〈アウラ〉ビッグドーム[内装]
OceanView〈オーシャンビュー〉■スタンダートコテージ■[外観]
Lusso〈ルッソ〉■ヴィラ■[内装]
2. 【Stay】全棟オーシャンビュー。選べる3つの宿泊スタイル
約3.9万平方メートル の広大な敷地内に佇む客室は、全棟が美しい瀬戸内海を望むオーシャンビュー。開放感のある「透明ドームテント」をはじめ、木の温もりに包まれプライベート感を重視した「コテージ」、そしてワンランク上の贅沢を叶える「ヴィラ」など、利用シーンに合わせて選べる3つの客室タイプをご用意しています。
大浴場
ロウリュサウナ
11種類の岩盤浴
3. 【Relax & Wellness】本格スパ＆サウナ「雁子の湯」とジムスペース完備
グランピングの常識を覆す本格スパ施設を併設。総ヒノキの香りに包まれた大浴場やロウリュサウナ、島内随一のバリエーションを誇る「11種類の岩盤浴」で、日頃の疲れを解きほぐすデトックス体験を。さらに最先端のマシンを備えたフィットネスジムも完備しており、宿泊者はこれら全ての施設を無料でお楽しみいただけます。
卓球
ビリヤード・ダーツ
ナイトプール（夏季限定）
プール（夏季限定）
3. 【Amusement】アクティブ派もリラックス派も！1年中遊び尽くす
ダーツ、ビリヤード、卓球、そして豊富なラインナップを誇る漫画コーナーまで、リゾート内での楽しみは尽きません。さらに夏季には開放感あふれるプールも登場！これらすべてが宿泊者は無料で利用可能なため、季節や天候を問わず、アクティブに動きたい方も、ゆったり過ごしたいリラックス派の方も、思い思いのスタイルでリフレッシュすることが可能です。
ドッグラン
ドッグラン
ドッグプール(夏季限定)
4. 【Dog Friendly】全部屋タイプ愛犬と宿泊OK！関西屈指のドッグリゾート
カリコリゾート淡路島では、全ての客室タイプにおいて愛犬との宿泊が可能。広大な敷地内にはエリア分けされた「天然芝の巨大ドッグラン」や夏季限定の「ドッグプール」を完備し、もちろん宿泊者はこれらも無料。BBQディナーやベーカリーでの朝食も常に愛犬と一緒に過ごせる、徹底した「ドッグファースト」な環境を整えています。
■ 期間限定セール開催中！お得に楽しむリゾートグランピング
カリコリゾート淡路島[全体空撮]
「熟成肉ダイニング」リニューアルオープンを記念したお得な「1泊3食付プラン」をはじめ、滞在スタイルに合わせて選べる「連泊割プラン」や「初夏旅応援20%OFFプラン」など、今だけの多彩なキャンペーンをご用意しております。全棟オーシャンビューの絶好のロケーションで、お財布を気にせず遊び尽くせる「究極のオールインクルーシブステイ」を、ぜひこの機会にご体感ください。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/52784/table/688_2_31f2262a2acfc2cda9c9e4036e3e16c6.jpg?v=202604141151 ]
※2026年4月14日時点の掲載料金となります
※料金は改定する可能性がございますので、予約サイトにて最新の情報をご確認ください
◆施設概要
施設名：カリコリゾート淡路
住所：〒656-0341 兵庫県南あわじ市津井1475-9
アクセス：【お車でお越しの方】
関西・神戸方面からお越しの方
阪神高速道路・中国自動車道・山陽自動車道・阪神高速3号神戸線・第2神明道路
各高速道路から垂水JCTへお進み下さい。
神戸淡路鳴門自動車道に入り、明石海峡大橋経由で西淡三原ICでお降り下さい。
四国方面からお越しの方
高松自動車道・徳島自動車道から鳴門JCTへお進み下さい。
神戸淡路鳴門自動車道に入り、大鳴門橋経由で西淡三原ICでお降り下さい。
公式サイトを見る :
https://www.minamiawaji-resort.com/
Resort Glamping.com（リゾートグランピングドットコム）とは
リゾートグランピングドットコムは、全国のグランピング施設・リゾートヴィラに特化した予約サイトです。これまで主流であった旅館・ホテルでの宿泊とは異なる新たな体験型宿泊施設として認知されたグランピング。全国でも続々と開業が続いており、一定の基準を満たした評価の高いグランピング施設が予約可能です。
リゾートグランピングドットコム公式サイト：https://www.resort-glamping.com
株式会社ブッキングリゾートについて
株式会社ブッキングリゾートは、宿泊・観光業界の集客支援を専門とする企業です。主な事業内容として、宿泊施設への集客支援コンサルティング、グランピング予約サイト「リゾートグランピングドットコム」の運営、ペット同伴可能な宿泊施設の情報提供と予約サービスを行う「いぬやど」の運営、宿泊施設の開発支援、直営宿泊施設の運営などがあります。
【会社概要】
社名：株式会社ブッキングリゾート
代表：坂根正生
住所：大阪市北区梅田2-6-20パシフィックマークス西梅田13階
設立：2013年5月27日
資本金：393,641,920円
事業内容：グランピング・リゾートヴィラ、ペットと泊まれる宿の予約サイト運営
お問合せ先：info@booking-resort.jp
HP：https://www.booking-resort.jp