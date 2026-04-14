【1泊3食付で18,000円台～】関西最大級のオールインクルーシブグランピング〈カリコリゾート淡路島〉で『熟成肉ダイニング誕生記念プラン』を販売開始。さらに期間限定で「縁日」毎日開催！

株式会社ブッキングリゾート

公式サイトURL：https://www.minamiawaji-resort.com/

カリコリゾート淡路島[全体空撮]

兵庫県南あわじ市に位置する『敷地面積約3.9万平方メートル 』という圧倒的なスケールを誇る関西最大級のオールインクルーシブグランピング「カリコリゾート淡路島」は、3月単月の利用者数が600人を突破するなど、淡路島の旅行先として多くの方に選ばれています。

この度、敷地内のレストラン「バリプレイス」が独自の熟成技術で仕上げた「自家熟成肉」を存分に堪能できる「熟成肉ダイニング」としてリニューアルオープンいたしました。これを記念し、より多くのお客様に究極のオールインクルーシブ体験をお届けすべく、土日祝も対象としたお得な「1泊3食付プラン」を新たに販売開始いたしました。

■熟成肉ダイニング誕生記念！お得な「1泊3食付プラン」詳細

熟成肉ダイニング誕生記念！お得な「1泊3食付プラン」詳細

「淡路島のグルメを余すことなく堪能したい」 ――そんなお客様の声にお応えして、夕食・朝食に加えて、『熟成肉ダイニング』のランチメニューが追加料金なしの0円で楽しめる、至れり尽くせりのスペシャルプランを販売いたします。さらに宿泊料金も通常より10％OFFの特別価格でご提供。手ぶらで「食の宝庫・淡路島」を満喫できる、今だけの究極のオールインクルーシブ体験をお約束します。

◆本プランだけの3つのSPECIALポイント

Aura〈アウラ〉～A～■スカイヒルドーム■[外観]POINT１.【1名あたり18,000円台～(※)】1泊3食付＆10%OFFの圧倒的コスパ

夕食・朝食に加えて、翌日の「熟成肉ランチ」までセット。通常価格よりさらに10％OFFという、淡路島の美食をチェックインから翌日のランチまでお得に遊び尽くせる限定プランです。

（※）AURA(B)(C)にて1室3名利用時の1名あたりの料金

淡路熟成肉バーガーメニューPOINT２. 通常4,500円の「熟成肉MEGAバーガー」も選べる！豪華ランチ特典

リニューアルしたばかりの熟成肉ダイニング「バリプレイス」にて、肉の旨みが凝縮された「熟成肉料理3種」をはじめ、ボリューム満点のバーガーセットからお好きなランチをチョイス可能。 SNS映え間違いなしの「熟成肉MEGAキングバーガーセット」も、追加料金なしでご堪能いただけます。

※通常1名様につき1セットのご提供ですが 「メガキングバーガー」のみ2名様で1セットの提供となります(ドリンクセットは2名様分) ※ローストビーフバーガーセットは対象外となります※ランチ特典はチェックインの翌日の提供となります