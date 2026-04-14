なぜキーエンスのグローバル人材育成は成功しているのか| 人事部・海外事業部必見！4/28(火)10時30分開催

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インサイトアカデミー株式会社


グローバル人材育成・研修業を手掛けるインサイトアカデミー株式会社（本社：東京都港区新橋、代表：金 珍燮）は、無料webセミナー「なぜキーエンスのグローバル人材育成は成功しているのか」を2026年4月28日(火)10:30より開催します。



セミナーを申し込む :
https://client.insighta.co.jp/archives/seminar/20260428


セミナー詳細


概要

・開催日　　：　2026年4月28日（火）
・開催時間　：　10：30-11：45
・参加費　　：　無料
・形式　　　：　オンライン（zoom）にて開催
・対象者　　：　海外事業部責任者/担当者、人事部責任者/担当者、海外駐在員/海外駐在予定者
・参加特典　：　投影資料の配布（アンケートご回答者様）



※法人対象
・お申込みはご勤務先のメールアドレスにてお願い致します。
・個人の方および同業の方のご参加はご遠慮いただいております。


セミナーのポイント


・グローバル人材育成における人事の役割と、具体的なアクション
・グローバル人材育成を手助けする、異文化マネジメントフレームワーク
・海外事業推進部署と人事部との円滑な連携方法と、実現するための仕組みづくり


こんな方におすすめです


・具体的な「グローバル人材育成の方法」や人事部がやるべきことを習得したい方
・「グローバル人材育成」のノウハウを身に着けたい方
・グローバル人事成功のポイントを学びたい方


お申し込みはこちら :
https://client.insighta.co.jp/archives/seminar/20260428

セミナー内容


国内市場の縮小、海外各国市場の成長によってグローバルビジネス強化・グローバル人材育成の重要性がますます高まっている中、国内各社は海外事業の成長に向けて大きな目標を掲げています。



一方で、グローバル人材育成に向けた社内の人的リソース確保や育成の仕組みはまだまだ追いついていません。
いわゆる「当たって砕けろ」といった方針による「生身の状態」での海外への人材派遣、グローバルプロジェクトへのアサインを続けており、グローバル人材の固定化や早期帰任、ローパフォームなどの各種課題から脱却できずにいます。



本セミナーでは、キーエンスの海外事業部長として海外事業をゼロから立ち上げた 私自身の経験を基に、海外売上1600億円・海外売上比率50％まで拡大させるまでの過程の中で、どのように人事部（HR部門）と関わり・連携し海外事業強化に貢献してきたかについて、実例を交えて解説します。



グローバル人材育成・海外事業展開のための「生きた情報」をお伝えします！


セミナープログラム


■なぜキーエンスのグローバル人材育成は成功しているのか
（講師：藤田 孝氏）
01：海外事業展開における人事の役割
02：キーエンスのグローバル人材育成成功のポイント
03：海外事業推進パートナーとしての人事
04：グローバル人材育成のKey Point



■パネルディスカッション
藤田 孝氏 　×　 INSIGHT ACADEMY 代表取締役 アカデミー長 金 珍燮
01：グローバル人材育成における課題とは？
02：キーエンスでは、海外駐在員の固定化・国内社員のグローバル化をどのように進めましたか？
03：日本のビジネスパーソンが、グローバルビジネスでよく苦労されるポイントは？


セミナー講師



藤田 孝氏
元キーエンス 海外事業部長
インサイトアカデミー非常勤執行取締役



キーエンス入社当時の企業ビジョン「海外売上比率50%越え」実現に向け、先駆者として米国・イギリス現地法人の立ち上げを主導。その後。海外事業部長として19海外現地法人・約160海外拠点の管轄指導を行い、日本人駐在員を100名以上選抜育成。キーエンス流営業手法の浸透、海外拠点の自立拡大を目指し、グローバル・ガバナンスの仕組み「MOA」を発案・構築。現在のキーエンス海外売上比率60%の礎を築く。現在は「海外事業のプロ」として海外展開、拠点運営、人材育成、営業強化など　多彩な研修テーマで講師として登壇、またアドバイザーとして企業を支援する。



■INSIGHT ACADEMY 藤田講師 登壇講座


海外事業成功のコツ


高収益創出型営業組織


海外事業を成功に導く 戦略的グローバルガバナンス






セミナーを申し込む :
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主催会社




会社概要


インサイトアカデミー株式会社


本社：〒105-0004 東京都港区新橋1-12-9 新橋プレイス7F
代表取締役：金 珍燮
設立：2019年12月1日
資本金：9500万円
会社サイトURL：https://client.insighta.co.jp/
事業内容：グローバル人材育成・研修業


‐ INSIGHT ACADEMY「Eラーニング」：https://client.insighta.co.jp/service/e-learning


‐ INSIGHT ACADEMY「研修」：https://client.insighta.co.jp/service/interactive_training
‐ INSIGHT ACADEMY「語学」：https://client.insighta.co.jp/service/language