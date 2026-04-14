なぜキーエンスのグローバル人材育成は成功しているのか| 人事部・海外事業部必見！4/28(火)10時30分開催

インサイトアカデミー株式会社

グローバル人材育成・研修業を手掛けるインサイトアカデミー株式会社（本社：東京都港区新橋、代表：金 珍燮）は、無料webセミナー「なぜキーエンスのグローバル人材育成は成功しているのか」を2026年4月28日(火)10:30より開催します。

セミナーを申し込む :https://client.insighta.co.jp/archives/seminar/20260428

セミナー詳細

概要

・開催日 ： 2026年4月28日（火）

・開催時間 ： 10：30-11：45

・参加費 ： 無料

・形式 ： オンライン（zoom）にて開催

・対象者 ： 海外事業部責任者/担当者、人事部責任者/担当者、海外駐在員/海外駐在予定者

・参加特典 ： 投影資料の配布（アンケートご回答者様）

※法人対象

・お申込みはご勤務先のメールアドレスにてお願い致します。

・個人の方および同業の方のご参加はご遠慮いただいております。

セミナーのポイント

・グローバル人材育成における人事の役割と、具体的なアクション

・グローバル人材育成を手助けする、異文化マネジメントフレームワーク

・海外事業推進部署と人事部との円滑な連携方法と、実現するための仕組みづくり

こんな方におすすめです

・具体的な「グローバル人材育成の方法」や人事部がやるべきことを習得したい方

・「グローバル人材育成」のノウハウを身に着けたい方

・グローバル人事成功のポイントを学びたい方

セミナー内容

お申し込みはこちら :https://client.insighta.co.jp/archives/seminar/20260428

国内市場の縮小、海外各国市場の成長によってグローバルビジネス強化・グローバル人材育成の重要性がますます高まっている中、国内各社は海外事業の成長に向けて大きな目標を掲げています。

一方で、グローバル人材育成に向けた社内の人的リソース確保や育成の仕組みはまだまだ追いついていません。

いわゆる「当たって砕けろ」といった方針による「生身の状態」での海外への人材派遣、グローバルプロジェクトへのアサインを続けており、グローバル人材の固定化や早期帰任、ローパフォームなどの各種課題から脱却できずにいます。

本セミナーでは、キーエンスの海外事業部長として海外事業をゼロから立ち上げた 私自身の経験を基に、海外売上1600億円・海外売上比率50％まで拡大させるまでの過程の中で、どのように人事部（HR部門）と関わり・連携し海外事業強化に貢献してきたかについて、実例を交えて解説します。

グローバル人材育成・海外事業展開のための「生きた情報」をお伝えします！

セミナープログラム

■なぜキーエンスのグローバル人材育成は成功しているのか

（講師：藤田 孝氏）

01：海外事業展開における人事の役割

02：キーエンスのグローバル人材育成成功のポイント

03：海外事業推進パートナーとしての人事

04：グローバル人材育成のKey Point

■パネルディスカッション

藤田 孝氏 × INSIGHT ACADEMY 代表取締役 アカデミー長 金 珍燮

01：グローバル人材育成における課題とは？

02：キーエンスでは、海外駐在員の固定化・国内社員のグローバル化をどのように進めましたか？

03：日本のビジネスパーソンが、グローバルビジネスでよく苦労されるポイントは？

セミナー講師

藤田 孝氏

元キーエンス 海外事業部長

インサイトアカデミー非常勤執行取締役

キーエンス入社当時の企業ビジョン「海外売上比率50%越え」実現に向け、先駆者として米国・イギリス現地法人の立ち上げを主導。その後。海外事業部長として19海外現地法人・約160海外拠点の管轄指導を行い、日本人駐在員を100名以上選抜育成。キーエンス流営業手法の浸透、海外拠点の自立拡大を目指し、グローバル・ガバナンスの仕組み「MOA」を発案・構築。現在のキーエンス海外売上比率60%の礎を築く。現在は「海外事業のプロ」として海外展開、拠点運営、人材育成、営業強化など 多彩な研修テーマで講師として登壇、またアドバイザーとして企業を支援する。

■INSIGHT ACADEMY 藤田講師 登壇講座

海外事業成功のコツ

高収益創出型営業組織

海外事業を成功に導く 戦略的グローバルガバナンス

主催会社

セミナーを申し込む :https://client.insighta.co.jp/archives/seminar/20260428

会社概要

インサイトアカデミー株式会社

本社：〒105-0004 東京都港区新橋1-12-9 新橋プレイス7F

代表取締役：金 珍燮

設立：2019年12月1日

資本金：9500万円

会社サイトURL：https://client.insighta.co.jp/

事業内容：グローバル人材育成・研修業

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