読売グループの総合広告会社3社による全国規模の新ブランド始動。

株式会社読売アルスR

読売グループの総合広告会社である旧(株)読売エージェンシー（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:高木典和）、旧(株)讀賣連合広告社（本社:大阪市北区、代表取締役社長:三谷賢也）および旧(株)読売広告西部（本社:福岡市中央区、代表取締役社長:井川聡）の 3 社は、全国規模での価値提供体制を強化するため、このたび（2026年4月1日付）新たなグループブランド「読売アルス」を創設するとともにブランド名を冠した新社名に変更いたしました。(株)読売エージェンシーは「(株)読売アルスA」、(株)讀賣連合広告社は「(株)読売アルスR」、(株)読売広告西部は「(株)読売アルスS」として、新たに歩み始めます。

～ブランドビジョン～

新ブランド「読売アルス」のネットワークは、全国31 都道府県 38 拠点に広がります。3 社が培ってきた地域特性を深く理解したきめ細やかな対応力、知見、ネットワークを結集することで、全国規模の戦略設計・実行力を兼ね備えたグループブランドとして、ビジネス課題が複雑化する今、より高度で多様なクライアントニーズに応えて参ります。

～ブランド名に込めた想い～

新ブランド名「読売アルス」は、3 社の旧社名を示す文字「A（Agency）、R（yomiRen）、 S（Seibu）」に由来します。ARS は「技術・芸術」を意味するラテン語で、「ART（芸術）」の語源でもあります。課題解決へ導く人間力やデジタル力、創造性に富んだクリエイティブ力を融合させ、実践力と表現力の両面から社会と向き合い、変化の時代に挑戦と進化を続けていく、との強い意志を込めました。

～ブランドロゴに込めた想い～

ARS の角度はそれぞれ 120 度で形成され、合わせると 360 度になります。3 社が一体となることで、ビジネスの視野やネットワークが広がり、戦略設計から運用まで、全方位・網羅的に全国規模での価値提供が可能となることをあらわしています。

ローカルネットワークを活用した

マーケティングコミュニケーションの新たな価値提供を目指して。

今後の読売アルスグループ3社の活動に是非ご期待ください。