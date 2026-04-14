人財育成・組織変革の専門会社「株式会社KANAMEX」（カナメエックス）　2026年4月15日誕生

両備ホールディングス株式会社

両備グループ（本社：岡山県岡山市）は、グループ内で培ってきた組織・人財開発機能をカーブアウトして設立した新会社として、2026年4月15日、組織・人財開発コンサルティングおよび人財育成・教育研修事業を担う新会社「株式会社KANAMEX（カナメエックス）｜https://kanamex.jp/」（本社：岡山県岡山市、代表：池田宏祐）を設立しましすのでお知らせします。 両備グループとして、教育・人財開発を事業として展開するのは初めてとなります。

■ 新会社設立の背景

地域企業の多くが「人手不足」を採用の問題として捉え、採用費の増大や求人媒体の拡充に投資を続けています。

しかし人手不足も、事業変革の停滞も、AI・DX・GXへの対応不全も、根本原因は共通しています。「判断し、変革し、実行できる人と組織が育っていない」という構造問題です。

両備グループでは、この課題に対し、単なる採用強化や一過性の研修ではなく、経営課題を起点に人と組織を育てることが重要であると考えてきました。グループ約50社における人財育成・組織開発の実践を通じて培ってきた知見をもとに、経営課題を人と組織の変革によって解決していくためには、事業として継続的に実装・伴走できる仕組みが必要であると判断し、このたびの新会社設立に至りました。

■株式会社KANAMEXの事業概要

KANAMEXは、経営課題を起点に、人と組織のトランスフォーメーション（変革）に伴走する、組織・人財開発の専門会社です。各社の経営課題と現場の文脈に合わせ、知識のインプットにとどまらず、実務での実践、組織行動の変容、そして経営成果につなげることをゴールに据えています。

▼提供サービス

1. 人財育成プログラム

経営・業務課題を起点に、戦略と連動した実践型の職業訓練を提供します。業務スキルの定着と合わせて「考え、判断し、実行につなげる力」を実務の中で育てます。まずはAI・DX・GX領域を中心にプログラムを提供します。人材開発支援助成金の活用による実質負担の軽減にも対応します。

2. 組織診断・組織開発ソリューション

組織課題を可視化し「何を・誰が変えるべきか」を明確にします。診断・ワークショップ・行動定着支援を一体で提供することで、研修や調査で終わらせず、日常の組織行動の変容まで伴走します。

例）従業員満足度向上に寄与する組織内コミュニケーション力改善プログラム、部下育成力を高める管理職育成プログラム、チームアップ支援プログラム、など

3. 経営リーダー育成制度設計・コンサルティング

サクセッションプランニングや幹部育成プログラムの企画・設計、育成制度の構築を一貫して支援します。個社の経営課題と人財戦略を接続し、持続的な組織強化の基盤をともに設計します。

■株式会社KANAMEX社名の由来

読みはカナメエックス。「要（Kaname）」＋「X」。企業という扇の要である組織と人を、X＝変革・最大化・かけ算によってトランスフォームする。DX（デジタルトランスフォーメーション）と同様、革新的・先進的な変革を意味します。

■メインメッセージ

企業という扇の、要を変える。

People Are the Strategy

■株式会社KANAMEX会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/52428/table/575_1_91f1185f1bc0550709260b400a3bc6da.jpg?v=202604141151 ]

★お客様からのお問い合わせは、株式会社KANAMEX公式サイト（https://kanamex.jp/）

のお問い合わせフォームよりお願いいたします。

■会社設立にあたりコメント

代表取締役 池田宏祐

私はこれまで、事業開発の現場でプロジェクトマネジメントとプロダクトマネジメントを担い、経営トップを支える立場を経て、大手企業・中堅企業・中小企業の人財・組織開発に携わってきました。事業推進、経営支援、人財・組織開発、それぞれの現場を経験する中で感じた最大の問いは、「なぜ大企業で機能している人と組織への投資が、地域企業では根付かないのか」ということです。

答えは方法論の優劣ではありませんでした。経営課題と育成が切り離されていること、汎用的なプログラムが個社の文脈と接続されていないこと、そして伴走する存在がいないことでした。

KANAMEXは、様々な規模の企業支援で培った知見と、両備グループ50社超での実践を組み合わせ、地域企業にとって本当に機能する人と組織の変革を実現します。学びで終わらせない。経営成果まで、ともに歩みます。

両備グループ :https://ryobi.gr.jp/