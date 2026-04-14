【人的資本調査：精密機器・FA】主要3社の年収×残業を一次情報で比較｜ファナック1,163万円・キヤノン時給5,004円

株式会社エフペリ

株式会社エフペリが運営する、人的資本データのオープンインフラ「Career Reveal（キャリア・リビール）」は、精密機器・FA（ファクトリーオートメーション）業界の主要3社（ファナック、シスメックス、キヤノン）について、有価証券報告書・統合報告書・サステナビリティレポート等の一次情報をもとに、平均年収と月間平均残業時間を横断整理し、比較可能な形で可視化しました。

世界トップクラスのシェアを誇る工場自動化・精密機器・医療機器を支える同業界は「高収入」のイメージが強い一方、就活・転職の企業研究では、年収水準だけでなく「どのような働き方で報酬が構成されているか（実力主義・長期安定・ジョブ型等）」まで含めた理解が重要です。本リリースでは、年収と残業の両面から、主要3社の"稼ぎ方・働き方"の違いを整理します。

※本リリースに掲載する各社データは、原則として最新開示（2025年期）を参照しています。残業時間は2024年期または2025年期の最新公表情報に基づきます。

■調査結果サマリー

■平均年収ランキング（最新開示ベース）

- 年収首位はファナック1,163.9万円（平均年齢39.9歳）、2位シスメックス913.3万円（3年連続増）、3位キヤノン881.7万円（4年で約74万増）。- 残業時間の数値開示はキヤノンのみで月16.0時間（2024年期）。過去3年間安定推移。時給換算ではキヤノン約5,004円、シスメックス約4,335円（年間総労働時間ベース）と高水準。- ファナック・シスメックスは残業時間を非公表ながら、経営主導での労働時間適正化を明示。「最高額で稼ぐ（ファナック）」「最高効率で稼ぐ（キヤノン）」「成長型で稼ぐ（シスメックス）」と、3社の稼ぎ方の設計思想は明確に異なります。各企業の有価証券報告書・統合報告書・サステナビリティレポート・ESGデータブックをもとにCareer Revealが作成

1位 ファナック株式会社：1,163.9万円（平均年齢 39.9歳／平均勤続 15.0年）

2位 シスメックス株式会社：913.3万円（42.3歳／12.7年）

3位 キヤノン株式会社：881.7万円（44.3歳／18.9年）

▼Career Reveal編集部の分析（年収）▼

3社すべてが全産業平均（857.8万円）を上回り、精密機器・FA業界が製造業の中でも高付加価値セクターであることが確認されます。ファナックは平均年齢39.9歳で1,163.9万円を実現--代替困難な産業用ロボット・CNCと営業利益率30%前後が原資となった実力主義設計の結果です。キヤノンは平均勤続18.9年の高定着率のもとで881.7万円台を安定維持する「長期積み上げ型」、シスメックスはジョブ型人材マネジメントを背景に3年連続増で900万円台を突破した「専門性反映型」と、3社それぞれで報酬設計の哲学が異なります。

■残業時間・時給換算（最新開示ベース）

各企業の有価証券報告書・統合報告書・サステナビリティレポート・ESGデータブックをもとにCareer Revealが作成

キヤノン株式会社：16.0時間／月（年間総労働時間 1,730時間／推定時給 約5,004円）

シスメックス株式会社：非公表（年間総労働時間 2,017時間／推定時給 約4,335円）

ファナック株式会社：非公表（年間総労働時間 非公表／時給換算 算出不可）

（参考）業界平均残業時間：16.0時間／月（2024年期・キヤノンのみのデータ）

▼Career Reveal編集部の分析（残業・時給換算）▼

最大の注目点は「時給換算」による逆転です。年収首位のファナックに対し、残業16時間／月のキヤノンは推定時給約5,004円と業界最高水準--国内製造業でも突出した時間効率を示します。ファナック・シスメックスが残業時間を非公表としている背景には、時間の絶対量より付加価値で評価するプロフェッショナル志向の人事思想があると編集部は整理しています。「最高額で稼ぐ」か「最高効率で稼ぐ」か--企業選びの軸として「額面年収」だけでなく「時間効率」も加味した視点が重要です。

■Career Revealの総合分析

Career Revealの分析では、精密機器・FA業界の主要3社は平均年収が881.7万～1,163.9万円と全産業平均を全社上回り、業界全体として高い報酬水準を維持していることが確認されました。同時に、「稼ぎ方の設計思想」という点では3社が明確に異なるモデルを採っていることが示唆されます。

ファナックは圧倒的な年収額と実力主義の評価（発明報奨等）で製造業トップクラスの報酬を実現、キヤノンは残業16時間という透明性の高い労働管理のもとで時給換算5,000円超の「効率重視型高収入」を体現、シスメックスはジョブ型雇用で外部競争力を取り込みながら3年連続増という「成長型高収入」を描いています。

就活・転職においては、「年収の絶対額」だけでなく「どの働き方のモデルで稼ぐか（実力主義／長期安定型／ジョブ型）」という視点を持つことが、入社後のミスマッチ低減につながります。

■公開記事（詳細）

精密機器・FA業界（主要3社）総合比較：

https://www.career-reveal.com/articles/precision-fa-industry-workstyle

（関連：平均年収比較）

https://www.career-reveal.com/articles/precision-fa-industry-annual-salary

（関連：残業時間比較）

https://www.career-reveal.com/articles/precision-fa-industry-overtime

■調査概要

■注記

■Career Reveal（キャリア・リビール）について

- 調査期間：2026年4月時点で公開されている最新開示資料をもとに、2026年4月に収集・整理- 調査機関（調査主体）：Career Reveal（株式会社エフペリ）- 調査対象：ファナック、シスメックス、キヤノンの計3社- 有効回答数（サンプル数）：3社- 調査方法（集計方法、算出方法）：各社の有価証券報告書、統合報告書、サステナビリティレポート等の公開一次情報をもとに、平均年収・月間平均残業時間・年間総労働時間に関する記載を収集・整理し、比較可能な範囲で横断比較を実施。企業により開示指標の定義、対象範囲、開示粒度が異なる場合があるため、その点を踏まえて集計・記載。- 情報ソース：有価証券報告書、統合報告書、サステナビリティレポート、ESGデータブック等（一次情報）- 年収データは3社とも2025年期の最新開示に基づきます。- 残業時間データは、キヤノンは2024年期、ファナック・シスメックスは非公表です。- 時給換算（推定時給）は、各社の2024年実績の平均年収を年間総労働時間で割った概算値です（キヤノン約5,004円、シスメックス約4,335円）。ファナックは年間総労働時間が非公表のため算出不可。なお時給換算は概算であり、諸手当・賞与の構成等により実態と差異が生じる場合があります。- 「業界平均残業時間（16.0時間）」は、2024年期に残業時間を数値公表しているキヤノン1社のみのデータであり、3社全体の平均を示すものではありません。- 全産業平均の年収（857.8万円）は、Career Reveal登録企業（TOPIX Core30／Large70／Mid400〔2025年10月改定前〕）を母集団とした平均値です。日本企業全体（未上場企業を含む）を母集団とする統計とは異なります。- ファナックおよびシスメックスは残業時間を非公表のため、「年収×残業」の横断比較は開示状況に依存します。

Career Reveal（キャリア・リビール）は、人的資本データのオープンインフラとして、有価証券報告書やサステナビリティレポート等の一次情報をもとに、日本企業の人的資本データを横断比較・構造化するデータ基盤です。残業・離職率・有給取得率・研修・多様性などの指標を、企業別・業界別に整理し、企業研究や人的資本開示の理解を支援します。