「テトリス」 と「ルービックキューブ」が夢の融合！落ちないテトリスを回す?!新感覚パズル『ルービックキューブテトリス』

株式会社 メガハウス

株式会社メガハウス（バンダイナムコグループ／東京都千代田区）は「TETRIS(R)」と「RUBIK’S(TM)」という、世界中で長年親しまれてきた2つのパズルIPによる公式コラボレーション商品として立体パズル 『ルービックキューブテトリス』を、2026年4月下旬に発売いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gfgnIktVEhU ]

本商品は「テトリス」に登場する、「テトリミノ」（正方形を4個つなげて作られた様々な形のブロック）をモチーフにした、立体パズルです。6種の「テトリミノ」を、ルービックキューブを回転させながら、指定の位置に正しく配置していきます。通常のルービックキューブのように「色をそろえる」だけでなく、「どのテトリミノを、どこに、どの向きで配置するか」という論理的思考力と空間認識力が同時に試される、新感覚のパズルとして楽しめます。ルービックキューブを揃えられたかたが次のステップとして挑戦するのにもおすすめです。

完成には高度な思考力が必要！完成できた達成感は格別！ルービックキューブテトリステトリミノ型のスタンド

世界的IP同士のコラボレーションが実現！

本商品は、デジタルゲーム史に名を刻む「TETRIS(R)」と、世界的知名度を誇るパズル「RUBIK’S(TM)」の、2大パズルIPの公式コラボレーション商品です。両タイトルのファンにとって、世代や国境を超えて楽しめる一品となっています。

揃えた「テトリミノ」の数に応じて、難易度は6段階に分かれています。

■Lv1～Lv3（テトリミノ1～3個）：パズル初心者でも挑戦しやすい構成

■Lv4～Lv5（テトリミノ4～5個）：配置と回転の先読みが求められる中級レベル

■Lv99（テトリミノ6個＝完成） ：ルービックキューブシリーズ最高難易度。

「飾れる」テトリミノ型のスタンド付き！

『ルービックキューブテトリス』は、付属のテトリミノ型のスタンドに置いてディスプレイが可能。 遊んだ後はインテリアとしても楽しめるコレクション性の高いデザインも魅力のひとつです。

揃えた「テトリミノ」の数に応じて、難易度は6段階！

■商品概要

商品名 ：ルービックキューブテトリス

セット内容：●本体…1個 ●スタンド…1個 ●取扱説明書…1個

本体サイズ：(W)57×(D)57(H)57mm

発売日 ：2026年4月下旬

価格 ：4,950(税10％込)/4,500円(税抜)

商品ページ：

https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/5554/

商品動画はこちら→ https://youtu.be/gfgnIktVEhU(https://youtu.be/gfgnIktVEhU)

商品パッケージ

Tetris (R) & (C) 1985~2026 Tetris Holding.

(C) 2026. RUBIK’S TM & (C) Spin Master Toys UK Limited. All rights reserved. Used under license.

あのデジタルゲーム「テトリス」が最大４人プレイできるリアル対戦ゲームになった！

「テトリスボードゲーム」も発売中！

カードで指定されたテトリミノを自分のフィールドに好きな向きで落として、横列がそろうように積み上げていきます。そろった列ごとにポイントがもらえ、最後に一番ポイントが多かった人の勝ちです。おなじみの「HOLD」ができたり、特定のタイミングで相手を邪魔できるオジャマミノを相手のフィールドに入れられたり、戦略を駆使して勝利を狙え！

商品名：テトリスボードゲーム

発売日：2025年4月中旬

価格： 4,620円(税10％込)

4,200円(税抜)

商品ページ：

https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/5553/

Tetris(R)＆(C) 1985~2026 Tetris Holding. Tetris logos and Tetriminos are trademarks of Tetris Holding.

The Tetris trade dress is owned by Tetris Holding. Licensed to The Tetris Company.

Tetris Game Design by Alexey Pajitnov.

All Rights Reserved. TM＆(C)2026

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