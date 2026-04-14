非常口制御装置の世界市場：メーカー、地域、タイプ、アプリケーション別、2026-2032年の予測
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世界の建築物では、防災安全とセキュリティの両立が年々複雑化しています。その中で「非常口制御装置」は、緊急時における円滑な避難と、平常時の不正侵入防止を両立する重要な機器として注目を集めています。このたび、信頼ある市場調査機関 GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区） は、「非常口制御装置の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」という最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、非常口制御装置市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1171756/escape-door-control-unit
はじめに：非常口制御装置が果たす「安全とセキュリティの架け橋」
近年、世界各国で消防法や建築基準法の改正が相次いでおり（例：欧州のEN 179/EN 1125規格、日本の消防法第8条の2改正）、避難経路の技術的管理が強化されています。非常口制御装置（Escape Door Control Unit）は、ビルや施設において緊急時に避難扉の動作を管理する専用の安全装置です。通常時は不正な立ち入りを防止しつつ、火災報知器や入退室管理システムと連動することで、避難時には自動的に扉を解錠する仕組みを提供します。この装置の最大の特長は、「セキュリティを損なわずに、いかに迅速な避難を実現するか」という建築物運営の根本的課題を解決する点にあります。
市場成長を支える3つの主要トレンド
1. 火災報知器との統合が進む「スマート防災」
従来の非常口制御装置は単独で機能することが一般的でした。しかし現在では、ビル管理システム（BMS） と連動した「統合型（Integrated Type）」が主流へと移行しています。例えば、火災発生時に消防庁の基準（日本：消防法施行規則第31条）に従い、1秒以内に全ての非常口を自動解錠する機能や、防災センターでの遠隔状況確認が可能になっています。2024年から2025年にかけて、シンガポールやドバイでは新築ビルの90%以上がこの統合型を採用しているとのデータもあり、世界的な標準となりつつあります。
2. 商業施設・教育機関での導入加速
用途別では、「商業施設（Commercial Buildings）」が依然として最大シェアを占める一方、教育機関と産業施設での成長率が特に顕著です。例えば、米国では2025年3月に連邦政府が「学校安全法」を改正し、すべての公立学校に非常口制御装置の設置を推奨。これにより、同国だけで今後3年間で約12万校の導入が見込まれています。また、産業施設では、化学工場や発電所など危険物を取り扱う現場において、遠隔からの一括解錠・施錠管理が求められています。
3. 規制強化と製品別市場の二極化
製品別では、「スタンドアローン型（Standalone Type）」と「統合型（Integrated Type）」に明確な二極化が進んでいます。スタンドアローン型は中小規模の倉庫や店舗でコストメリットが高く、統合型は大規模ビルや空港・駅などで圧倒的なシェアを持ちます。特に注目すべきは、欧州のEN 13637規格（2019年全面施行）の影響です。この規格に準拠した製品は2023年以降、市場でプレミアム価格を維持しながらも、需要が前年比18%増加しています。
世界の建築物では、防災安全とセキュリティの両立が年々複雑化しています。その中で「非常口制御装置」は、緊急時における円滑な避難と、平常時の不正侵入防止を両立する重要な機器として注目を集めています。このたび、信頼ある市場調査機関 GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区） は、「非常口制御装置の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」という最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、非常口制御装置市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
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https://www.globalinforesearch.jp/reports/1171756/escape-door-control-unit
はじめに：非常口制御装置が果たす「安全とセキュリティの架け橋」
近年、世界各国で消防法や建築基準法の改正が相次いでおり（例：欧州のEN 179/EN 1125規格、日本の消防法第8条の2改正）、避難経路の技術的管理が強化されています。非常口制御装置（Escape Door Control Unit）は、ビルや施設において緊急時に避難扉の動作を管理する専用の安全装置です。通常時は不正な立ち入りを防止しつつ、火災報知器や入退室管理システムと連動することで、避難時には自動的に扉を解錠する仕組みを提供します。この装置の最大の特長は、「セキュリティを損なわずに、いかに迅速な避難を実現するか」という建築物運営の根本的課題を解決する点にあります。
市場成長を支える3つの主要トレンド
1. 火災報知器との統合が進む「スマート防災」
従来の非常口制御装置は単独で機能することが一般的でした。しかし現在では、ビル管理システム（BMS） と連動した「統合型（Integrated Type）」が主流へと移行しています。例えば、火災発生時に消防庁の基準（日本：消防法施行規則第31条）に従い、1秒以内に全ての非常口を自動解錠する機能や、防災センターでの遠隔状況確認が可能になっています。2024年から2025年にかけて、シンガポールやドバイでは新築ビルの90%以上がこの統合型を採用しているとのデータもあり、世界的な標準となりつつあります。
2. 商業施設・教育機関での導入加速
用途別では、「商業施設（Commercial Buildings）」が依然として最大シェアを占める一方、教育機関と産業施設での成長率が特に顕著です。例えば、米国では2025年3月に連邦政府が「学校安全法」を改正し、すべての公立学校に非常口制御装置の設置を推奨。これにより、同国だけで今後3年間で約12万校の導入が見込まれています。また、産業施設では、化学工場や発電所など危険物を取り扱う現場において、遠隔からの一括解錠・施錠管理が求められています。
3. 規制強化と製品別市場の二極化
製品別では、「スタンドアローン型（Standalone Type）」と「統合型（Integrated Type）」に明確な二極化が進んでいます。スタンドアローン型は中小規模の倉庫や店舗でコストメリットが高く、統合型は大規模ビルや空港・駅などで圧倒的なシェアを持ちます。特に注目すべきは、欧州のEN 13637規格（2019年全面施行）の影響です。この規格に準拠した製品は2023年以降、市場でプレミアム価格を維持しながらも、需要が前年比18%増加しています。